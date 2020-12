Ο τελευταίος ρόλος του Chadwick Boseman: 2 ταινίες + 5 σειρές για τη βδομάδα

Από το Όσκαρ που θα διεκδικήσει μεταθανάτια ο Chadwick Boseman στο “Ma Rainey’s Black Bottom” του Netflix και την πιο φιλόδοξη διασκευή του Stephen King, μέχρι έναν σύγχρονο Τζακ Αντεροβγάλτη και το τέλος του magnus opus του Steve McQueen.

Εκτός από τον Boseman, Αυτές είναι οι επιλογές που ξεχωρίσε το Oneman.gr αυτή την εβδομάδα εντός και εκτός Netflix.

ΤΑΙΝΙΕΣ:

Ο Boseman στο Ma Rainey’s Black Bottom

Μετά το Όσκαρ της με το “Fences”, η Viola Davis πρωταγωνιστεί σε μία ακόμα μεταφορά θεατρικού έργου. Ο George C. Wolfe του “Lackawanna Blues” διασκευάζει το κείμενο του August Wilson και βρίσκει τη Μητέρα των Blues, Ma Rainey, μετά την αντιπαράθεσή της με τα μέλη της μπάντας της, τον λευκό της ατζέντη και τον παραγωγό της. Δίπλα της θα δούμε τον Chadwick Boseman στον τελευταίο του ρόλο που πιθανότατα θα βρεθεί υποψήφιος για Α΄ Ανδρικό ή/και Β’ Ανδρικό για το “Da 5 Bloods” που προηγήθηκε μες στη χρονιά. Οι πρώτες κριτικές της ταινίας μιλούν για ένα φιλμ που κινείται ουσιαστικά γύρω από τον Boseman.

Η ταινία στριμάρει στο Netflix.

Tremors

Στη Γουατεμάλα του σήμερα, ο Pablo είναι ένας 40χρονος παντρεμένος πατέρας δύο υπέροχων παιδιών και εφημέριος της Ευαγγελικής Εκκλησίας. Όταν όμως ερωτευτεί τον Francisco, η σύζυγός του, η οικογένεια και η Εκκλησία θα αποφασίσουν να τον επαναφέρουν στο σωστό δρόμο. Ο Θεός μπορεί να αγαπάει τον αμαρτωλό, αλλά μισεί την αμαρτία.

Από τον βροχερό πρόλογό του μέχρι το στοχαστικό τελικό του πλάνο, το “Tremors” διερευνά εάν ο αυτοπροσδιορισμός ορίζεται πιο ευκρινώς από το ποιοι είμαστε οι άνθρωποι ή από το ποιοι δεν είμαστε. Πρέπει να αποβάλλουμε τις αμαρτίες μας για να προσεγγίσουμε όσο είναι δυνατόν τη θεϊκή υπόσταση, ή είναι η επιδίωξη της αγνότητας μία πρόσθετη διαδικασία; Και είναι ο φόβος της απώλειας πιο βαθύς από την αναζήτηση της αγάπης;

Το καταξιωμένο φιλμ του Jayro Bustamante έρχεται στο Cinobo από το Φεστιβάλ του Βερολίνου και τις δικές μας Νύχτες Πρεμιέρας.

Η ταινία στριμάρει στην ελληνική πλατφόρμα ανεξάρτητου κινηματογράφου Cinobo.

ΣΕΙΡΕΣ:

The Stand

Το “The Stand” είναι το μεγαλύτερο σε εύρος (και πραγματικό μέγεθος) βιβλίο που έχει εκδώσει ποτέ ο Stephen King. Μετά τη μίνι σειρά του 1994, η μεταφορά του υπήρξε εξαιρετικά δύσκολη, αλλάζοντας αρκετά δημιουργικά χέρια κατά καιρούς. Το μετα-αποκαλυπτικό όραμα του Stephen King φτάνει αισίως όμως στις οθόνες μας, με καστ που περιλαμβάνει τη Whoopi Goldberg, τον James Marsden, την Amber Heard, τον Greg Kinnear και τον Alexander Skarsgard.

Μετά την επέλαση ενός στελέχους γρίπης που οπλοποιήθηκε, το 99% ολόκληρου του πλανήτη έχει πια εξοντωθεί. Οι ελάχιστοι Αμερικανοί επιζώντες που έχουν απομείνει έχουν ενωθεί σε διαφορετικές ομάδες και έχουν φτιάξει νέες κοινότητες όπως η Ελεύθερη Ζώνη – μία συνομοσπονδία στο Boulder του Colorado όπου μπορούν να ζουν ελεύθεροι. Την ίδια στιγμή το Las Vegas, άλλοι επιζώντες έλκονται από τον Randall Flagg. Τον χαρισματικό ηγέτη με υπερφυσικές ικανότητες που υποδύεται ο Skarsgard. Ο Flagg έχει οργανώσει μια δικτατορία σύμφωνα με τις προσωπικές του επιθυμίες, απέναντί του όμως θα βρει τη Mother Abagail της Whoopi Goldberg και τους πιστούς της.

Έχω δει τα 4 πρώτα επεισόδια της μίνι σειράς και προς το παρόν βαδίζει στα χνάρια των πιο επιτυχημένων διασκευών του King που έχουμε δει. Μπορείς επίσης να διαβάσεις τη συνέντευξή μας με τον πρωταγωνιστή του, James Marsden.

Η σειρά έκανε πρεμιέρα στις 23.00 στις 18 Δεκεμβρίου στο COSMOΤΕ SERIES HD, 24 ώρες μετά την Αμερική.

The Legend of El Cid

Τοποθετημένο στους Μεσαιωνικούς χρόνους, το show ακολουθεί τον Rodrigo Díaz de Vivar, επίσης γνωστό ως El Cid, καθώς προσπαθεί να βρει τη θέση του σε μία μοναρχία που επιδιώκει να τον ελέγξει. Εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα της ισπανικής ιστορίας, η σειρά επιστρατεύει τον πρωταγωνιστή του “Casa de Papel”, Jaime Lorente, και τον βραβευμένο με Όσκαρ συνθέτη Gustavo Santaolalla για να αφηγηθεί τη ζωή και τη δράση του λαϊκού Ισπανού ήρωα που έζησε από το 1043 έως το 1099, για να γίνει τελικά θρύλος για τη στρατιωτική του ηγεσία – τόσο για χριστιανικούς όσο και για μουσουλμανικούς στρατούς και για τη συμβολή του στην κατάκτηση της Βαλένθια. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τηλεοπτική παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην Ισπανία.

Η σειρά στριμάρει στο Amazon Prime Video.

Tiny Pretty Things

Όταν μια επίθεση παροπλίζει την πιο ταλαντούχα μαθήτρια σε μια ελίτ σχολή μπαλέτου, η αντικαταστάτριά της μπαίνει σε έναν κόσμο ψεμάτων, προδοσίας κι ανελέητου ανταγωνισμού. Η σειρά βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο των Sona Charaipotra και Dhonielle Clayton, είναι άλλη μια δουλειά που απεικονίζει το μπαλέτο ως χώρο στυγνού ανταγωνισμού, και έχει περιγραφεί ως το “Black Swan” εάν συναντιόταν με το “Pretty Little Liars”. Η σειρά είναι ήδη στο No.1 του ελληνικού Netflix.

Η σειρά στριμάρει στο Netflix.

The Ripper

Ο Yorkshire Ripper ήταν ένας Άγγλος κατά συρροή δολοφόνος που σκότωσε 13 γυναίκες μεταξύ 1975 και 1980 και είχε προσπαθήσει να σκοτώσει άλλες 7. Το ψευδώνυμό του είναι μια αναφορά στον πασίγνωστο Τζακ τον Αντεροβγάλτη και η υπόθεσή του θεωρείται αξιοσημείωτη γιατί, ανάμεσα σε άλλα, η αστυνομία του Yorkshire δεν ήταν προετοιμασμένη για μία από τις μεγαλύτερες έρευνες που έχουν διεξαχθεί ποτέ στην Αγγλία.

Η υπόθεση προηγήθηκε της χρήσης υπολογιστών οπότε πολλές λεπτομέρειες σχετικά με την υπόθεση αποθηκεύτηκαν αναποτελεσματικά καθιστώντας τη μετάδοση πληροφοριών πολύ πιο δύσκολη, ενώ η έμφαση στο γεγονός ότι κάποια από τα θύματα ήταν εκδιδόμενες γυναίκες από την αστυνομία είχε ενισχύσει την ιδέα πως αν δεν ήσουν σεξεργάτρια ήσουν και ασφαλής. Το “Ripper” καταγράφει την ταραχώδη έρευνα.

Η σειρά στριμάρει στο Netflix.

Small Axe: Education

Με φόντο τις πολύχρωμες δεκαετίες του ’70 και του ’80 (1969 έως 1982 συγκεκριμένα), τα πέντε φιλμ στη σειρά ταινιών του Steve McQueen θα απεικονίσουν αληθινές ιστορίες θάρρους, ελπίδας και επαναστατικότητας, με πρωταγωνιστές πρόσωπα που μέσα από περιστατικά βίας και ρατσισμού συνέβαλαν στην προάσπιση του δικαιώματος στην ίση και δίκαιη μεταχείριση όλων των μειονοτήτων. Ο οσκαρικός δημιουργός του 12 Χρόνια Σκλάβος εμπνέεται από το τζαμαϊκανό ρητό που λέει ότι «εάν εσύ είσαι το μεγάλο δέντρο, εμείς είμαστε το μικρό τσεκούρι» και φτιάχνει μία σειρά ανθολογικών ταινιών που θα ανήκαν άνετα στη μεγάλη οθόνη αν ο McQueen δεν ήθελε το πιο φιλόδοξό του πρότζεκτ ως τώρα να προβληθεί συγκεκριμένα από το BBC.

Μετά από την αντίσταση στο Mangrove και το πάρτι αισθήσεων του Lovers Rock, την πραγματική περίπτωση του Leroy Logan που θέλησε να ενταχθεί στην αστυνομία για να την αλλάξει από μέσα, και την ιστορία του βραβευμένου συγγραφέα Alex Wheatle που είχε φυλακιστεί μετά την εξέγερσή του στο Brixton το 1981, σειρά έχει η ιστορία του δωδεκάχρονου Kingsley.

Όταν ο Kingsley πηγαίνει στο γραφείο του διευθυντή επειδή είναι ενοχλητικός στην τάξη, ανακαλύπτει ότι πρόκειται να μεταφερθεί σε σχολείο για όσους έχουν «ειδικές ανάγκες». Οι γονείς του (Sharlene Whyte, Daniel Francis) αρχικά αγνοούν την ανεπίσημη πολιτική φυλετικού διαχωρισμού που ισχύει εμποδίζοντας πολλά μαύρα παιδιά να λάβουν την εκπαίδευση που τους αξίζει, αλλά μία ομάδα γυναικών από τις Δυτικές Ινδίες θα πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους.

Κάθε επεισόδιο στριμάρει στη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOΤΕ TV PLUS αμέσως μετά την προβολή του στο BBC, ενώ από τις 22/11 η σειρά θα προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 23.00 στο COSMOTE SERIES HD.

Song Exploder Vol. 2

Το διάσημο podcast όπου μουσικοί αναλύουν τα συστατικά κάποιου δημοφιλούς κομματιού τους μεταφέρεται στο Netflix από τον παρουσιαστή του Hrishikesh Hirway και τον ντοκιμαντερίστα Morgan Neville (20 Feet From Stardom, Won’t You Be My Neighbor). Το πρώτο μέρος της εκπομπής είχε Alicia Keys για το “3 Hour Drive”, R.E.M. για το “Losing My Religion”, Ty Dolla $ign για το “LA” και Lin-Manuel Miranda για το “Wait for It”. Η εκπομπή συνεχίζεται με τους Killers, τη Dua Lipa και τους Nine Inch Nails να μοιράζονται όσα έζησαν καθώς έγραφαν τα τραγούδια τους.

Η σειρά στριμάρει στο Netflix.

