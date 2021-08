O νέος Ασιάτης πρωταγωνιστής της Marvel έπαιζε στα "Παράσιτα"

H Μarvel αποφάσισε να 'ανοιχτεί' στην ασιατική αγορά (των πολλών δισεκατομμυρίων πολιτών), περισσότερο από όσο έχει 'ανοιχτεί' ποτέ κανείς και να το κάνει με συνέπεια. Για αρχή, επέλεξε έναν Κινέζο για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ταινίας “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” που θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες, στις 3/9. Για την ιστορία, δεν είναι ο μόνος Ασιάτης που έχει ρόλο στη συγκεκριμένη δουλειά.

Μια ενδιαφέρουσα πληροφορία είναι ότι πριν επτά χρόνια, όταν ο Simu Liu (ο πρωταγωνιστής που λέγαμε) περνούσε πολύ δύσκολα στο Τορόντο (όπου μεγάλωσε), είχε τιτιβίσει στη Marvel “τι θα λέγατε να έχετε έναν Αμερικανοασιάτη για ήρωα;”. Φέτος ομολόγησε πως “αυτό το tweet ήταν ουσιαστικά, μουρμούρα ενός τύπου που ήταν εκνευρισμένος γιατί δεν έβρισκε δουλειά. Δεν είχα την παραμικρή προσδοκία ότι θα μου δώσει η Marvel ρόλο”.

Αρχικά, του έδωσαν ρόλο οι παραγωγοί της σειράς Kim's Convenience που μπορείτε να τη βρείτε στο Netflix. Και έπειτα εμφανίστηκε στο κατώφλι του η Marvel. “Το 2019 ο μάνατζερ μου, μου είπε πως ήμουν σε λίστα Ασιατών/Αμερικανών που ήθελε να δει η Disney με τη Marvel, για το ρόλο του Shang-Chi. Μου ζήτησαν να στείλω ένα video οντισιόν. Έστειλα δυο σκηνές της αγαπημένης μου ταινίας, του Good Will Hunting. Δυο εβδομάδες μετά με ενημέρωσαν πως ο σκηνοθέτης Destin Daneil Cretton ήθελε να με δει στο Λος Άντζελες. Η συνάντηση κράτησε μια ώρα. Όταν βγήκα από την αίθουσα, ήθελα να κάνω εμετό από το άγχος. Είχα νιώσει πως έχω πιθανότητες”, εξήγησε στο Los Angeles Magazine. Eκεί είπε και αυτό.

“Όταν μεγαλώνεις ως Ασιάτης, σε διδάσκουν πως ο κόσμος σε βλέπει σαν παρατρεχάμενο, σπασίκλα που κανείς δεν θέλει. Αυτός είναι και ο τρόπος που παρουσίαζαν τους Ασιάτες στην τηλεόραση και τις ταινίες”.

Όχι πια. Ας δούμε πρώτα το trailer του “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” και μετά συνεχίζουμε με τους επόμενους Ασιάτες πρωταγωνιστές σε ταινίες της Marvel -οι οποίοι είναι Κορεάτες.

Την ταινία “Parasites” μάλλον τη θυμάστε. Ο ηθοποιός που έδωσε στον πρωταγωνιστή την πέτρα suseok (με την οποία ξεκίνησαν όλα), λέγεται Park Seo-Joon. Αν δεν θυμάστε, ιδού.

Ο εν λόγω ανήκει μεταξύ των πιο ακριβοπληρωμένων ηθοποιών στην Κορέα. Άνηκε και στη λίστα των Ασιατών που ήθελε να δει η Marvel για το ρόλο του Amadeus Cho (διάδοχος του Hulk), στην ταινία “Captain Marvel 2” που θα είναι η επόμενη που θα κυκλοφορήσει. Όχι μόνο πέρασε από οντισιόν, αλλά και επιλέχθηκε, όπως επιβεβαίωσε το IΜdb με την προσθήκη του ονόματος “Park Seo-Joon” στη λίστα των ηθοποιών του σίκουελ. Για την ιστορία, ο χαρακτήρας που θα υποδυθεί είναι αυτός ενός πανέξυπνου έφηβου επιστήμονα. Ο ηθοποιός είναι 30 χρόνων. Αν έχετε ωστόσο, δει ένα K-Drama ξέρετε με τι ευκολία υποδύονται οι ηθοποιοί τους μαθητές λυκείου -ακόμα και στα 30 τους.

Παρεμπιπτόντως, από casting της Marvel πέρασε και προκρίθηκε και ο Ma Dong Seok, ο οποίος πήρε ρόλο στην ταινία "The Eternals" και θα τον δείτε δίπλα στους Angelina Jolie, Millie Bobby Brown και Kit Harrington, στο τέλος του χρόνου.

