O Τόμας Βίντερμπεργκ υποσχέθηκε στην κόρη του να ζήσει και να συνεχίσει

Ο Thomas Vinterberg είναι ένα από τα πιο διάσημα ονόματα του σκανδιναβικού σινεμά. Τώρα γίνεται ο πρώτος Δανός κινηματογραφιστής υποψήφιος για Oscar σκηνοθεσίας. Δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνει στη λίστα των υποψηφιοτήτων για το χρυσό αγαλματίδιο. Μόνο που αυτό που ζει φέτος δεν μπορεί να συγκριθεί με οτιδήποτε άλλο έχει κάνει στην καριέρα του: η ταινία για την οποία είναι υποψήφιος προέκυψε κατόπιν επιμονής της κόρης του Ida, που σκοτώθηκε τις πρώτες μέρες των γυρισμάτων.

Ο 51χρονος Vinterberg δημιούργησε μαζί με τον Lars von Trier το κινηματογραφικό κίνημα 'Dogme 95'. Το 'Δόγμα 95' ήταν μανιφέστο με τα βασικά της δημιουργίας μιας ταινίας, όπως είναι οι παραδοσιακές αξίες της ιστορίας και η υποκριτική. Απέκλεισαν τα special effects και ό,τι άλλο μπορούσε να δώσει η τεχνολογία. Ο στόχος του κινήματος ήταν να δώσει πίσω στους σκηνοθέτες την ιδιότητα των καλλιτεχνών. Ο Vinterberg είχε εξηγήσει πως οι εμπνευστές χρειάστηκαν 45 λεπτά για να ολοκληρώσουν το κείμενο που ανακοινώθηκε στις 13/3 του 1995, στο Παρίσι, στο συνέδριο “Le cinéma vers son deuxième siècle” (Ο κινηματογράφος προ του δεύτερου αιώνα του).

Ο 'εξαγνισμός' της δημιουργίας των ταινιών δεν ήθελε τα μεγάλα μπάτζετ και τα θεαματικά εφέ, τις αλλαγές στο post production και όποιες άλλες τεχνικές. Πίστευε πως αν τίθενταν στο επίκεντρο η ιστορία και η απόδοση των ηθοποιών το κοινό δεν θα 'χανόταν' στην υπερπαραγωγή.

Οι δέκα κανόνες είναι οι εξής

✍ Τα γυρίσματα γίνονται σε τοποθεσία. Τα props και τα σκηνικά δεν μεταφέρονται εκεί. Εάν ένα prop είναι άκρως απαραίτητο, πρέπει να επιλεγεί τοποθεσία που να το διαθέτει.

✍ Ο ήχος δεν θα παράγεται ξεχωριστά από τις εικόνες και τούμπαλιν (η μουσική δεν χρησιμοποιείται εκτός και αν εκτελείται εκεί όπου γίνεται το γύρισμα).

✍ Η κάμερα θα είναι φορητή. Κάθε κίνηση ή ακινησία του χεριού επιτρέπεται.

✍ Η ταινία πρέπει να είναι έγχρωμη. Ο ειδικός φωτισμός δεν επιτρέπεται (αν υπάρχει λίγο φως, η σκηνή κόβεται ή μπορεί να τοποθετηθεί μια λάμπα στην κάμερα).

✍ Η επεξεργασία εικόνας και τα φίλτρα απαγορεύονται.

✍ Η ταινία δεν πρέπει να περιλαμβάνει επιφανειακή δράση (δολοφονίες, όπλα κλπ).

✍ Η πρόσκαιρη και γεωγραφική αποξένωση απαγορεύεται (η ταινία δείχνει ό,τι γίνεται εδώ και τώρα).

✍ Απαγορεύονται οι ταινίες που κατατάσσονται σε είδη.

✍ Το format είναι Academy 35mm.

✍ Δεν αποδίδονται εύσημα στον σκηνοθέτη.

Σύμφωνος με όλα αυτά ο Vinterberg εμπνεύστηκε, έγραψε και σκηνοθέτησε την ταινία με τίτλο Festen (Οικογενειακή Γιορτή). Μολονότι δεν αναφέρθηκε το όνομα του και ο ίδιος και η ταινία κέρδισαν πολλές υποψηφιότητες και βραβεία. Ένα ήταν στο Φεστιβάλ των Κανών. Το 2003 σκηνοθέτησε την επιστημονικής φαντασίας ιστορία αγάπης 'It's All About Love”. Είχε γράψει το σενάριο και ανέλαβε και την παραγωγή. Για όλα αυτά χρειάστηκε πέντε χρόνια. Ήταν στην αγγλική γλώσσα και τους ρόλους ανέλαβαν οι Joaquin Phoenix, Claire Daines και Sean Pen. Ακολούθησαν και άλλες δουλειές (το 2005, το 2008, το 2010, το 2012 και το 2015) και για όλες πήρε κάποιο βραβείο. Mια από τις δουλειές του είναι αυτή που ακολουθεί -και ήταν υποψήφια για Oscar και Golden Globe διεθνούς ταινίας, το 2013.

Το 2019 έχασε την κόρη του, Ida σε αυτοκινητικό δυστύχημα. Στο όχημα ήταν και η σύζυγος του. Οι γυναίκες της ζωής του επέστρεφαν στη Δανία, από το Παρίσι. “Περίμεναν σε μια ουρά που είχε δημιουργηθεί εξαιτίας έργων που γίνονταν στο οδόστρωμα και 'τορπιλίστηκαν' από έναν Ρουμάνο οδηγό νταλίκας, ο οποίος μιλούσε στο τηλέφωνο και είδε πως τα αυτοκίνητα είχαν σταματήσει όταν πια ήταν πολύ αργά”. Η 19χρονη Ida πέθανε ακαριαία. Ο Vinterberg της αφιέρωσε το 'Druk' (Μεθυσμένος), που μόλις είχε αρχίσει -ως παραγωγή. Μέσω αυτού έζησε και ξαναέζησε την τραγωδία, όπως περνούσε όλα τα στάδια της απώλειας και κατέληγε στο ότι χρωστά στην κόρη του να συνεχίσει.

Ο αγγλικός τίτλος με τον οποίον κυκλοφόρησε η ταινία είναι 'Another Round'. Ο ελληνικός είναι 'Άσπρο Πάτο'.

Το στόρι ταλαντεύεται μεταξύ της μαύρης κωμωδίας και της τραγωδίας, με μια αόριστη αίσθηση αποφασιστικότητας, όπως έγραψε το Indie Wire. Η υπόθεση φίλους, καθηγητές σχολείου οι οποίοι τεστάρουν μια θεωρία (ένα γερμανικό μύθο) που πιστεύουν ότι θα βελτιώσει τη ζωή τους. Αυτή θέλει να διατηρούν το ίδιο επίπεδο αλκοόλ στο αίμα τους, καθώς έτσι 'ανοίγει' το μυαλό στον έξω κόσμο -τα προβλήματα μικραίνουν και αυξάνεται η δημιουργικότητα. "Οι τέσσερις ηθοποιοί της ταινίας είναι κοντινοί μου φίλοι και αυτός ήταν ο κύριος λόγος που συνέχισα τα γυρίσματα, στην κατάσταση που ήμουν". Αυτά έγιναν στο σχολείο της Ida, με τους συμμαθητές της. Βλέπετε, η κόρη του τον πίεζε να κάνει αυτήν την ταινία και τον είχε διαβεβαιώσει πως θα 'παίξει' κι εκείνη.

“Χρωστώ στην κόρη μου να ζήσω ουσιαστικά”

Το 'Another round' κέρδισε το βραβείο της καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, στις αρχές του Δεκέμβρη του 2020. Παρουσιάστηκε στις Κάνες και κέρδισε υποψηφιότητα σκηνοθεσίας στα BAFTA και τα Oscars. Σε συνέντευξη που έδωσε στο Dr ο Vinterberg, τον Ιούνιο του 2020 είπε πως τα 'Παράσιτα' άλλαξαν τα Oscars για πάντα, με την Ακαδημία να αλλάζει, να 'μεγαλώνει' και να γίνεται πιο διεθνής από ποτέ -εξ ου και η δική του υποψηφιότητα “ταινίας σε μια γλώσσα που ουδείς καταλαβαίνει και παρ' όλα αυτά δεν θεωρείται τόσο ξένη, όσο παλαιότερα”. Η υποψηφιότητα για το Oscar καλύτερης διεθνούς ταινίας δεν τον εξέπληξε, κάτι που δεν ίσχυσε με τη δική του. “Έκανα την ταινία ενόσω θρηνούσα την τεράστια απώλεια της κόρης μου. Όσα καλά λόγια και αν ακούσω, όσες υποψηφιότητες και όσα βραβεία αν λάβω, θα νιώθω πως τιμούν τη δική της ταινία. Και για αυτό νιώθω πιο εκστασιασμένος από ποτέ”.

Διευκρίνισε ότι “η ιστορία της Ida είναι αλληλένδετη με αυτήν της ταινίας. Έγινε εξόχως σημαντικό για εμένα να κάνω κάτι, με συγκεκριμένο νόημα. Δεν έχω χρόνο για πράγματα που δεν έχουν σημασία. Δεν ήθελα να επαναλαμβάνομαι, γιατί δεν επιθυμούσα να δημιουργήσω μια ιστορία -της κόρης μου-, μέσα στην ιστορία -της ταινίας. Αυτό ήταν πάντα το δίλημμα μου. Προσπαθώ να βρω την ισορροπία, κάτι που είναι δύσκολο. Το να μη μιλώ για εκείνη θα ήταν σαν να τη ξεχνώ και να τη βάζω στην άκρη. Και αυτό είναι κάτι που δεν το θέλω. Ένιωθα την παρουσία της, από την αρχή έως το τέλος. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να νιώσω καλύτερα, να θέλω να ζήσω, γιατί πιστεύω ότι το χρωστώ στην Ida”.

“Η τραγωδία μου έμαθε κάτι”

Είπε πως έμαθε κάτι από την ανείπωτη τραγωδία της απώλειας του παιδιού του. “Είχα πολύ δυνατή σχέση με την Ida, πολύ καθαρή και έμπιστη. Δεν τολμώ να σκεφτώ τι θα συνέβαινε αν δεν είχαμε επαφή ή είχαμε τσακωθεί. Η συμβουλή μου λοιπόν, είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρούμε σε μια τάξη τις σχέσεις μας. Να ξεκαθαρίζουμε όσα πρέπει να ξεκαθαριστούν. Όχι μόνο γιατί κάποιος μπορεί να πεθάνει και να μην έχουμε ποτέ την ευκαιρία να φτιάξουμε τα πράγματα. Είναι πλεονέκτημα, όπως και αν έχετε αποφασίσει να ζήσετε τη ζωή σας”.

