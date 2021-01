Ο Ralph Fiennes είναι ο θησαυρός του The Dig: 2 σειρές + 4 ταινίες για το ΣΚ

Ο Ralph Fiennes σε μία συγκινητική αληθινή ιστορία, η Carrie Coon σε μία από τις ερμηνείες της χρονιάς που πέρασε, το πιο στιλάτο b-movie από την Κορέα και η επιστροφή του Euphoria.

Εκτός από το The Dig με τον Fiennes, αυτές είναι οι ταινίες και οι σειρές που ξεχώρισε το Oneman.gr για εσένα αυτή την εβδομάδα:

ΤΑΙΝΙΕΣ:

The Dig

Όταν μια εύπορη χήρα (Carey Mulligan) προσλαμβάνει έναν ερασιτέχνη αρχαιολόγο ανασκαφέα (Ralph Fiennes) για να αναλάβει την εκσκαφή ταφικών τύμβων στο κτήμα της, θα ανακαλύψουν μαζί έναν θησαυρό που θα αλλάξει την ιστορία, την ίδια στιγμή που ο Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος καραδοκεί πάνω από την αγγλική επαρχία.

Η ταινία έχει βασιστεί στην πραγματική ιστορική ανακάλυψη του αγγλοσαξονικού πλοίου του Sutton Hoo, και περισσότερο έχει την πρόθεση να αποκαταστήσει τον ρόλο που έπαιξαν οι δύο αυτοί συνεργάτες που η ιστορία είχε ως τώρα ξεχάσει. Είναι μία αξιόλογη ταινία από τον Simon Stone χωρίς κορυφώσεις, που κινείται με τον μελετημένο, προσεκτικό ρυθμό μίας ανασκαφής για να ανακαλύψει στην πορεία ορισμένους δικούς της θησαυρούς, όπως η γλυκιά χημεία του Fiennes με τη Mulligan, η αξία της συντήρησης της ιστορίας για τις επόμενες γενιές, και ο σχολιασμός για το μεγάλο ψάρι που θέλει πάντα να τρώει το μικρό.

Η Lily James, ο Ben Chaplin και ο Johnny Flynn συμπληρώνουν ένα καστ βρετανικού ταλέντου διαφορετικών γενεών.

Η ταινία στριμάρει στο Netflix.

The Wild Goose Lake

Όταν ένας μικροαπατεώνας σκοτώνει κατά λάθος έναν αστυνομικό, η επικήρυξη που ακολούθησε τον αναγκάζει να το σκάσει τόσο από την αστυνομία που τον αναζητά, όσο και από τους γκάνγκστερ που τον κυνηγούν για να διεκδικήσουν την αμοιβή. Όταν τελικά θα κρυφτεί στην πυκνοκατοικημένη Wuhan, ο Zhou αρχίζει να αναπτύσσει έναν δεσμό με μία όμορφη, αινιγματική γυναίκα που φαίνεται να έχει κάποιες μυστηριώδεις, δικές της προθέσεις.

Έξυπνο και στιλάτο, το Wild Goose Lake συνδυάζει τις συγκινήσεις ενός b-movie με τολμηρές επιλογές και κοινωνικό σχολιασμό. Η μεγαλύτερή του δύναμη είναι η αλληλεπίδραση της σκιάς, του neon, και των ατελείωτων δυνατοτήτων που έχουν τα κινούμενα σώματα στο σελιλόιντ.

Η ταινία στριμάρει στο Cinobo.

The Nest

Ο Rory (Jude Law), ένας φιλόδοξος επιχειρηματίας και πρώην μεσίτης, πείθει την αμερικανίδα σύζυγό του Allison (Carrie Coon) και τα παιδιά τους να εγκαταλείψουν τις ανέσεις των προαστίων της Αμερικής και να επιστρέψουν στην πατρίδα του την Αγγλία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. Αφουγκραζόμενος την ευκαιρία, ο Rory επανέρχεται στην παλιά του εταιρεία και μισθώνει ένα παλιό αρχοντικό, με χώρους για τα άλογα της Allison και σχέδια να χτίσει έναν στάβλο. Σύντομα η υπόσχεση για μία προσοδοφόρα νέα αρχή αρχίζει να ξεφτίζει, με το ζευγάρι να καλείται να αντιμετωπίσει ανεπιθύμητες αλήθειες του γάμου τους.

Ο Sean Durkin είχε σκηνοθετήσει μία από τις πιο ηχηρές ανεξάρτητες παραγωγές της περασμένης δεκαετίας, το Martha Marcy May Marlene, ένα υπνωτικό δράμα που είχε βάλει την Elizabeth Olsen στον χάρτη των πολλά υποσχόμενων στο Hollywood. Εδώ σκηνοθετεί δύο πανέτοιμα ταλέντα σε ένα φιλμ που ισορροπεί μεταξύ οικογενειακού δράματος και οικογενειακού τρόμου, με την Coon ειδικά να δίνει μία από τις καλύτερες ερμηνείες της χρονιάς που μας πέρασε.

Η ταινία προβάλλεται στο Vodafone TV.

The Glorias

Δημοσιογράφος, αγωνίστρια και φεμινίστρια, η Gloria Steinem έχει υπάρξει μία ακλόνητη φιγούρα του ακτιβισμού για τα δικαιώματα των γυναικών παγκοσμίως. Η Julie Taymor (Across the Universe, Frida) έφτιαξε ένα αντισυμβατικό βιογραφικό φιλμ για τη ζωή της ξεκινώντας από τα χρόνια της στην Ινδία και την ίδρυση του περιοδικού Ms. στη Νέα Υόρκη και φτάνοντας μέχρι τον ρόλο της στο φεμινιστικό κίνημα στα ‘60s και στο ιστορικό Εθνικό Συνέδριο των Γυναικών του 1977, επιστρατεύοντας τέσσερις διαφορετικές ηθοποιούς στον κεντρικό ρόλο – την Julianne Moore, την Alicia Vikander, τη Lulu Wilson και τη Ryan Kiera Armstrong.

Η ταινία προβάλλεται στο Vodafone TV.

ΣΕΙΡΕΣ:

Euphoria – Special Episode #2

Το Euphoria δανείστηκε πολλά από το DNA του Skins και έγινε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα teen shows των ημερών, με τη Zendaya να έχει γίνει η νεαρότερη ηθοποιός που έχει κερδίσει το Emmy Α΄Γυναικείου.

Το δεύτερο special επεισόδιο της σειράς που μεσολαβεί μεταξύ πρώτης και δεύτερης σεζόν, εστιάζει στην Jules που υποδύεται η Hunter Schafer. H Schafer συμμετείχε στο σενάριο και στην παραγωγή μαζί με τον Sam Levinson, σε ένα επεισόδιο που στρώνει το χαλί για τον δεύτερο κύκλο του show.

Η σειρά προβάλλεται στο Vodafone TV+.

We Are: The Brooklyn Saints

O βραβευμένος με Emmy, Rudy Valdez, κάνει εδώ ένα ντοκιμαντέρ τεσσάρων επεισοδίων που ακολουθεί ένα αθλητικό πρόγραμμα αμερικανικού ποδοσφαίρου για παιδιά 7-13 ετών που ζουν στην κακόφημη πλευρά του Brooklyn στη Νέα Υόρκη. Πέρα από τον αθλητισμό, το πρόγραμμα έχει σκοπό να δώσει στα παιδιά την οικογενειακή θαλπωρή και να λειτουργήσει ως όχημα ευκαιριών. Εάν πιστεύεις στα underdogs και αγαπάς τις αφηγήσεις γύρω από αυτά, το We Are: The Brooklyn Saints είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου.

Η σειρά στριμάρει στο Netflix.

