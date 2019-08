O κινηματογραφικός Αύγουστος μπαίνει με επανεκδόσεις Μπέργκμαν και Φελίνι

Με 50% πτώση κινήθηκε τη δεύτερη βδομάδα του ο «Βασιλιάς των Λιονταριών» φτάνοντας τα 164.000 εισιτήρια. Στο μεταξύ το σίκουελ της τεράστιας επιτυχίας «Θεέ μου τι σου Κάναμε;» έχει πορεία αντίστροφη με του προκατόχου του- εκείνη η ταινία είχε ανοίξει με 7,000 εισιτήρια και μέσα από word of mouth αναπτύχθηκε σε μπλοκμπάστερ των 130,000 εισιτηρίων. Το σίκουελ άνοιξε στα 28,000 (μεγαλύτερη η αναγνωρισιμότητα τώρα), όμως έχει ήδη πέσει στα 11,000 την 3η βδομάδα, για 73,000 σύνολο ως τώρα.

Πολύ δυνατά άνοιξε το «Ποια Νομίζεις ότι Είμαι» με τη Ζιλιέτ Μπινός (7,600 εισιτήρια σε 16 αίθουσες) αλλά αναλογικά και το «Sex και Ψυχανάλυση» (που ήταν και η δική μας πρόταση) με 1,600 εισιτήρια σε 4 μόνο αίθουσες.

Οι κυκλοφορίες αυτή τη βδομάδα καθώς μπαίνουμε στον Αύγουστο έχουν πια ενδιαφέρον σχεδόν αποκλειστικά χάρη στις καλές επανεκδόσεις. Την ίδια στιγμή, μια ακόμα υπενθύμιση του πώς τα πράγματα αλλάζουν ραγδαία: Η μάλλον πιο πολυαναμενόμενη ταινία της νέας σεζόν, ο “Ιρλανδός” του Μάρτιν Σκορσέζε, έχει το πρώτο του τρέιλερ, καθώς αναμένεται η φθινοπωρινή του πρεμιέρα μέσα από την πλατφόρμα του Netflix. Να το τρέιλερ:

Πάμε στις πρεμιέρες της εβδομάδας:

H Πτώση της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας

(“La Chute de l' Empire Americain / The Fall of the American Empire”, Ντενί Αρκάν, 2ω2λ)

Καστ: Ρεμί Ζιράρ, Αλεξάντρ Λαντρί, Μαριπιέ Μορέν

Άντρας με σπουδές και διδακτορικό στη φιλοσοφία, είναι αναγκασμένος να δουλεύει ως κούριερ για να βγάλει τα προς το ζην, μέχρι που μια μέρα γίνεται μάρτυρας ληστείας που αφήνει μπροστά του δύο νεκρούς και πολλές αφύλακτες τσάντες γεμάτες χρήματα. Όταν αποφασίζει να κρατήσει τα χρήματα, γίνεται στόχος τόσο του νόμου όσο και του εγκλήματος.

Βασισμένος σε μια αληθινή περίπτωση ληστείας στο Μόντρεαλ το 2010, ο Ντενί Αρκάν του επιτυχημένου και οσκαρικού “Η Επέλαση των Βαρβάρων” επιστρέφει στις θεματικές του περί καπιταλιστικής διάβρωσης της κοινωνικής και ατομικής ηθικής μέσα από ένα σατιρικό στόρι γεμάτο απρόοπτα και διλήμματα. Επί της ουσίας αποτελεί ολοκλήρωση μιας άτυπης τριλογίας του Αρκάν, μαζί με το “Decline of the American Empire” του 1986 και την “Επέλαση” του 2003- όλες ταινίες με τον ίδιο πρωταγωνιστή, που μέσα από τη μεγάλη τους χρονική απόσταση διαπραγματεύονται συναφείς θεματικές με διαφορετική ματιά, παρότι δεν συνδέονται με κάποιο απευθείας τρόπο.

8 ½

*****

(Φεντερίκο Φελίνι, 2ω18λ)

Καστ: Μαρσέλο Μαστρογιάνι, Ανούκ Ενέ, Κλαούντια Καρντινάλε

Ο σκηνοθέτης Γκουίντο Ανσέλμι (Μαρσέλο Μαστρογιάνι σε μια από τις εμβληματικές ερμηνείες των ‘60s) συναντά το πλήρες δημιουργικό αδιέξοδο την ακριβή στιγμή που βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας του. Προσπαθώντας να κρατήσει απόσταση από τους πάντες και τα πάντα ώστε να έρθει ξανά σε επαφή με την βαθιά κρυμμένη του αλήθεια, μακριά από συγγενείς και συνεργάτες που προσπαθούν να τον ξεκολλήσουν δίχως να τον κατανοούν, ο Γκουίντο χάνεται σε ένα γαϊτανάκι φαντασιώσεων και αναμνήσεων των γυναικών και της παιδικής ηλικίας που άφησε πίσω.

