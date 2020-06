Ντοκιμαντέρ για το "Ρόκι" με παρουσιαστή τον Σταλόνε

Είναι γεγονός! Η θρυλική ταινία που δόξασε την πυγμαχία και εκτόξευσε την κινηματογραφική καριέρα του Σιλβέστερ Σταλόνε, για να γράψει μία πορεία 40 ετών στην μεγάλη οθόνη με επτά ξεχωριστά αριστουργήματα και σημαντικές βραβεύσεις γίνεται ντοκιμαντέρ! Η πρώτη ταινία του σπουδαίου σίκουελ "Ρόκι" θα έχει κεντρικό παρουσιαστή τον πρωταγωνιστή της, Σιλβέστερ Σταλόνε, ο οποίος θα διηγηθεί ιστορίες από τα γυρίσματα και θα περιγράψει πώς ήταν για τον ίδιο να υποδυθεί και να ταιριάξει στον ρόλο.

Ο 73χρονος πια ηθοποιός, έχει αρκετές συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές στη διάρκεια του ντοκιμαντέρ, ενώ σε κάποια στιγμή θα τον ακούσουμε να λέει: "Είσαι πολύ τυχερός άνθρωπος όταν ανακαλύπτεις ότι ο καλύτερος φίλος που είχες ποτέ είναι ένας χαρακτήρας που βγήκε από το μυαλό σου, κάποιος που ήταν εκεί στα δύσκολα και δεν σε εγκατέλειψε ποτέ."

Το ντοκιμαντέρ της πρώτης ταινίας που διανύει την τέταρτη δεκαετία ζωής έχει τον τίτλο "40 Years of Rocky: The Birth of a Classic", σε σκηνοθεσία Ντέρεκ Γουέιν Τζόνσον , του ανθρώπου που είχε σκηνοθετήσει και το ντοκιμαντέρ για τον σκηνοθέτ του Ρόκι. Ο ίδιος είπε: "Είμαστε περήφανοι για αυτή τη ταινία. Οι θεατές θα δουν νέες ιστορίες και αδημοσίευτο υλικό από τα βίντεο που είχε γυρίσει ο σκηνοθέτης καθώς και στιγμιότυπα από τα παρασκήνια των γυρισμάτων".

Το ντοκιμαντέρ θα κυκλοφορήσει στις 9 Ιουνίου και θα προβληθεί από τις πλατφόρμες iTunes/AppleTV και Amazon.