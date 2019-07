Ο Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ είναι ένας κακός (φανταστικός) φίλος στο θρίλερ "Daniel Isn’t Real"

Ο Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ, γιος του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και της Μαρία Σράιβερ πρωταγωνιστεί στην ταινία τρόμου "Daniel Isn’t Real" σε σκηνοθεσία Άνταμ Ίτζιπτ Μόρτιμερ.

Στην ταινία βασισμένη στο μυθιστόρημα του Μπράιαν ΝτεΛιου "In This Way I Was Saved" ο ηθοποιός υποδύεται τον Ντάνιελ φίλο – αποκύημα φαντασίας που τρομοκρατεί τον Μάιλς Ρόμπινς (Λούκας).

Ο Μάιλς Ρόμπινς ενσαρκώνει έναν προβληματικό πρωτοετή στο κολέγιο, τον Λούκας, που βιώνει ένα βίαιο οικογενειακό τραύμα και για να αντιμετωπίσει την κατάσταση επαναφέρει στο προσκήνιο τον φανταστικό φίλο των παιδικών του χρόνων, τον Ντάνιελ.

Εξαιρετικά χαρισματικός στην αρχή ο Ντάνιελ κάνει το καλύτερο δυνατό για να βοηθήσει τον Λούκας να πραγματοποιήσει τα όνειρά του, προτού τα πράγματα πάρουν μία άσχημη τροπή και ο Λούκας βρεθεί στα όρια της λογικής, καθώς χάνει τον έλεγχο του νου και της ψυχής του.

"Ο Ντάνιελ έπρεπε να είναι ένας απίστευτα όμορφος και χαρισματικός νεαρός άνδρας, ο οποίος είναι επίσης μοχθηρός και ο ηθοποιός έπρεπε να αναδείξει όλα τα μυστικά και τα μυστήρια που αποκαλύπτονται για τον χαρακτήρα. Ο Πάτρικ έχει τα απίστευτα γονίδια και αυτοπεποίθηση και τεχνικές γνώσεις για την κάμερα που του επιτρέπει να είναι ελεύθερος και περίεργος και σέξι", δήλωσε ο σκηνοθέτης της ταινίας στο Entertainment Weekly.

Ο γιος του ηθοποιού και πρώην κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και της δημοσιογράφου, συγγραφέα, Μαρία Σράιβερ της δυναστείας των Κένεντι, Πάτρικ, εργάστηκε ως μοντέλο και σε ηλικία 15 ετών είχε τη δική του σειρά ενδυμάτων. Ο πρώτος του ρόλος σε ταινία ήταν μαζί με την Μπέλα Θορν στο ρομαντικό δράμα “Midnight Sun” το 2018.

Το "Daniel Isn't Real" προβλήθηκε στο φετινό South by Southwest Festival και αναμένεται να αρχίσει να προβάλλεται σε κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Δεκεμβρίου του 2019.