Οι ταινίες της εβδομάδας: To οσκαρικών βλέψεων "One Night in Miami" και ένα μοναδικό "Ταξίδι της Φάλαινας"

Κάθε εβδομάδα ο Θοδωρής Δημητρόπουλος βλέπει και σχολιάζει τις νέες ταινίες. Όσο οι αίθουσες παραμένουν κλειστές, ξεχωρίζουμε τις πιο σημαντικές ονλάιν πρεμιέρες.

Οι κινηματογραφικές αίθουσες παραμένουν κλειστές αλλά το σινεμά δεν σταματά. Παρουσιάζουμε τις σημαντικότερες ονλάιν πρεμιέρες και το πού μπορεί κανείς να τις βρει. Οι κριτικές της εβδομάδας: One Night in Miami (Ρετζίνα Κινγκ, 1ω54λ, Amazon Prime Video) Δραματοποιημένη εκδοχή μιας νύχτας που πέρασαν μαζί σε ένα ξενοδοχείο 4 σύμβολα της Μαύρης κοινωνικοπολιτικής σκηνής των '60s: Ο τραγουδιστής Σαμ Κουκ (Λέσλι Όντομ Τζούνιορ), ο σπουδαίος παίχτης του NFL Τζιμ Μπράουν (Άλντις Χοτζ) κι ο Μάλκολμ Χ (Κίνγκσλεϊ Μπεν-Αντίρ) συναντιούνται σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στο Μαϊάμι μαζί με τον Μοχάμεντ Άλι (Ιλάι Γκόρι), την νύχτα μετά τη μεγάλη νίκη του (ακόμα τότε) 22χρονου Κάσιους Κλέι στο δρόμο για το πρωτάθλημα και παράλληλα τη μετάβαση στο Ισλάμ. Σκηνοθετικό ντεμπούτο της σπουδαίας ηθοποιού Ρετζίνα Κινγκ, που μεταξύ άλλων τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει Όσκαρ για το «Αν η Οδός Μπιλ Μπορούσε να Μιλήσει» και Έμμυ για το «Watchmen», βασισμένο σε μονόπρακτο θεατρικό του Κεμπ Πάουερς που φαντάζεται την εξέλιξη μιας τέτοιας βραδιάς ανάμεσα σε αυτές τις 4 θρυλικές περσόνες. Η ταινία όχι μόνο δεν κρύβει την θεατρική της προέλευση αλλά είναι και καλύτερη όταν κλίνει απολύτως προς αυτήν αφήνοντας τις προσωπικότητες, την ενέργειά τους και την προσωπική τους ιδεολογία να γεμίσουν τον κλειστό χώρο του δράματος παίζοντας ο ένας απέναντι στον άλλον. Το φιλμ προσθέτει κάποια καθαρά κινηματογραφικά κομμάτια στη δομή του μονόπρακτου που, τελικά, δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμα. Στην καρδιά του είναι ένα φιλμ λόγου και ερμηνευτικής παράδοσης, με την Ρετζίνα Κινγκ να ακολουθεί τις διαφορετικές ενέργειες και ιδεολογικές διαδρομές των ηρώων της με υπομονή και φροντίδα (κι ας μην το κάνει πάντα με τον πιο ευρηματικό τρόπο). Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον στο να παρακολουθείς το πώς οι 4 άντρες εκπροσωπούν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς την θέση των Μαύρων στην Αμερική της εποχής, ποιο είναι το καθήκον τους ως διασημότητες και ανθρώπων σε θέση μιας κάποιας ισχύος, και ποια είναι τελικά η σχέση δύναμης, ευθύνης και προσωπικής ελευθερίας. Η ταινία αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στα φετινά Όσκαρ, με πιθανές διακρίσεις τόσο για το φιλμ και την ίδια την Ρετζίνα Κινγκ, όσο και για το πολύ δυνατό καστ, ιδίως τον Λέσλι Όντομ Τζούνιορ από το «Hamilton». Το Ταξίδι της