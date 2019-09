Νύχτες Πρεμιέρες 2019: Πρεμιέρες με Γαβρά και Λάνθιμο - Όσα πρέπει να ξέρετε για το φετινό πρόγραμμα

Μια μόνο λέξη ή καλύτερα μια αλλαγή λέξης στον τίτλο του "Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας" μπορεί να συνοψίσει την 25ετή πλέον πορεία και εξέλιξή του. Και αυτή η μικρή λέξη, όπως επεσήμανε ο καλλιτεχνικός διευθυντής της διοργάνωσης, Λουκάς Κατσίκας, είναι το άρθρο "της": Όταν οι Νύχτες Πρεμιέρας άνοιξαν για πρώτη φορά αυλαία στις 15 Σεπτεμβρίου 1995, η ομάδα διοργάνωσης είχε επιλέξει τον τίτλο "Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην Αθήνα", θέλοντας με το "στην" να παρουσιάσουν με σεμνότητα τη φιλοδοξία τους να γιορτάσει η Αθήνα ένα 9ήμερο (τότε) καλού σινεμά, με παραγωγές και δημιουργούς από όλον τον κόσμο.

Σήμερα όμως οι "Νύχτες Πρεμιέρας" έχουν καταστεί ως ένα από τα πιο δημοφιλή φεστιβάλ της Αθήνας και μια από τις κορυφαίες κινηματογραφικές διοργανώσεις της χώρας. «Η γιγάντωση του φεστιβάλ και η προσμονή του κοινού μάς γεμίζει ευθύνη» δήλωσε συγκινημένος ο κ. Κατσίκας κατά την επίσημη παρουσίαση του φετινού προγράμματος και εστίασε στις προκλήσεις που σήμερα αντιμετωπίζει ο κινηματογράφος: Η πιο σημαντική εξ αυτών είναι η κυριαρχία της μικρής οθόνης (είτε αυτή ανήκει σε κινητό, είτε σε τάμπλετ, σε υπολογιστής ή στην τηλεόραση). «Θέλουμε να προστατέψουμε τη μεγάλη οθόνη και να επαναφέρουμε το κοινό στις σκοτεινές αίθουσες. Γι' αυτό, εκτός από τις νέες ταινίες, συμπεριλαμβάνουμε κι άλλες σημαντικές από το παρελθόν, ώστε το κοινό να μπορεί να δει σπουδαίο σινεμά όπως πρέπει. Φυσικά και μπορείς να δεις το "Αποκάλυψη Τώρα" του Κόπολα στο σπίτι σου, αλλά δεν θα έχεις την ευκαιρία να δεις το νέο final cut του σκηνοθέτη που προβάλλουμε φέτος, σε σωστές συνθήκες αποκατάστασης».

Το Final cut της Αποκάλυψης τώρα είναι ωστόσο μόλις μία από τις πολλές εκπλήξεις που επιφυλάσσουν τις επόμενες ημέρες για το σινεφίλ κοινό οι "Νύχτες": Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς θα δώσει το παρόν και θα μιλήσει σε μια αποκλειστική συνέντευξη Τύπου για την ταινία του "Ενήλικοι στην Αίθουσα" (με την οποία θα ρίξει αυλαία το Φεστιβάλ) που "έριξε" το IMDB και προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις.

Ο Γιώργος Λάνθιμος θα παρουσιάσει τη νέα του ταινία μικρού μήκους "Nimic" που γύρισε με τους ηθοποιούς Ματ Ντίλον και Δάφνη Πατακιά λίγο μετά το "The Favourite". Ο Γέρζι Σκολιμόφσκι, ένας από τους βετεράνους του ευρωπαϊκού σινεμά, θα τιμήσει επίσης με την παρουσία του το 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας για να παραστεί στην προβολή της κλασικής του ταινίας «Στο Φως του Φεγγαριού», με μοναδικό πρωταγωνιστή τον Τζέρεμι Αϊρονς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Γαβράς και Σκολιμόφσκι θα τιμηθούν φέτος με το Βραβείο «Γιώργος Τζώτζιος», το οποίο απονέμεται για πρώτη χρονιά φέτος και φυσικά φέρει το όνομα του ιδρυτή του φεστιβάλ.

Το πρόγραμμα

Η επετειακή 25η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2019 στις αίθουσες Δαναός 1 & 2, στο Ιντεάλ, στην Οπερα 1 & 2, στο Μέγαρο Μουσικής και στο Παλλάς, παρουσιάζοντας συνολικά 115 ταινίες μεγάλου μήκους και 63 ταινίες μικρού μήκους απ' όλο τον κόσμο (εκ των οποίων 47 ελληνικές), τρία διαγωνιστικά τμήματα, ειδικά αφιερώματα, ντοκιμαντέρ, ηχηρούς καλεσμένους, εκλεκτά μέλη κριτικών επιτροπών αλλά και παράλληλες εκδηλώσεις, όπως συναυλίες, πάρτι, και ειδικές προβολές με τη συμμετοχή ηθοποιών και δημιουργών του παγκόσμιου σινεμά.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας θα ανοίξει αυλαία την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου με την προβολή της ταινίας «Παράσιτα» (Parasite) του Νοτιοκορεάτη Μπονγκ Τζουν - Χο. Η ταινία, η οποία απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα στο φετινό Φεστιβάλ Καννών, θα προβληθεί για πρώτη φορά στη χώρα μας.

