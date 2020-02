Όσκαρ 2020: Το φιάσκο με τον Luke Perry - Τον ξέχασαν στο In Memoriam

Κάθε χρόνο στα Όσκαρ παρουσιάζεται ένα βίντεο - φόρος τιμής στους ηθοποιούς που έφυγαν από τη ζωή την χρονιά που πέρασε (In Memoriam) και σχετίζονταν με τον κινηματογράφο.

Το φετινό όμως "In Memoriam" προκάλεσε σε πολλούς απογοήτευση. Από το βίντεο έλειπαν σπουδαίες προσωπικότητες όπως οι Luke Perry, Cameron Boyce, Tim Conway, Michael J. Pollard, Peggy Lipton.

Ιδιαίτερα η παράλειψη του Luke Perry δημιούργησε αρνητικά συναισθήματα στο κοινό μιας και συμμετείχε και στην υποψήφια για Όσκαρ ταινία "Once upon a time... in Hollywood".



Ο σταρ του Beverly Hills 90210 έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Μάρτιο, ύστερα από οξύ εγκεφαλικό.

Από τη μεριά της η διοργάνωση απάντησε πως δεν ήταν στοχευμένη η παράλειψη και πως κάθε χρόνο δέχονται εκατοντάδες αιτήσεις και προσπαθούν να ανταπεξέλθουν όσο καλύτερα γίνεται. "Όλες οι υποβληθείσες αιτήσεις μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα Oscar.com και παραμένουν στην ιστοσελίδα για έναν χρόνο. Εκεί μπορεί κανείς να συναντήσει τον Luke Perry αλλά και τον Cameron Boyce".

Κατά τη διάρκεια του "In Memoriam" η Μπίλι Άιλις τραγούδησε το Yesterday των Beatles, και οι φωτογραφίες 59 σπουδαίων καλλιτεχνών πέρασαν από την οθόνη.





Φόρος τιμής αποδόθηκε και στον σπουδαίο NBAερ, Κόμπι Μπράιαντ , που έχασε τη ζωή του πριν από περίπου 2 εβδομάδες, ύστερα από τη συντριβή του ελικοπτέρου που επέβαινε με την κόρη του.

