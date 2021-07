Όλη η υπόλοιπη ζωή σας ζιπαρισμένη μέσα σε ένα 24ωρο

Αν υποθέσουμε πως το υπόλοιπο του βίου σας συμπυκνωνόταν σε ένα 24ωρο, πώς θα θέλατε ιδανικά να περάσετε αυτές τις τελευταίες σας 24 ώρες; Μεταξύ μας, βέβαια, αν συνειδητοποιούσατε ξαφνικά ότι η αργή και ανεπαίσθητη γήρανση που μες στα χρόνια σημαδεύει προοδευτικά το δέρμα και το σώμα έχει μπει στο fast forward, και την βλέπατε κάτω απ’ τη μύτη σας την σάρκα να ζαρώνει σε χρόνο ντετέ, μάλλον θα φρικάρατε πατόκορφα, έτσι δεν είναι; Αυτό ακριβώς παθαίνει και η πενταμελής οικογένεια που πρωταγωνιστεί στο «Old», το νέο μεταφυσικο-υπαρξιακό θρίλερ του μάστορα Εμ Νάιτ Σιάμαλαν. Φρικάρει ολοσχερώς, όταν ανακαλύπτει ότι η «κρυφή» εξωτική παραλία, στην οποία εκδράμουν μαζί με άλλους μια μέρα των διακοπών τους, αποδεικνύεται κάτι σαν υπαρξιακή χρονο-παγίδα που κάνει κάθε επισκέπτη της να γερνάει συγκλονιστικά γρήγορα…

ADVERTISING

Ο ινδικής καταγωγής Αμερικανός Σιάμαλαν, που έχει αποκτήσει αμέτρητους φαν (και κάποιους… αρνητές) χάρη σε ταινίες όπως «Η έκτη αίσθηση» (1999), «Διχασμένος» (2016), και «Glass» (2019), υπογράφει το σενάριο, την παραγωγή και φυσικά την σκηνοθεσία του «Old». Ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους του ανεξίκακα διεθνιστικού καστ εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, ο (Μεξικανός) Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, η (Λουξεμβουργιανή) Βίκυ Κριπς, ο (Άγγλος) Ρούφους Σιούγουελ, η (Νεοζηλανδέζα) Τομασίν ΜακΚένζι, ο (Αμερικανός) Άλεξ Γουλφ, και η (Αυστραλέζα) Άμπι Λι. Παρεμπιπτόντως, η ταινία αναμένεται να βγει στα θερινά στις 29 Ιουλίου από την TULIP.





Το πολύ ενδιαφέρον, όμως, της υπόθεσης έχει να κάνει με την πηγή έμπνευσης αυτού του νέου (και τρελά υποσχόμενου, ομολογώ) πονήματος του Σιάμαλαν. Του έκαναν, λέει, κάποια στιγμή δώρο οι τρεις κόρες του ένα θεοσκότεινο γραφιστικό μυθιστόρημα (graphic novel, μυθιστόρημα σε κόμικς, δηλαδή) με τίτλο «Sandcastle» (Πύργος στην άμμο). Επρόκειτο για την αγγλική μετάφραση του «Chateau de sable», το γραφιστικό μυθιστόρημα που κυκλοφόρησαν το 2010 ο βραβευμένος ελβετός κομίστας, Φρεντερίκ Πετέρς (σκίτσο), και ο γάλλος ντοκιμαντερίστας Πιέρ Οσκάρ Λεβί (σενάριο) στην παρθενική του προσπάθεια στον χώρο της ένατης τέχνης.

Το βραβευμένο αυτό μυθιστόρημα-κόμικ ενθουσίασε, λέει, τον Σιάμαλαν, που έσπευσε να καπαρώσει τα δικαιώματα κινηματογραφικής μεταφοράς. Κι έτσι, η ιστορία 13 ανθρώπων πασών των ηλικιών που πάνε να περάσουν μια γκράντε μέρα στην προαναφερθείσα μυστική παραλία, αλλά καταλήγουν να γερνάνε ταχύτατα και να μην μπορούν να κάνουν τίποτα γι’ αυτό, μετουσιώθηκε σε ένα αλλόκοτο υπαρξιακό θρίλερ τρόμου, όπου η λογική καταργείται και η ανθρώπινη θνητότητα καραδοκεί. Μια ιδέα μόνο πήραμε, αλλά πρόκειται για Σιάμαλαν 100%.

Πρεμιέρα στην "Ριβιέρα"

Για όσους, τώρα, α) αγαπούν Σιάμαλαν, β) δεν κρατιούνται, και γ) αναζητούν το κάτι ξεχωριστό, το «Old» θα προβληθεί εκτάκτως και σε πανελλήνια πρεμιέρα στην «Ριβιέρα» των Εξαρχείων, την Τετάρτη 28 Ιουλίου –ήγουν, μια μέρα πριν την επίσημη έξοδο του φιλμ στους κινηματογράφους της χώρας. Πρόκειται αναμφισβήτητα για το κερασάκι στην τούρτα του μικροφεστιβάλ «Ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι», που φέτος σβήνει αισίως τα 10 κεράκια του.

Η αφίσα για την φετινή διοργάνωση "Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι"

Ο λόγος, για την εβδομάδα προβολών που διοργανώνει από το καλοκαίρι του 2012 το freecinema.gr, με την υποστήριξη της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, σε μια προσπάθεια να κρατηθεί ζωντανή «η γνήσια ψυχαγωγία του θερινού σινεμά μέσα από έργα τα οποία πρόσθεσαν ουσιαστικό νόημα στην έννοια της κινηματογραφικής παιδείας,» όπως γράφει χαρακτηριστικά ο εμπνευστής της, σινεκριτικός Ηλίας Φραγκούλης. Η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενηθεί (ξανά) στο εμβληματικό θερινό της οδού Βαλτετσίου, «Ριβιέρα», από 22 έως 28 Ιουλίου.

Εκτός από την πανελλήνια πρώτη του «Old» (Τετάρτη, μόνο στην προβολή των 21:00, εισιτήριο 6€), στο φετινό «Ξαφνικά» περιλαμβάνεται ακόμη μια πρεμιέρα: η αθηναϊκή πρώτη του ντοκιμαντέρ «Το πιο όμορφο αγόρι του κόσμου» (The Most Beautiful Boy in The World, 2021), που θα γίνει την Δευτέρα 26 Ιουλίου στις 21:00. Πρόκειται για την βιογραφία του 66χρονου σήμερα Σουηδού Μπγιόρν Αντρέσεν, του αγγελικά όμορφου αγοριού που υποδυόταν τον Τάτζιο στο μυθικό φιλμ του Λουκίνο Βισκόντι «Θάνατος στην Βενετία» (1971). Στο «πού χάθηκε αυτή η ψυχή;» επιχειρεί να απαντήσει, λοιπόν, το ντοκιμαντέρ των Κριστίνα Λίνστρομ και Κρίστιαν Πέτρι.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα με τις προβολές του «Ξαφνικά πέρυσι το καλοκαίρι». Ένα πρόγραμμα που τακιμιάζει όμορφα κλασικό Χίτσκοκ, με διαχρονικό Πίτερ Σέλερς ή ολόφρεσκο Σιάμαλαν… Προσοχή, παίζουν και μεταμεσονύκτιες προβολές.

Πέμπτη 22 Ιουλίου

21:00 «Λαγωνικό 24 καρατίων (A Shot in The Dark, 1964). Κωμωδία μυστηρίου του Μπλέικ Έντουαρντς με τον Πίτερ Σέλερς στον ρόλο του αμίμητου επιθεωρητή Ζακ Κλουζό.

με τον στον ρόλο του αμίμητου επιθεωρητή Ζακ Κλουζό. 23:00 «Τα μυστικά όπλα των κατασκόπων (The Wrecking Crew, 1968). Ανάλαφρη αστυνομική περιπέτεια σε σκηνοθεσία Φιλ Κάρλσον με τον Ντιν Μάρτιν, την Έλκε Ζόμερ, και την αδικοχαμένη Σάρον Τέιτ στο κύκνειο άσμα της.





Παρασκευή 23 Ιουλίου

21:00 «Η Ζαζί στο μετρό» (Zazie dans le metro, 1960). Κλασικό, σουρεαλιστικά ανάλαφρο διαμάντι του Λουί Μαλ , με την υπέροχη πιτσιρίκα Κατρίν Ντεμονζό να ενσαρκώνει την ηρωίδα του βιβλίου του Ρεϊμόν Κενό.

, με την υπέροχη πιτσιρίκα να ενσαρκώνει την ηρωίδα του βιβλίου του Ρεϊμόν Κενό. 23:00 «Δε γουστάρω την παρέα σας» (Bande à part, 1964). Δια χειρός του μυθικού Ζαν-Λικ Γκοντάρ , ένα ατόφιο δείγμα της γαλλικής νουβέλ βαγκ με πρωταγωνιστές την Άνα Καρίνα και τον Σαμί Φρέι .

part, 1964). Δια χειρός του μυθικού , ένα ατόφιο δείγμα της γαλλικής νουβέλ βαγκ με πρωταγωνιστές την και τον . 01:00 «Οι διαρρήκτες» (Le casse, 1971). Η χορταστική αστυνομική περιπέτεια του Ανρί Βερνέιγ, με το ντουέτο Ομάρ Σαρίφ και Ζαν-Πολ Μπελμοντό, και τα θρυλικά γυρίσματα κυνηγητού στο κέντρο μιας αλλοτινής Αθήνας.





Σάββατο 24 Ιουλίου

21:00 «Ο άγνωστος του εξπρές» (Strangers On A Train, 1951). Κλασικός ασπρόμαυρος Χίτσκοκ με την «ανταλλαγή» θυμάτων μεταξύ δυο μπουχτισμένων επίδοξων δολοφόνων που γνωρίζονται στο τρένο.

με την «ανταλλαγή» θυμάτων μεταξύ δυο μπουχτισμένων επίδοξων δολοφόνων που γνωρίζονται στο τρένο. 23:10 «Μιράντα» (Dragonwyck, 1946). Δράμα εποχής με γοτθικά στοιχεία, και τον νεαρό Τζόζεφ Ελ Μάνκιεβιτς στην πρώτη του σκηνοθεσία.

στην πρώτη του σκηνοθεσία. 01:00 «Η μάσκα του σατανά» (La maschera del demonio, 1960). Εντελώς καλτ, η ταινία του Μάριο Μπράβα για μια εκδικητική δολοφονημένη μάγισσα ήταν μόλις η τρίτη ομιλούσα του ιταλικού σινεμά.





Κυριακή 25 Ιουλίου

21:00 «Κοινωνικά σκάνδαλα» (The Philadelphia Story, 1940). Αξεπέραστη ρομαντική κομεντί με τον Τζέιμς Στιούαρτ να κερδίζει το Όσκαρ Α’ Ρόλου και τον Τζορτζ Κιούκορ να σκηνοθετεί.

να κερδίζει το Όσκαρ Α’ Ρόλου και τον να σκηνοθετεί. 23:10 «Πού βρίσκει λεφτά η γυναίκα μου; (The Palm Beach Story, 1942). Ρομαντική κομεντί με πρωταγωνίστρια την Κλοντέτ Κολμπέρ και σκηνοθέτη τον Πρέστον Στέρτζες.





Δευτέρα 26 Ιουλίου

21:00 «Το πιο όμορφο αγόρι του κόσμου» (The Most Beautiful Boy in The World, 2021). Ντοκιμαντέρ των Κριστίνα Λίντστρομ και Κρίστιαν Πέτρι για το πάλαι ποτέ αγόρι του βισκοντικού «Θάνατος στην Βενετία» (αθηναϊκή πρεμιέρα).

και για το πάλαι ποτέ αγόρι του βισκοντικού «Θάνατος στην Βενετία» (αθηναϊκή πρεμιέρα). 23:00 «Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι» (Suddenly, Last Summer, 1959). Η μυθική κατά Τζόζεφ Ελ Μάνκιεβιτς σινεμεταφορά του περίφημου ομότιτλου θεατρικού έργου του Τένεσι Ουίλιαμς.





Τρίτη 27 Ιουλίου

21:00 «Ο ουρανός ας περιμένει» (Heaven Can Wait, 1943). Στοχαστική κι αξεπέραστη κομεντί φαντασίας με την υπογραφή του Ερνστ Λιούμπιτς και την Τζιν Τίρνεϊ με τον Ντον Αμίτσι να πρωταγωνιστούν.

και την με τον να πρωταγωνιστούν. 23:10 «Το πορτρέτο της Τζένι» (Portrait of Jennie, 1948). Ρομαντικό δράμα που παίζει με την πάροδο του χρόνου, σε σκηνοθεσία Ουίλιαμ Ντίτερλε.





Τετάρτη 28 Ιουλίου

21:00 «Old» (2021). Το νέο μεταφυσικό θρίλερ του Εμ Νάιτ Σιάμαλαν σε πανελλήνια πρώτη προβολή.

σε πανελλήνια πρώτη προβολή. 23:10 «Οι διακοπές του κυρίου Ιλό» (Les vacances de Monsieur Hulot, 1963). Μια από τις πιο χαρακτηριστικές ταινίες με πρωταγωνιστή τον ήρωα που δημιούργησε και ενσάρκωσε ο μοναδικός Ζακ Τατί.

Πληροφορίες: Εισιτήρια για τις προβολές του «Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι» εδώ





Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις