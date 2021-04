Mortal Kombat ταινία: Απόσπασμα από την επική μάχη Scorpion vs Subzero

Η μεγάλη στιγμή για τους θαυμαστές του Mortal Kombat πλησιάζει καθώς την ερχόμενη Παρασκευή 23/4 είναι η πρεμιέρα της νέας πολυαναμενόμενης κινηματογραφικής μεταφοράς του δημοφιλούς video game σε κινηματογραφικές αίθουσες (στις χώρες όπου λειτουργούν) καθώς και μέσα από τη συνδρομητική πλατφόρμα του HBO.

ADVERTISING

H New Line Cinema ωστόσο, σε μια προσπάθεια να αυξήσει το hype της ταινίας, έδωσε στη δημοσιότητα μέσω του IGN ένα απόσπασμα από την επική μάχη μεταξύ του κίτρινου νίντζα Scorpion και του μισηρού εχθρού του (και μπλε νίντζα) Subzero. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταινία θα είναι άκρως πιστή στη σειρά των video games, και θα περιέχει ιδιαίτερα βίαιες σκηνές, αιματηρά καρέ και τα γνωστά στους games fatallities (τις νικηφόρες επιθέσεις των ηρώων που γίνονται σχεδόν αποκρουστικές ως προς τη βιαιότητά τους).

Δείτε τα πρώτα πλάνα από την επική μάχη των δύο θανάσιμων εχθρών:

Mortal Kombat: Το cast της ταινίας

Το cast της ταινίας Mortal Kombat αποτελείται από τους: Lewis Tan (Deadpool 2) ως Cole Young, Jessica McNamee (The Meg) ως Sonya Blade, Josh Lawson (Bombshell) ως Kano, Tadanobu Asano (Midway) ως Lord Raiden, Mehcad Brooks (Supergirl) ως Jackson Briggs, Ludi Lin (Aquaman) ως Liu Kang, Chin Han (Skyscraper) ως Shang Tsung, Joe Taslim (Star Trek Beyond) ως Bi-Han and Sub-Zero, και Hiroyuki Sanada (Skyscraper) ως Hanzo Hasashi και Scorpion.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις