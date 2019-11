Ο Κόλιν Φάρελ συζητά για τον ρόλο του "Πιγκουίνου" στη νέα ταινία του Μπάτμαν

Ο Κόλιν Φάρελ είναι σε συζητήσεις με την Warner Bros για να υποδυθεί τον Πιγκουίνο (Penguin) στην ταινία "Batman" με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον και σκηνοθέτη τον Ματ Ριβς.

Σύμφωνα με το Deadline, ο Ιρλανδός ηθοποιός θα μπορούσε να επιστρέψει στον κόσμο των βιβλίων κόμικς για πρώτη φορά από τότε που ενσάρκωσε τον Bullseye στο Daredevil το 2003 με τον ρόλο του αντιπάλου τού Batman, Penguin.

Παρότι αποτελεί εξ όψεως κόντρα ρόλο, ο Φάρελ έχει αποδείξει με τις ερμηνείες του την υποκριτική του δεινότητα και ότι μπορεί να "τσαλακωθεί". Εάν πάρει τον ρόλο δεν είναι γνωστό εάν κληθεί να πάρει κιλά ή αν η προσέγγιση του Ριβς θέλει έναν πιο σλιμ κακό, όπως αποδόθηκε στην τηλεοπτική σειρά Gotham από τον ηθοποιό Ρόμπιν Τέιλορ.

Πρόκειται για την τρίτη μεταφορά του Πιγκουίνου στη μεγάλη οθόνη: Η πρώτη ήταν το 1966 στην ταινία Μπάτμαν που βασιζόταν στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά με πρωταγωνιστή τον Άνταμ Γουέστ. Σε αυτή τον κακοποιό είχε υποδυθεί ο Μπέρτζες Μέρεντιθ με μια κωμική διάθεση (που διαπότιζε τη σειρά).

Η δεύτερη ερμηνεία του Πιγκουίνου ήρθε από τον Ντάνι Ντε Βίτο το 1992 στο αριστουργηματικό "Batman Returns" του Τιμ Μπάρτον. Ο ρόλος ήταν κομμένος και ραμμένος στα μέτρα του βετεράνου ηθοποιού - η σκοτεινή και καθηλωτική ερμηνεία του (και η γκροτέσκο αισθητική του σκηνοθέτη) δεν άφηνε περιθώριο να αποδοθεί στον χαρακτήρα κωμικότητα αλλά αντίθετα τραγικότητα...

Στη νέα ταινία, The Batman, ο Πάτινσον θα υποδυθεί τον «Σταυροφόρο με τη μαύρη μπέρτα» ως ντετέκτιβ σε μία neo-noir εκδοχή τού χαρακτήρα. «Δεν είναι χρυσό αγόρι, σε αντίθεση με σχεδόν όλους τους άλλους χαρακτήρες κόμικς » δήλωσε ο Ρόμπερτ Πάτινσον για τη νέα εκδοχή του υπερήρωα στους New York Times.

Ο Άντι Σέρκις (που έγινε γνωστός στην υφηλίο για την ερμηνεία του ως Gollum στις ταινίες Χόμπιτ και Άρχοντας των Δαχτυλιδιών) σύμφωνα με δημοσίευμα του THR θα υποδυθεί τον έμπιστο μπάτλερ και δεξί χέρι του Μπάτμαν, Άλφρεντ Πένιγουορθ. Τον ρόλο του "κακού" Riddler θα ερμηνεύσει ο Πολ Ντέινο ("There will be blood"). Η ηθοποιός, τραγουδίστρια και μοντέλο Ζόι Κράβιτζ, κόρη του δημοφιλούς και επιτυχημένου ροκ σταρ Λένι Κράβιτζ, θα υποδυθεί την Catwoman, ενώ για τον ρόλο του επιθεωρητή Γκόρντον υπέγραψε ο Τζέφρι Ράιτ. Για τον ρόλο του Two-Face ακούγονται έντονα τα ονόματα των Μάθιου ΜακΚόναχι και Τζον Ντέιβιντ Γουάσινγκτον.

«Αυτό που είναι συναρπαστικό στον Batman είναι πώς σχετίζεται με το τώρα» δήλωσε ο Ριβς στο THR προσθέτοντας ότι θα είναι μια ιστορία συναρπαστική αλλά και συναισθηματική.

Η παραγωγή της ταινίας The Batman θα ξεκινήσει στα τέλη του τρέχοντος έτους ή στις αρχές του 2020 με ημερομηνία κυκλοφορίας του 2021.