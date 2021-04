Μπάτμαν: Επιστρέφει ο Μάικλ Κίτον 32 χρόνια μετά

Ο Μάικλ Κίτον ήταν ο πρώτος που έδωσε κινηματογραφική μορφή στον θρυλικό χαρακτήρα κόμικ και όλοι όσοι ακολούθησαν, κατά καιρούς έχουν συγκριθεί με τον δικό του 'Μπάτμαν' και την αριστοτεχνικά "σκοτεινή" προσέγγισή του. Σήμερα, 32 χρόνια μετά τον πρώτο 'Μπάτμαν' και 29 χρόνια μετά το sequel, ο Κιτον επίσημα επιστρέφει στο ρόλο που τον ανέδειξε.

ADVERTISING

Πρόκειται για την ταινία 'The Flash" με τον Έζρα Μίλερ στο ρόλο του γνωστού ήρωα κόμικ. Ως προς την υπόθεση, οι πληροφορίες του IMDB και του AVClub κάνουν λόγο για την μεταφορά της ιστορίας κόμικ όπου ο Flash δημιουργεί ένα παράλληλο σύμπαν, στο οποίο ο Μπάτμαν έχει αναδειχθεί σε ήρωα της πόλης για 30 χρόνια. Οι Μπεν Άφλεκ και Ρόι Λίβινγκστον θα πλαισιώσουν τους Μίλερ-Κίτον στο καστ, ενώ ο Άντι Μουσέτι (The It) θα σκηνοθετήσει την ταινία.

Ο Κίτον είχε δεχθεί εδώ και μήνες σχετική πρόταση για να συμμετάσχει στην ταινία, όμως είχε εκφράσει σοβαρές αμφιβολίες για την ασφάλεια των γυρισμάτων, που λαμβάνουν χώρα στην Αγγλία. Όταν έλαβε τις απαραίτητες διαβεβαίωσεις, συμφώνησε με την παραγωγή μιας ταινίας η οποία θα παρουσιάσει επίσης για πρώτη φορά σε κινηματογραφική ιστορία μυθοπλασίας τον χαρακτήρα της Supergirl, που θα υποδυθεί η Σάσα Κάγιε. Η ταινία θα προβληθεί στους κινηματογράφους το Νοέμβριο του 2022.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις