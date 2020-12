Οι ταινίες της εβδομάδας: Νίκολας Κέιτζ εναντίον εξωγήινων και το πιο όμορφο animation της χρονιάς

Οι κινηματογραφικές αίθουσες παραμένουν κλειστές αλλά το σινεμά δεν σταματά. Κάθε εβδομάδα παρουσιάζουμε τις σημαντικότερες πρεμιέρες και το πού μπορεί κανείς να τις βρει.

Οι κριτικές της εβδομάδας:

Wolfwalkers

(Τομ Μουρ, Ρος Στιούαρτ, 1ω43λ, Apple TV+)

Στην Ιρλανδία του 17ου αιώνα ένα νεαρό κορίτσι από την Αγγλία καταφθάνει σε μια μικρή πόλη μαζί με τον κυνηγό πατέρα της, ο οποίος έχει την αποστολή να ξεφορτωθεί την τελευταία αγέλη λύκων που βρίσκεται στα τριγύρω δάση. Όταν όμως θα σώσει μια ντόπια κοπέλα, και καθώς η φιλία τους γίνεται πιο ισχυρή, θα διαπιστώσει πως η φίλη της γίνεται λύκος όταν το σώμα της κοιμάται, και μαζί της θα ανακαλύψει τον ίδιο αυτό μαγικό κόσμο που ο πατέρας της έχει καθήκον να καταστρέψει.

Εντυπωσιακά πανέμορφο animation από το στούντιο των «The Secret of Kells» και «The Song of the Sea» και γυρισμένο από τον υποψήφιο για 2 Όσκαρ σκηνοθέτη Τομ Μουρ, το φιλμ αποτελεί μια ακόμα ιστορία εξερεύνησης των μύθων και του ρόλου τους στην καθημερινή μας κοινωνική ζωή. Η προσέγγιση του φιλμ σε κάτι σαν την μυθολογία των λυκανθρώπων είναι ολόφρεσκη, επιλέγοντας όχι απλά να μη δαιμονοποιεί αλλά να ανακαλύπτει με γουρλωμένα μάτια και μια αναζωογονητική διάθεση να επιτρέψει στο εξώκοσμο να γίνει ένα με την συναισθηματική εμπειρία της καθημερινότητας.

Η υπέροχη ιστορία ζωντανεύει μέσα από ένα αισθητικά θριαμβευτικό ζωγραφιστό animation πανέμορφων χρωματικών αποχρώσεων, μακριά από τον πλαστικό “ρεαλισμό” της μοντέρνας CGI επικράτησης που δυστυχώς έχει αφαιρέσει από την τεχνική του κινηματογραφικού animation ολη τη μαγεία της απόλυτης ελευθερίας που θεωρητικά προσφέρει το σχέδιο. Εδώ τίποτα δεν προσπαθεί να μοιάζει αληθινό, παρά ολότελα παραμυθένιο. Τα σχέδια καθορίζουν χώρους και διαθέσεις, με σκληρές γωνίες στο συντηρητικό χωριό και μοτίβα που χάνονται μες στη φύση όταν ταξιδεύουμε στο δάσος, με τις γραμμές να μοιάζουν να αρνούνται να κλειστούν σε αναγνωρίσιμα σχήματα και διαδρομές.

Συναισθηματικός και αισθητικός θρίαμβος με μια πολύ ουσιαστική κοινωνική έγνοια πάνω στο πώς κάτι το αρχέγονο μπορεί να ανήκει στο σήμερα (ακόμα κι αν το σήμερα βρίσκεται στο βαθύ παρελθόν), το «Wolfwakers» είναι μια από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς και γερό χαρτί για τα Όσκαρ της ερχόμενης άνοιξης.

Education

(Στιβ Μακουίν, 1ω5λ, COSMOTE TV)

Το εκπληκτικό τελευταίο φιλμ της σειράς του Στιβ Μακουίν είναι η ιστορία ενηλικίωσης ενός 12χρονου αγοριού που νιώθει δέος απέναντι στο διάστημα, τους αστροναύτες, την ιδέα πως μπορεί να φτάσει τόσο μακριά από την στεγνή καθημερινότητα. Όταν ο μικρός θα φτάσει στο γραφείο του διευθυντή του σχολείου επειδή ενοχλεί στην τάξη, θα αποφασιστεί να μεταγραφεί σε ένα σχολείο παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ένα γκρουπ γυναικών καταγωγής από τις Δυτικές Ινδίες θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, απαιτώντας την κατάργηση των σιωπηλά εφαρμοσμένων πολιτικών φυλετικού διαχωρισμού.

Το φιλμ, γυρισμένο με αμεσότερα, κοντινά πλάνα και επιτρέποντας μια μεγαλύτερη αίσθηση ταραχής να εισέλθει στο βλέμμα της κάμερας, συνοψίζει ιδανικά τις ιδέες όλου του πρότζεκτ «Small Axe» του μεγάλου Στιβ Μακουίν. Εδώ έχουμε παιδιά τα οποία κατατάσσονται ως διαφορετικά, στέλνονται σε μια παράλληλη εκπαιδευτική γραμμή που παράγει δεύτερης τάξεως πολίτες, εκπληρώνοντας έτσι μια αυτοεκπληρούμενη κοινωνική προφητεία. Είναι μια συγκλονιστική μάχη απέναντι σε έναν αόρατο κοινωνικό εχθρό που ποτέ δεν εκφράζει την απειλή του σε λόγια παρά μόνο σε πράξεις.

Αν όλη μας η ζωή είναι Εκπαίδευση, τότε κι η συστημική προσπάθεια αποκλεισμού δε μπορεί τελικά, να ισχύει κι αυτή δια βίου. Το «Small Axe» αυτο εξερευνά κοιτάζοντας κάθε πιθανή τελικά πτυχή αυτής της σιωπηλής προσπάθειας να σβηστεί μια ολόκληρη κληρονομιά μεταναστών και η κοινωνική τους ζωή, παραθέτοντας ως αντίσταση μια βροντερή αφήγηση δεκαετιών. Αυτή είναι η Εκπαίδευση, αυτό είναι το «Small Axe»: Στο τέλος, μπορούμε να ταξιδέψουμε και στα αστέρια.

Διαβάστε επίσης: Η μεγάλη συνέντευξη με τον Στιβ Μακουίν για το «Small Axe»

Jiu Jitsu

(Δημήτρης Λογοθέτης, 1ω42λ, COSMOTE TV)

Κάθε 6 χρόνια μια αρχαία σέκτα μαχητών ζίου ζίτσου ενώνεται για να πολεμήσει ενάντια σε μια φυλή εξωγήινων εισβολέων, αλλά όταν ένας σπουδαίος ήρωας χάνει τη μάχη, η μοίρα του πλανήτη βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο.

Ο Δημήτρης Λογοθέτης, σκηνοθέτης του «Kickboxer: Η Εκδίκηση», ενώνει ένα μάτσο φανταστικών προσώπων από τον direct to video κόσμο του σινεμά δράσης, στήνει μπόλικες ευφάνταστες σκηνές δράσης γύρω από τα σώματα και την κίνηση των πολεμιστών και φέρνει τον Νίκολας Κέιτζ για να παίξει τον ρόλο του σοφού σένσεϊ. Κι ο Κέιτζ το κάνει με αστείρευτο κέφι και μοιάζοντας να παίζει στο καρτούν που η ταινία πιθανώς να ήθελε να είναι. (Οι κόμικ μεταβάσεις είναι το πιο αδύναμο σημείο του φιλμ, μαζί φυσικά με τα σχεδόν αξιαγάπητα άθλια εφέ.) Λίγο φτηνό «Predator», λίγο DTV σινεμά πολεμικών τεχνών, και με περιγραφές τύπου «ο ποιητής-πολεμιστής, με την sci-fi έννοια», η ταινία ξέρει τι είναι και διασκεδάζει για αυτό ακριβώς που είναι.

Lara

(Γιαν-Όλε Γκέρστερ, 1ω38λ, iplatforma.gr)

Την ημέρα των 60ων γενεθλίων της Λάρα, ο γιος της Βίκτορ πρόκειται να δώσει το πιο σημαντικό κονσέρτο πιάνου της καριέρας του, μιας καριέρας που η Λάρα μεθοδικά και εμμονικά σχεδίασε. Όμως καθώς ο Βίκτορ δεν έρχεται ποτέ σε επικοινωνία μαζί της για το event, η Λάρα αποφασίζει να επέμβει και να παρευρεθεί στο κονσέρτο με τον δικό της τρόπο.