Φάλαινας («The Whaler Boy» / «Kitoboy», Φίλιπ Γιούριεβ, 1ω33λ, iPlatforma.gr) Βερίγγειος Πορθμός, εκεί όπου η Ρωσία συναντά την Αλάσκα, σε ένα χωριό φαλαινοθήρων, ο Λέσκα, ένας άβγαλτος δεκαπεντάχρονος, ερωτεύεται ένα κορίτσι από το Ντιτρόιτ μέσω webcam. Όταν την πετυχαίνει σε private chat με κάποιον άλλο, ο Λέσκα ξεκινά μια οδύσσεια ζήλιας και ανακάλυψης προς την Αμερική. Στο συμβολικό σημείο όπου σμίγουν παρελθόν και μέλλον, αυτή η τρυφερή ιστορία ενηλικίωσης απηχεί την ταραχή της νιότης και τον παλμό της πρώτης αγάπης. Γλυκό και διακριτικά ευρηματικό ντεμπούτο που ακολουθεί την πεπατημένη μιας ιστορίας ενηλικίωσης χαρτογραφώντας το ταξίδι του Λέσκα καθώς διασχίζει θάλασσες και ακτές για να φτάσει-- κανείς δεν ξέρει ακριβώς πού. Τα εφηβικά του όνειρα αποτυπώνονται άλλοτε σαν κρύες καρτ-ποστάλ κι άλλοτε σαν μελαγχολικά μουσικά οράματα κι όμως με έναν φροντισμένο τρόπο το φιλμ κατορθώνει ποτέ να μην μοιάζει ούτε αποστασιοποιημένο αλλά ούτε και εντυπωσιασμένο με τον εαυτό του. Εντοπίζει μια φλέβα ζεστασιάς ακόμα και μέσα σε μια προδιαγεγραμμένη οδό χαραγμένη στον παγετό, ένα φιλμ που καταλαβαίνει πως η διαδρομή ανακάλυψης προς την ενηλικίωση έχει πάντα κάτι το μοναχικό, και πάντα κάτι το μαγικά ρεαλιστικό. *Το φιλμ διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας www.iplatforma.gr και οι θεατές μπορούν να παρακολουθήσουν την ταινία αγοράζοντας ένα ψηφιακό εισιτήριο και ενισχύοντας έτσι κάποια αίθουσα επιλογής τους. Νεκροταφείο της Δόξας («Cemetery of Splendour» / «Rak Ti Khon Kaen», Απιτσατπόνγκ Βιρασετάκουν, 2ω2λ, Cinobo) Στρατιώτες που πάσχουν από μία μυστηριώδη νόσο που τους βυθίζει σε ύπνο μεταφέρονται σε μια προσωρινή κλινική που στεγάζεται σ' ένα παλιό σχολείο. Ο χώρος, γεμάτος από αναμνήσεις, γίνεται ένας αποκαλυπτικός κόσμος για την Τζεντζίρα, μια νοικοκυρά και εθελόντρια, όταν αυτή ξεκινά να προσέχει τον Ιτ, έναν όμορφο στρατιώτη που δεν έχει οικογενειακούς επισκέπτες. Μετά τον «Θείο Μπούνμι» που του χάρισε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, ο ζωντανός θρύλος Απιτσατπόνγκ Bιρασετάκουν (που φέτος συνεργάζεται με την Τίλντα Σουίντον στο «Memoria») επιστρέφει στο υπερβατικό σινεμά του που ενώνει την ιστορία, τη μνήμη, τα όνειρα, τους νεκρούς και τους ζωντανούς και προσφέρει μια εμπειρία που δύσκολα περιγράφεται με λέξεις. Ο Λευκός Τίγρης («The White Tiger», Ραμίν Μπαχράνι, 2ω5λ, Netflix). Ο φιλόδοξος σοφέρ μιας πλούσιας οικογένειας από την Ινδία χρησιμοποιεί τη σπιρτάδα του για να βγει από τη φτώχεια και να γίνει επιχειρηματίας. Βασισμένο στο ομώνυμο μπεστ σέλερ, με την Πριάνκα Τσόπρα, σε σκηνοθεσία του Ραμίν Μπαχράνι («Goodbye Solo», «Fahrenheit 451» με τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν).

