Netflix: Ο Μπραντ Πιτ μας "τσιγκλάει" για το αν το Once Upon a Time in Hollywood θα γίνει σειρά

Την ώρα που παίζεται στους κινηματογράφους η 9η κατά σειρά ταινία του Ταραντίνο, Once Upon a Time in Hollywood με τους Leonardo DiCaprio, Brad Pitt και Margot Robbie, ο Pitt έκανε "αποκαλύψεις" σχετικά με τις φήμες που θέλουν τον Αμερικανό σκηνοθέτη να ετοιμάζει μια εκδοχή της ταινίας του σε μίνι σειρά για το Netflix.

Η φήμη είναι αν το Once Upon a Time in Hollywood θα ακολουθήσει την "τύχη" του "The Hateful Eight" (2015). Απαντώντας στους New York Times, o Pitt είπε πως η ιδέα να μεταφερθεί η ταινία σε μίνι σειρά, είναι "αρκετά προκλητική".

Όπως γράφει το indiewire το υλικό του "Hollywood" συνολικά είναι διάρκειας τεσσάρων ωρών και 20 λεπτών και η τελική version που είδαμε στις οθόνες είχε διάρκεια δύο ωρών και 40 λεπτών. Πολλές σκηνές που είδαμε στα promo πλάνα της Sony και στα τρέιλερ, όπως η σκηνή με τη Margot Robbie να κολυμπάει, "κόπηκαν" από την προβαλλόμενη ταινία. Επίσης, κόπηκαν σκηνές που απεικονίζουν τον Danny Strong σαν Dean Martin και τον James Marsden σαν Burt Reynolds.

Ο David Heyman, παραγωγός της ταινίας, είπε ακόμη στο IndieWire ότι κόπηκαν και σκηνές με τη 10χρονη Julia Butters "που αν παίζονταν θα της χάριζαν υποψηφιότητα για Όσκαρ". Όπως καταλαβαίνουμε, υπάρχει μπόλικο "κομμένο υλικό" που θα χωρούσε άνετα σε μια νέα, μίνι σειρά.

Μια εκδοχή του "The Hateful Eight" σε μίνι σειρά έκανε πρεμιέρα στο Netflix τον περασμένο Απρίλιο στις ΗΠΑ, σε τέσσερα επεισόδια. Μάλιστα η σειρά είχε και 20 λεπτά έξτρα σκηνών (4 επεισόδια με διάρκεια 50 λεπτά το καθένα) με το μοντάζ να το έχει επιμεληθεί ο ίδιος ο Ταραντίνο. Δυστυχώς η σειρά αυτή δεν υπάρχει στον ελληνικό κατάλογο.