Ο σκηνοθέτης του «Oh Boy» επιστρέφει με ένα καλοστημένο, στεγνό δράμα πάνω στην ψυχολογική ασφυξία του γονεϊκού ελέγχου και της αόρατης ζωής ενός ανθρώπου που ζει και κινείται ως μαριονέτα των γονιών του. Δεν είναι κάτι συνταρακτικό, που δεν έχουμε δει ξανά, αλλά την κάνει τίμια τη δουλειά του.

Η ταινία αποτελεί την πολύ σημαντική πρώτη e-cinema προσπάθεια της εταιρείας διανομής StraDa, καθώς αγοράζοντας ένα εισιτήριο για την ταινία μέσα από το σάιτ iplatforma.gr μπορείς να επιλέξεις την συνεργαζόμενη αίθουσα που επιθυμείς να στηρίξεις.

Δονήσεις

(Temblores / Tremors, Χάιρο Μπουσταμάντε, 1ω47λ, Cinobo)

Στη Γουατεμάλα του σήμερα, ο Πάμπλο είναι ένας 40χρονος παντρεμένος πατέρας δύο παιδιών και εφημέριος της Ευαγγελικής Εκκλησίας. Οι πειρασμοί όμως κοιτάζουν κατάματα τον Πάμπλο, που θα ερωτευτεί τον Φρανσίσκο. Τότε, η σύζυγός του, η οικογένεια και η Εκκλησία θα αποφασίσουν να τον επαναφέρουν στο σωστό δρόμο. Ακροβατώντας εντυπωσιακά και με σκηνοθετική βεβαιότητα ανάμεσα στον σκληρό ρεαλισμό μιας -βασισμένης σε ενδελεχή έρευνα- κοινωνικής αφήγησης με την υφή ενός σύγχρονου σκοτεινού μύθου, ο Χάιρο Μπουσταμάντε επιβεβαιώνει το ταλέντο και την άφιξή του ως σκηνοθέτη που αξίζει να προσέξουμε στο μέλλον.

Fatman

(Έσομ Νελμς, Ίαν Νελμς, 1ω40λ, COSMOTE TV)

Ένα πλούσιο 12χρονο αγόρι γίνεται έξαλλο με το “δώρο” του Άγιου Βασίλη και προσλαμβάνει έναν εκτελεστεί για τον σκοτώσει και να του φέρει πίσω το κεφάλι του. Όχι ακριβώς η Χριστουγεννιάτικη ταινία που θα περίμενε κανείς, είναι πάντως απρόσμενα διασκεδαστική παρά την παράτονη σε σημεία σοβαρότητά της. Ο Γουόλτον Γκόγκινς είναι όπως πάντα φανταστικός, εδώ στο ρόλο του έξαλλου εκτελεστή, ενώ ο κουρασμένος από τα πάντα Άγιος Βασίλης του Μελ Γκίμπσον προσπαθεί να σώσει την επιχείρησή του(!), συνεργαζόμενος με βαριά καρδιά ακόμα και με τον στρατό. Υπάρχει εκεί μέσα ένα σχόλιο περί στρατιωτικοποίησης της αφέλειας και των παραδόσεων, αλλά μη γελιόμαστε, είναι περισσότερο μια ταινία για τον Γουόλτον Γκόγκινς ως ερευνητή/εκτελεστή να ψάχνει μανιασμένα τον Μελ Γκίμπσον Άγιο Βασίλη για μια μονομαχία στο χιόνι. Και μια χαρά κιόλας.

Η Θρυλική Μα Ρέινι

(Ma Rainey’s Black Bottom, Τζορτζ Σ. Γουλφ, 1ω34λ, Netflix).

Η μητέρα των μπλουζ Μα Ρέινι συγκεντρώνει τη μπάντα της για μια επεισοδιακή ηχογράφηση στο στούντιο, το 1927. Βασισμένο σε θεατρικό του Όγκαστ Γουίλσον, με την Βάιολα Ντέιβις και τον Τσάντγουικ Μπόουζμαν στον τελευταίο του ρόλο. Η ταινία δεν έγινε διαθέσιμη για δημοσιογραφική παρακολούθηση.

