O "Νονός ΙΙΙ" κυκλοφορεί ξανά σήμερα, με νέα αρχή και τέλος - Τι λέει ο Αλ Πατσίνο

Όταν ο Φράνσις Φορντ Κόπολα επέστρεψε στη σάγκα του Μάικλ Κορλεόνε, 16 χρόνια μετά το θρίαμβο του “Νονού ΙΙ”, θα πρέπει να ήξερε πως μπλέκει με μια κληρονομιά αψεγάδιαστη. Το εγχείρημα ήταν τολμηρό κι ο ίδιος βρισκόταν σε μια δύσκολη φάση της καριέρας του.

Ο “Νονός ΙΙΙ”, το φιλμ που μας έφερε ξανά κοντά στον κόσμο του Μάικλ καθώς εκείνος επιχειρούσε να νομιμοποιήσει την εγκληματική του αυτοκρατορία, σημείωσε ωστόσο επιτυχία παρά το γεγονός πως δίχασε κοινό και κριτική. Συγκέντρωσε πάνω από 130 εκατομμύρια δολάρια στο box office και προτάθηκε για 7 Όσκαρ, ανάμεσα στα οποία Καλύτερης Ταινίας.

Όμως ο Κόπολα ποτέ δεν ήθελε να αφήσει την ταινία στην ησυχία της. Πρόκειται έτσι κι αλλιώς για έναν σκηνοθέτη που διαρκώς πειράζει τα έργα του, από την “Αποκάλυψη Τώρα” που το 2001 είδε 50 λεπτά κομμένο υλικού να προστίθενται, ως το “Cotton Club” του οποίο ο Κόπολα πέρσι παρουσίασε μια νέα εκδοχή. Πριν λίγους μήνες ο μεγάλος σκηνοθέτης αποκάλυψε πως στη διάρκεια των προηγούμενων, δύσκολων μηνών, μια από τις κύριες ενασχολήσεις του ήταν να δουλέψει ξανά πάνω στο παραγνωρισμένο του φιλμ, κάνοντας μια σειρά από μικρές και μεγάλες αλλαγές.

Αλλά κυριότερα: Δίνοντας νέα αρχή και νέο φινάλε. Και μαζί, νέο τίτλο, πιο κοντά στο αρχικό όραμα του ίδιου και του συγγραφέα Μάριο Πούζο: “Mario Puzo's The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone”. Coda, δηλαδή το τελευταίο μέρος μιας σύνθεσης, που δημιουργεί μια τελική προσθήκη στην βασική αρχική δομή.

Για τις ανάγκες αυτής της νέας εκδοχής, ο Κόπολα δούλεψε πάνω σε ένα 4Κ αντίτυπο των αρχικών αρνητικών, αποκαθιστώντας καρέ προς καρέ το φιλμ, ψάχνοντας μάλιστα ανάμεσα στις δεκάδες αρχικές λήψεις προκειμένου να αντικαταστήσει τυχόν χαμηλής ανάλυσης καρέ του αρχικού υλικού. Η διαδικασία πήρε πάνω από 6 μήνες. «Για αυτή την εκδοχή του φινάλε, δημιούργησα νέα αρχή και νέο τέλος και άλλαξα θέση σε κάποιες σκηνές, πλάνα και μουσικές», εξηγεί ο ίδιος.

Και σήμερα, έπειτα από μια πολύ σύντομη διαδρομή σε κάποιες πολύ επιλεγμένες αίθουσες, η νέα αυτή εκδοχή του “Νονού ΙΙΙ” γίνεται διαθέσιμη (στην Αμερική, προς το παρόν) για ονλάιν ενοικίαση και αγορά σε physical μέσα.

«Ήταν πιο συγκινητικό. Μπορούσα να το νιώσω κι από τους άλλους»

«Αλλοιώνει τα πράγματα σε ένα βαθμό», λέει ο Αλ Πατσίνο μιλώντας στην USA Today για τη νέα εναρκτήρια σκηνή της ταινίας. «Ο άξονας του φιλμ αλλάζει και πάει εκεί που ανήκει. Επειδή αυτό που οδηγεί τον Μάικλ είναι η ανάγκη να δραπετεύσει από τον κόσμο που κληρονόμησε». Εξηγεί πως ο Βίτο Κορλεόνε ήταν πάντα πιο ταιριαστός στο να διαχειριστεί την ενοχή του να ελέγχεις μια αυτοκρατορία εγκλήματος. Ενώ για τον Μάικλ, «η ενοχή του είναι θαμμένη. Έχει εκλογικεύσει τα πάντα και ενστικτωδώς απλά συνεχίζει. Κάπως. Κουβαλάει την καταστροφή που πάντα ήταν ήταν κομμάτι του και της ζωής του».

Ο Πατσίνο, που προτάθηκε για Όσκαρ ερμηνείας και για τις δύο πρώτες ταινίες της τριλογίας, βλέπει αυτό το τρίτο φιλμ ως κάτι ελαφρώς ξεχωριστό. «Ο “Νονός Ι” και “Νονός ΙΙ” κάπως ανήκουν στην ίδια επέκταση», εξηγεί. Ενώ το τρίτο, βάσει των μοτίβων της ιστορίας, είναι διαφορετικό. «Είναι το τελευταίο κεφάλαιο. Αλλά είναι ένα διαφορετικό είδος φιλμ». Παρόλα αυτά ξεκαθαρίζει πως αυτή η νέα εκδοχή δεν χρειάστηκε καθόλου νέο υλικό. «Ο Φράνσις πάντα ήταν πειραματικός. Και οι σκηνοθέτες το κάνουν πολύ αυτό, αλλά τόσο καιρό μετά, είναι ασυνήθιστο.

Πήρε αυτά που είχε, πήρε το χρόνο του, και άλλαξε θέσεις στα πράγματα. Νομίζω πως το έκανε πολύ έξυπνα». Όσο για την επανένωση του καστ, για την οποία δήλωσε τόσο ενθουσιασμένη η Νταϊάν Κίτον, ο Πατσίνο παραδέχεται πως «Ήταν πολύ συγκινητικά. Μπορούσα να το νιώσω κι από τους άλλους. Αυτή είναι η επίπτωση αυτού του φιλμ. Και δεν είμαι σίγουρος αν είναι επειδή είναι μια ταινία που γυρίσαμε 30 χρόνια πριν, να ξαναφτιάχνεται και να παρουσιάζεται σαν καινούρια, ή αν οι αλλαγές την έκαναν πιο συναισθηματική», λέει. «Αλλά η τραγωδία αναδεικνύεται λίγο πιο ολοκληρωτικά σε αυτή την εκδοχή. Και είναι μια τραγωδία».

