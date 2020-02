Όσκαρ 2020: Ο Μπραντ Πιτ πήρε το βραβείο "Β' Ανδρικού ρόλου"

Όλες οι κάμερες είναι στραμμένες στο Dolby Theater στο Λος Άντζελες και στη 92η απονομή των κινηματογραφικών βραβείων Όσκαρ 2020.

Ξεκίνησε η απονομή των βραβείων και όλοι περιμένουν με αγωνία τα "χρυσά" αποτελέσματα, ώστε να λάβουν το πολυπόθητο αγαλματίδιο.

Στην κατηγορία Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου το βραβείο πήρε ο Μπραντ Πιτ για τον ρόλο του κασκαντέρ Κλιφ Μπουθ στην ταινία του Κουεντίν Ταραντίνο "Once Upon a Time in Hollywood".

Όλες οι εξελίξεις για τα Όσκαρ 2020 μέσα από τη live blogging πλατφόρμα του News 24/7.

Όπως είπε στην ομιλία του, όταν έλαβε το αγαλματίδιο: "Κουέντιν, το βραβείο αυτό είναι για σένα γιατί είσαι αυθεντικός, είσαι ταλαντούχος, η Ακαδημία θα ήταν βαρετή χωρίς εσένα. Λίο, ζω για να πίνουμε κοκτέιλ μαζί φίλε μου. Να δώσουμε επίσης λίγη παραπάνω αξία στους κασκαντέρ. Αυτό είναι για τα παιδιά μου. Σας αγαπώ".

Η Regina King δίνει στον Brad Pitt το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP

Το Όσκαρ Β' Ανδρικού που παίρνει ο Μπραντ Πιτ είναι το πρώτο αγαλματίδιο που παίρνει ως ηθοποιός, ενώ είχε πάρει ακόμη ένα αλλά ως παραγωγός για το "12 χρόνια σκλάβος".

Ο δημοφιλής ηθοποιός ήταν υποψήφιος φέτος στη συγκεκριμένη κατηγορία με τους:

- Τομ Χανκς, «A Beautiful Day in the Neighborhood»

- Αντονι Χόπκινς, «The Two Popes»

- Αλ Πατσίνο, «The Irishman»

- Τζο Πέσι, «The Irishman»

- Μπραντ Πιτ, «Once Upon a Time in Hollywood»

