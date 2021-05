MTV Awards: Σάρωσε το WandaVision - Βραβεύτηκε ο Chadwick Boseman

Τα βραβεία MTV Movie & TV awards 2021 βρίσκονται πραγματοποιήθηκαν πριν λίγες ώρες, με τη βραδιά να διεξάγεται μέσα από το Saturday Night Live alum.

Η μίνι σειρά WandaVision ήταν ο μεγάλος νικητής των βραβείων, καθώς έλαβε πολλά Golden Popcorns και κέρδισε το πολυπόθητο βραβείο του "Καλύτερου Προγράμματος".

Η Scarlett Johansson της Black Widow τιμήθηκε με το Βραβείο Generation. Η ηθοποιός Σκάρλετ Γιόχανσον είχε την τιμητική της στην απονομή των βραβείων, αλλά τη στιγμή της βράβευσής της "στιγμάτισε" η φάρσα του συντρόφου της, Κόλιν Τζοστ, ο οποίος κατά την ευχαριστήρια ομιλία της την... περιέλουσε με πράσινη γλίτσα!

Δείτε το απολαυστικό βίντεο (η φάρσα από το 01.26' και μετά)

Στα highlights της βραδιάς, ο Sacha Baron Cohen τιμήθηκε με το Βραβείο Κωμωδίας, ενώ Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας σε Ταινία απονεμήθηκε στον Chadwick Boseman για το Ma Rainey's Black Bottom.

Δείτε παρακάτω τη λίστα των νικητών των MTV Movie and TV Awards:

To All the Boys: Always and Forever