Ο Φεντερίκο Φελίνι κεντάει ένα ντελιριακό ονειρολόγιο με υλικά τις πιο μύχιες σκέψεις, φοβίες, ελπίδες και όνειρα ενός άντρα (σαφώς, σε μεγάλο βαθμό, του ίδιου) σε μια αγωνιώδη προσπάθεια κατανόησης της ίδιας της ψυχικής και συναισθηματικής του κατάστασης. Η αγωνία που διαπερνά την ταινία θα μπορούσε να συνθλίψει ψυχές αν την ίδια στιγμή δεν τόσο απογειωτική, σαν ένα μαγικό τρικ που ποτέ δεν επαναλαμβάνεται, σαν ένστικτο που μετατρέπεται σε εικόνα πριν προλάβει να γίνει λόγος. Ταινία άφταστης επίδρασης στο σινεμά και τις γενιές που ακολούθησαν, μαγευτικό ψυχολογικό πορτρέτο ενός άντρα σε πλήρες υπαρξιακό αδιέξοδο και αντιμέτωπο με την ίδια του την (μη) ωρίμανση, με φαντασμαγορικά υπαινικτική ασπρόμαυρη φωτογραφία και μια αβίαστη μετακίνηση ανάμεσα σε καταστάσεις και πρόσωπα προτού προλάβουν να παγιωθούν σε αφόρητα σύμβολα. Το σινεμά ως μεγαλειώδης, απόλυτη εμπειρία.

Κυκλοφορούν επίσης

Η Έβδομη Σφραγίδα

*****

(“Det Sjunde Inseglet / The Seventh Seal”, Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, 1ω36λ)

O ιππότης Αντόνιους Μπλοκ επιστρέφει από τις Σταυροφορίες σε μια Σουηδία γονατισμένη από το Μαύρο Θάνατο. Βασανισμένος από τα όσα έχει δει και ζήσει, και αντιμέτωπος με αμφιβολίες και φιλοσοφικά άγχη περί της ύπαρξης του Θεού, προκαλεί στον Θάνατο σε μια παρτίδα σκάκι για τη ζωή του. Ο Μαξ φον Σίντοφ πρωταγωνιστεί σε μια από τις διασημότερες ταινίες στην ιστορία του σινεμά, ένα συμβολικό, φιλοσοφικό δοκίμιο πάνω στον παραλογισμό της ζωής και το νόημα του θανάτου, χαραγμένο πάνω σε επιβλητική, ανεξίτηλα σχηματισμένη εικογραφία. Ο Μπέργκμαν μπορούσε να χάνεται σε αναζητήσεις με ακόμα πιο ενδιαφέροντες τρόπους και αφηγηματικές δομές, όμως η διαχρονικότητα της “Σφραγίδας” δεν τίθεται υπό συζήτηση.

Τα Παράπονά σας στον Έφορο (“Jusqu'ici Tout Va Bien / New Biz in the Hood!” Μοχαμέντ Αμιντί, 1ω30λ). Όταν η εφορία του χτυπά την πόρτα, ο Φρεντ αποφασίζει να μετακινήσει άμεσα την επιχείρησή του από το κέντρο του Παρισιού σε ένα οικονομικά υποβαθμισμένο προάστιο. Κοινωνική κωμωδία από τη Γαλλία.

Σχέδιο Απόδρασης: Προσωπική Υπόθεση (“Escape Plan: The Extractors”, Τζον Χέρτζφελντ, 1ω37λ). Ο Σιλβέστερ Σταλόνε επιστρέφει ως Ρέι Μπρέσλιν για το τρίτο “Σχέδιο Απόδρασης”, παρέα με τον φοβερό Ντέιβ Μπαουτίστα των “Guardians of the Galaxy”.

Όταν Λείπει η Μαμά (“10 Giorni Senza Mamma / When Mom Is Away”, Αλεσάντρο Τζενοβέζι, 1ω34λ). Η μητέρα φεύγει για διακοπές και αφήνει πίσω τον άντρα της να φροντίσει τα τρία τους παιδιά. Ιταλική κωμωδία καταστάσεων.

Δεσμοί Αίματος (“La Misma Sangre / The Blood Will Tell”, Μιγκέλ Κόαν, 1ω53λ). Μετά το θάνατο μιας γυναίκας, ένα μέλος της οικογένειας αρχίζει να υποψιάζεται τον πεθερό ως ένοχο εγκλήματος. Οικογενειακό θρίλερ από την Αργεντινή.

Ο Χορός της Ζωής μου (“Yuli”, Ισιάρ Μπολάιν, 1ω55λ). Ο Κουβανός σολίστας μπαλέτου Κάρλος Ακόστα σε ένα αυτοβιογραφικό χορευτικό ρεσιτάλ.

Παίζεται ακόμα

Μια ταινία που ήδη παιζόταν στις αίθουσες και αξίζει να δεις αν την έχασες.

Sex & Ψυχανάλυση

*****

(“Sibyl”, Ζιστίν Τριέ, 1ω40λ)

Μια ψυχοθεραπεύτρια που περνάει κρίση ταυτότητας, επαγγέλματος, και ύπαρξης γενικότερα, αποφασίζει να αφήσει τη δουλειά και να πιάσει το γράψιμο, το πρώτο της πάθος. Κρατά λίγους κι επίλεκτους ασθενείς, όμως βρίσκει τον εαυτό της να συναρπάζεται με την περίπτωση μιας νεαρής κοπέλας, της Μάργκο Βασίλης, η οποία θέλει να γίνει ηθοποιός. Στην κρίση ταυτότητας της Μάργκο, η Σίμπιλ βρίσκει κάτι μεταξύ έμπνευσης και αντικατοπτρισμού. Όλο και πιο εμμονικά, μπλέκεται στη ζωή της κοπέλας, προκαλώντας δικές της αναμνήσεις (ή μήπως επιθυμίες;) να έρθουν στην επιφάνεια. Κρυφά φιλόδοξη κινηματογραφική άσκηση με Αντέλ Εξαρχόπουλος και Βιρζινί Εφιρά συναρπαστικό πρωταγωνιστικό δίδυμο.

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΙΛΟΥN: Αποκλειστικές συνεντεύξεις με Ζιστίν Τριέ, Αντέλ Εξαρχόπουλος και Βιρζινί Εφιρά.