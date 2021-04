O Μάρτιν Σκορτσέζε ετοιμάζει τον δικο του 'Ιησού από τη Ναζαρέτ' στο Netflix

Ο Πολ Σρέιντερ καθώς διάγει το 75ο έτος της ηλικίας του, παραμένει ένας από τους πιο σημαντικούς σεναριογράφους της αμερικανικής μυθοπλασίας σήμερα. Πρόκειται για έναν δημιουργό που μας έχει χαρίσει από το θρυλικό 'Taxi Driver' με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και το 'First Reformed' με τον εξίσου σπουδαίο Ίθαν Χοκ, ως και projects αγάπης και εκτίμησης για το υποκριτικό ταλέντο του Νίκολας Κέιτζ (το 'Dying of the Light' του 2014, που δεν το είδε σχεδόν κανείς). Ο Σρέιντερ μίλησε στο περιοδικό New Yorker για το μέλλον του αμερικάνικου κινηματογράφου και της μυθοπλασίας σε μικρή και μεγάλη οθόνη γενικότερα.

Ο έμπειρος σεναριογράφος/σκηνοθέτης περιέγραψε μάλλον σκωπτικά το μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης ταινιών και σειρών από την πλατφόρμα του Netflix, που "εκπαίδευσε" το κοινό ώστε να απολαμβάνει κυρίως ιστορίες σε μορφή επεισοδίων. Ο Σρέιντερ παρουσιάστηκε μάλλον απαισιόδοξος για το μέλλον των ταινιών διάρκειας 120 λεπτών, εκείνων που "μπορούν να σου ρίξουν γροθιά στο στομάχι" με την ωμότητα τους, τις οποίες υπηρέτησε για παραπάνω από 40 χρόνια.

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου Ρίτσαρντ Μπρόντι για το ενδεχόμενο συνεργασίας του με το Netflix, ο Σρέιντερ προκάλεσε έκπληξη, επιβεβαίωνοντας πως αναμένεται να συνεργαστεί με τον Μάρτιν Σκορτσέζε για την ανάπτυξη μιας τηλεοπτικής σειράς διάρκειας τριών κύκλων (!) που θα αφηγείται τη γέννηση του χριστιανισμού μέσα από τα Απόκρυφα Ευαγγέλια, αλλά και κείμενα των 12 Αποστόλων.

Ο Σρέιντερ έδειξε αρκετά χαρούμενος γι΄αυτό το project, τονίζοντας πως "όλοι ξέρουν την ιστορία του Χριστιανισμού μέσα από την Αγία Γραφή. Λίγοι όμως την έχουν μελετήσει μέσα από τα Απόκρυφα, που βγήκαν σε μια εποχή όπου δεν υπήρχε ακόμα Αγία Γραφή, μόνο ιστορίες. Κάποιες ήταν αληθινές, άλλες όχι, ενώ άλλες ήταν πλαστές".