Η ταινία του Κώστα Γαβρά «Ενήλικοι στην Αίθουσα» θα προβληθεί παρουσία του σκηνοθέτη και των πρωταγωνιστών, σε πανελλήνια πρεμιέρα το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την τελετή λήξης του Φεστιβάλ).

ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Διαγωνιστικό

Δώδεκα ταινίες από χώρες όπως η Ισλανδία, η Λιθουανία, η Νότια Κορέα, το Μεξικό και η Κόστα Ρίκα θα διαγωνιστούν για τη Χρυσή Αθηνά και τα μεγάλα βραβεία του φεστιβάλ (Βραβείο Κοινού, Βραβείο Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου)

Ανάμεσά σε αυτές είναι το βραβευμένο στις Κάννες ντεμπούτο του Λατζ Λι «Οι Άθλιοι», το «Μια Αποικία» της Ζενεβιέβ Ντουλούντ-ντε Σελ, (που κέρδισε την Κρυστάλλινη Άρκτο στο Φεστιβάλ Βερολίνου), το αριστουργηματικό «Σπίτι του Μικρού Πτηνού» (House of Hummingbird) της νοτιοκορεάτισσας Μπόρα Κιμ, το «Ροζ Τείχος» του πρωταγωνιστή του «Weekend» Τομ Κάλεν, το «Burning Cane» του Φιλιπ Γιουμάνς που κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο του Φεστιβάλ της Tribeca, και τις «Δονήσεις» (Temorts) του Χαΐρο Μπουσταμάντε που πρωτοείδαμε στο φεστιβάλ Βερολίνου.

Διαγωνιστικό ελληνικών ταινιών μικρού μήκους

Στη φετινή 25η διοργάνωση, οι συμμετοχές ελληνικών ταινιών μικρού μήκους ξεπέρασαν τις 311 (σ.σ.: πέρυσι ήταν 244) εκ των οποίων επιλέχθησαν να διαγωνιστούν οι 47.

Η κριτική επιτροπή του τμήματος φέτος αποτελείται από τους: Αμάντα Λιβανού (Πρόεδρος), Λίνα Νικολακοπούλου, Χρήστο Βούπουρα, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Δημήτρη Βραχνό.



Εκτός Διαγωνιστικού θα προβληθούν οι ταινίες «Ηλεκτρικός Κύκνος» της Κωνσταντίνα; Κοτζαμάνη, «Λεωφόρος Πατησίων» του Θανάση Νεοφώτιστου και «Ρουζ» του Κωστή Θεοδοσόπουλου.

Αφιερώματα

Ένας από τους σκηνοθέτες που επιλέγουν να τιμήσουν και να επανασυστήσουν στο αθηναϊκό κοινό φέτος οι "Νύχτες" είναι ο Ταϊβανέζος Έντουαρντ Γιανγκ, μια ηγετική μορφή της έβδομης Τέχνης. Πολλοί κριτικοί κινηματογράφου θεωρούν το έργο του "Μια λαμπρότερη καλοκαιρινή ημέρα" ως μία από τις καλύτερες ταινίες στην ιστορία τόσο του ασιατικού όσο και του διεθνούς σινεμά. Ο Γιανγκ πέθανε 59 μόλις χρόνων, έχοντας ολοκληρώσει μόλις επτά ταινίες, τα δικαιώματα των οποίων έχει η μουσικοσυνθέτης και σύντροφός του εν ζωή, Κάιλι Πεγκ, η οποία θα παραστεί στις "Νύχτες" για να προλογίσει τις ταινίες, στις οποίες αποτύπωσε τη μοναδική ματιά του ο Γιανγκ.

Οι ταινίες που θα προβληθούν είναι το «That Day, On the Beach» μαζί με τα «Taipei Story» (όπου συνέγραψε το σενάριο κι έδωσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον Χου Χσιάο Χσιέν), «A Brighter Summer Day» (1991), «Τhe Terrorisers» (1986), «Α Βrighter Summer Day» (1991), «Α Confucian Confusion» (1994), «Mahjong» (1996) και «Yi Yi» ( Βραβείο Σκηνοθεσίας του Φεστιβάλ Καννών, 2000).

Μεταξύ των αφιερωμάτων που αναμένεται να ξεχωρίσουν φέτος είναι και "Το Ξύπνημα της Άνοιξης: Άγρια Άνθη Τσεχικού Νέου Κύματος". Πρόκειται για μια επιλογή 12 ταινιών-σταθμών που γυρίστηκαν στην Τσεχία τη δεκαετία του '60 και λογοκρίθηκαν με την είσοδο των σοβιετικών τανκ. Τα έργα αυτά παρουσιάστηκαν στο τσεχικό κοινό 20 χρόνια μετά τη δημιουργία τους, ενώ οι σκηνοθέτες και δημιουργοί τους διώχθηκαν, καταστράφηκαν ή αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα.

Ανάμεσα στις επιλογές του προγράμματος, συναντάμε τα οσκαρικά «Το Μαγαζάκι της Κεντρικής Οδού» (1965) των Γιαν Καντάρ και Έλμαρ Κλος και «Ο Άνθρωπος που έβλεπε τα τρένα να περνούν» (1966) του Γίρι Μενζέλ. Επίσης, θα προβληθούν το ντεμπούτο του Γιαν Νιέμετς «Διαμάντια της Νύχτας» (1964), ο «Υπέροχος Βαρόνος Μινχάουζεν» του Κάρελ Ζέμαν, « Οι Έρωτες Μιας Ξανθιάς» του Μίλος Φόρμαν, αλλά τα λογοκριμένα «Η Κοιλάδα με τις Μέλισσες» (1968) του Φράντισεκ Βλάτσιλ και το «Αστείο» (1969) του Γιαρομίλ Γιρίς.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι το αφιέρωμα "Icons" θα επαναληφθεί για δεύτερη χρονιά φέτος μετά από... λαϊκή απαίτηση. Στο πλαίσιο αυτού θα προβληθεί το πολύκροτο "Υβ Σεν Λοράν: Υστερόγραφο", του οποίου την προβολή είχε απαγορεύσει μέχρι πρότινος ο σύντροφος του θρύλου της μόδας Πιερ Μπερζέ.

Τέλος, στο μουσικό αφιέρωμα του φεστιβάλ θα παρουσιαστούν τα πορτρέτα των Μάιλς Ντέιβις (Miles Davis: Birth of the Cool), Έλα Φιτζέραλντ (Ella Fitzgerald: Just one of those things), Αρίθα Φράνκλιν την περίοδο ηχογράφησης του αξέχαστου γκόσπελ δίσκου «Amazing Grace» αλλά και για το "Murder in the front row" που ακολουθεί τη γέννηση του thrash metal

Μη χάσετε

- Το βρετανικό υπαρξιακό οδοιπορικό «Μουσώνας» («Monsoon») του Χονγκ Κάου είναι μία προβολή αφιερωμένη στη μνήμη του Ζακ Κωστόπουλου και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου στις 22.30, στον Κινηματογράφο Ideal.

- Τον «Αποτεφρωτή» (1969) του Γιουράι Χερζ. Πρόκειται για την ταινία που ο Γιώργος Λάνθιμος ανέφερε στις επιρροές του γα την «Ευννούμενη», για αυτό και θα προβληθεί μαζί με το «Nimic», την τελευταία μικρού μήκους του Λάνθιμου.

- Την πανελλήνια αποκλειστική προβολή του «Αποκάλυψη Τώρα: Final Cut» του Φράνσις Φορντ Κόπολα, το οποίο συμπληρώνει 40 χρόνια από την πρώτη του προβολή. Πρόκειται για εντυπωσιακή ψηφιακή αποκατάσταση του κινηματογραφικού αυτού έπους που πραγματοποίησε πρόσφατα ο κορυφαίος σκηνοθέτης.

- Το εκρηκτικό "Χρυσό Γάντι" του αγαπημένου του φεστιβάλ Φατίχ Ακίν, ο οποίος θα βρίσκεται στην προβολή και θα φέρει μαζί και τον πρωταγωνιστή του Γιόνας Ντάσλερ.

- "Το Πορτρέτο Μια Γυναίκας που Φλέγεται" της Σελίν Σιαμά, μια ταινία που μοιάζει να απαντά στο "Call me by your name" και που έβαλε "φωτιά" στις φετινές Κάννες.

- Το ντοκιμαντέρ "Honeyland" της Ταμάρα Κοτέβσκα από τη Βόρεια Μακεδονία, που ίσως βρεθεί υποψήφιο για καλύτερο ντοκιμαντέρ στα βραβεία Όσκαρ.

Πληροφορίες

- Το 25o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 29 Σεπτεμβρίου στις αίθουσες Ideal, Δαναός 1&2, Odeon Όπερα 1&2, Άστρον, Παλλάς (τελετή έναρξης) και Μέγαρο Μουσικής (τελετή λήξης).

- Το μεγάλο γενέθλιο πάρτι για τα 25 χρόνια των Νυχτών Πρεμιέρας θα λάβει χώρα την Παρασκευή 20/9, στις 23:00, στο Ρομάντσο, με DJ set από τους SLAM.

- Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από την ιστοσελίδα www.viva.gr και από τα ταμεία των κινηματογράφων. Τιμή εισιτηρίων: €6

Το 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας πραγματοποιείται με την ενίσχυση του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.