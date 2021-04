Mortal Kombat ταινία: Μια εβδομάδα καθυστέρηση πιθανόν λόγω του "Godzilla vs. Kong"

Οι θαυμαστές του Mortal Kombat καλούνται να επιδείξουν λίγη παραπάνω υπομονή, καθώς η Warner Bros. αποφάσισε να το καθυστερήσει την προβολή της νέας πολυαναμενόμενης κινηματογραφικής μεταφοράς του δημοφιλούς video game για μια εβδομάδα. Έτσι η ταινία Mortal Kombat θα κάνει πρεμιέρα στις 23 Απριλίου αντί για τις 16 του μήνα που είχε προγραμματιστεί.

Σύμφωνα με το Deadline, ο λόγος για τον οποίο φέρεται να πήρε η WB την απόφαση αυτή, είναι για να αφήσει το Godzilla vs. Kong, την άλλη μεγάλη της κυκλοφορία, να αλωνίσει παραπάνω καιρό στις αίθουσες μόνη της, δεδομένου και του εξαιρετικού ανοίγματος που πραγματοποιεί ήδη στο διεθνές box office. Σ

Το cast της ταινίας Mortal Kombat αποτελείται από τους: Lewis Tan (Deadpool 2) ως Cole Young, Jessica McNamee (The Meg) ως Sonya Blade, Josh Lawson (Bombshell) ως Kano, Tadanobu Asano (Midway) ως Lord Raiden, Mehcad Brooks (Supergirl) ως Jackson Briggs, Ludi Lin (Aquaman) ως Liu Kang, Chin Han (Skyscraper) ως Shang Tsung, Joe Taslim (Star Trek Beyond) ως Bi-Han and Sub-Zero, και Hiroyuki Sanada (Skyscraper) ως Hanzo Hasashi και Scorpion.

Υπενθυμίζεται ότι το Mortal Kombat θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες και το HBO Max (μόνο ΗΠΑ).

