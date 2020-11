Ο Σπάικ Λι σκηνοθετεί μιούζικαλ για την εφεύρεση του Viagra

Η επόμενη ταινία του Σπάικ Λι θα είναι μιούζικαλ. Μετά τα δύο προηγούμενα κινηματογραφικά έργα του – το δράμα «Da 5 Bloods» για το Netflix και το ντοκιμαντέρ «David Byrne's American Utopia» για το HBO – ο Λι θα σκηνοθετήσει μιούζικαλ εμπνευσμένο από την κυκλοφορία του Viagra, του φαρμάκου για τη στυτική δυσλειτουργία.

ADVERTISING

Σύμφωνα με το EW, ο Λι συνεργάστηκε με τον Βρετανό θεατρικό συγγραφέα και ηθοποιό Κουάμι Κουέρμα για τη συγγραφή του σεναρίου, το οποίο θα βασίζεται στο άρθρο του Ντέιβιντ Κάσερ στο Esquire «All Rise: The Untold Story of The Guys Who Launched Viagra» (Η άγνωστη ιστορία για τους τύπους που ανακάλυψαν το Viagra).

Οι Stew Stewart και Heidi Rodewald υπεύθυνοι για το βραβευμένο με Tony μιούζικαλ «Passing Strange».

Ο Λι εξέδωσε μια περίεργη δήλωση – αφιερωμένη στη μητέρα του, η οποία του εμφύσησε την αγάπη για τις ταινίες για να ανακοινώσει το μιούζικαλ που δεν έχει προς το παρόν τίτλο.

«Πρώτα απ 'όλα, ευχαριστώ την Ζακλίν Σέλτον Λι. Ευχαριστώ την εκλιπούσα μητέρα μου...» τονίζει ο Αμερικανός σκηνοθέτης και αναφέρεται στα παιδικά του χρόνια στο Μπρούκλιν, στον πατέρα του Μπιλ Λι, μπασίστα της folk/jazz. Επισημαίνει ότι ο ίδιος συνόδευε τη μητέρα του στον κινηματογράφο, που ήταν σινεφίλ και παρά τις αντιρρήσεις του πήγαιναν και σε μιούζικαλ.

«Τελικά, μπαίνοντας στην τέταρτη δεκαετία μου ως σκηνοθέτης, θα σκηνοθετήσω έναν μιούζικαλ με χορό και τραγούδι και ανυπομονώ» έγραψε, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.