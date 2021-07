Μπέκετ: Η πρώτη ταινία του Netflix που γυρίστηκε στην Ελλάδα - Δείτε το τρέιλερ

Το Netflix κυκλοφόρησε ένα δυναμικό τρέιλερ για το επερχόμενο θρίλερ του Φερντίναντο Τσίτο Φιλομαρίνο "Μπέκετ", με πρωταγωνιστές τον Τζον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον και την Αλίτσια Βίκαντερ.

Ο παραγωγός της ταινίας είναι ο Λούκα Γκουαντανίνο, γνωστός για τη σκηνοθεσία του στο Call Me by Your Name. Η ταινία πρόκειται να ανοίξει το Locarno Film Festival στην Ελβετία στις 4 Αυγούστου, ενώ η πρεμιέρα στο Netflix θα γίνει στις 13 Αυγούστου.

Στο θρίλερ, ο Τζον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον υποδύεται έναν Αμερικανό τουρίστα με το όνομα Μπέκετ, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο μιας επικίνδυνης πολιτικής συνωμοσίας, ενός ανθρωποκυνηγητού από το οποίο προσπαθεί να σωθεί.

Δείτε το τρέιλερ:

