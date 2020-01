Όσκαρ 2020: Οι αντιδράσεις των κινηματογραφικών αστέρων

Η ταινία "Joker" (Τζόκερ) του Τοντ Φίλιπς προηγείται στην κούρσα των υποψηφιοτήτων για τα φετινά Όσκαρ, καθώς είναι υποψήφια στις 11 σημαντικότερες κατηγορίες, μεταξύ άλλων Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Α' Ανδρικού Ρόλου (Χοακίν Φίνιξ).

Οι ταινίες "The Irishman" (O Ιρλανδός) του Μάρτιν Σκορσέζε, "Once Upon a Time in Hollywood" (Κάποτε... στο Χόλιγουντ) του Κουέντιν Ταραντίνο και "1917" του Σαμ Μέντες ακολουθούν με 10 υποψηφιότητες. Τα κινηματογραφικά αυτά έργα, μαζί με τα "Ford v Ferrari", "Jojo Rabbit", "Little Women" (Μικρές Κυρίες), "Marriage Story" (Ιστορία Γάμου) και "Parasite" (Παράσιτα) θα διαγωνιστούν για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.



Από τη διεκδίκηση του Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας αποκλείστηκαν οι γυναίκες, αναφέρει το Variety με υποψήφιους τους Τοντ Φίλιπς (Τζόκερ), Μάρτιν Σκορσέζε (Ο Ιρλανδός), Μπονγκ Τζουν Χο (Παράσιτα) και Κουέντιν Ταραντίνο (Κάποτε.. στο Χόλιγουντ).

Οι Γκρέτα Γκέργουικ (Μικρές Κυρίες), Κέισι Λέμονς (Harriet), Λούλου Ουάνγκ (The Farewell) και Λορίν Σκαφάρια (Hustlers) αγνοήθηκαν από την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, όπως επισημαίνει.

Μοναδική εξαίρεση στους λευκούς υποψήφιους ηθοποιούς είναι η Σίνθια Ερίβο (Harriet). O Έντι Μέρφι (Dolemite Is My Name), ο Τζέιμι Φοξ (Just Mercy), η Awkwafina (The Farewell), η Λουπίτα Νιόνγκο για το "Us" (Εμείς) απέτυχαν να κερδίσουν υποψηφιότητες.

Πώς σχολίασαν όμως κάποιοι από τους διεκδικητές των Όσκαρ τις υποψηφιότητές τους;



"Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ακαδημία για την αναγνώριση της δουλειάς μου μαζί με τις απίστευτες ερμηνείες των συναδέλφων μου υποψηφίων. Ήμουν απίστευτα τυχερός με αυτή την ταινία, συνεργάστηκα με τους λαμπρούς συνεργάτες, Κουέντιν Ταραντίνο, Μπραντ Πιτ, Μάργκοτ Ρόμπι" ανέφερε ο Αμερικανός ηθοποιός, Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, υποψήφιος στην Κατηγορία Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο "Κάποτε... στο Χόλιγουντ" σύμφωνα με το Variety.

"Αυτή η ταινία με πολλούς τρόπους είναι ένας φόρος τιμής στην πόλη του Λος Άντζελες και είχα την ευκαιρία να απεικονίσω έναν ηθοποιό που είναι αντιμέτωπος με την απαξίωσή του σε μια εποχή που η κουλτούρα μας διερχόταν μαζικές αλλαγές. Αυτή η ταινία από πολλές απόψεις είναι ένα αφιέρωμα σε όλους εκείνους που ήταν μέρος του κλάδου. Ο κινηματογράφος ήταν, και εξακολουθεί να είναι, μια ισχυρή μορφή ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης. Αυτή η ταινία μαζί με τόσες πολλές άλλες φέτος είναι πραγματικά αυθεντική και επιδραστική. Αισθάνομαι τιμή που είμαι μέρος όλων αυτών. Σας ευχαριστώ και πάλι" τόνισε.



"Είναι τιμή που το έργο μας στην ταινία «Ο Ιρλανδός» τιμάται από την Ακαδημία με αυτές τις υποψηφιότητες. Βάζουμε τον εαυτό μας σε αυτήν την ταινία, ένα πραγματικό έργο αγάπης και η αναγνώριση με αυτό τον τρόπο σημαίνει πολλά για όλους μας" τόνισε ο σκηνοθέτης, Μάρτιν Σκορσέζε.

Η Σκάρλετ Τζοχάνσον υποψήφια στις κατηγορίες Α' Γυναικείου Ρόλου (Ιστορία Γάμου) και Β' Γυναικείου Ρόλου (Jojo Rabbit) ανέφερε: "Η συνεργασία με τον Νόα Μπόμπακ και τον Τάικα Γουαϊτίτι, αντίστοιχα, μου έδωσε τόσο βαθιά καλλιτεχνική ικανοποίηση. Οι ταινίες «Ιστορία Γάμου» και «Jo Jo Rabbit» είναι δύο σπουδαίες στιγμές της καριέρας μου. Αισθάνομαι μεγάλη τιμή για την αναγνώριση της δουλειάς μου από την Ακαδημία, κάτι που δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την υποστήριξη των απίστευτα προικισμένων ηθοποιών και σεναριογράφων / σκηνοθετών με τους οποίους είχα την τύχη να συνεργαστώ" ανέφερε η ηθοποιός.

"Δεν γύρισα αυτή την ταινία για όλες αυτές τις υποψηφιότητες, αλλά κατά κάποιο τρόπο όλο αυτό συνέβη. Χάρηκα ιδιαίτερα που είδα τις υποψηφιότητες για το Καλύτερο Μοντάζ και Καλλιτεχνική Διεύθυνση. Είναι όλοι σπουδαίες αυθεντίες με μια μακρόχρονη καριέρα και είμαι πολύ χαρούμενος που τους έδωσα υποψηφιότητα... Έχουμε καταβάλει τόση προσπάθεια σε όλους τους τομείς για αυτή την ταινία. Προσπαθήσαμε να την προσεγγίσουμε με αριστοτεχνία και καλλιτεχνική δεξιοτεχνία και με νέες προκλήσεις και να μην παραμείνουμε εφησυχασμένοι. Νομίζω ότι εκείνοι που ψήφισαν μας αναγνώρισαν πραγματικά ως συναδέλφους δημιουργούς κινηματογράφου" τόνισε ο Μπονγκ Τζουν-χο, σκηνοθέτης της ταινίας "Παράσιτα" που είναι υποψήφια σε έξι κατηγορίες.

"Είμαι γεμάτη ευτυχία, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ την Ακαδημία. Η παραγωγή της ταινίας «Μικρές Κυρίες» (Little Women) μετρά πάνω από 30 χρόνια, από την πρώτη φορά που η Λουίζα Μέι Άλκοτ και η Τζο Μαρτς με έκαναν να πιστέψω ότι θα μπορούσα να γίνω σεναριογράφος και δημιουργός" ανέφερε η Γκρέτα Γκέργουικ, η οποία σκηνοθέτησε και έγραψε το σενάριο της ταινίας "Μικρές Κυρίες" που είναι υποψήφια στις κατηγορίες Καλύτερη Ταινία και Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο.

"Κάθε άτομο που εργάστηκε σε αυτή την ταινία έδωσε την καρδιά και την ψυχή του σε αυτό και όλοι είμαστε ευγνώμονες στην Ακαδημία για την αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας. Είμαι τόσο υπερήφανη για κάθε άτομο που εργάστηκε στην ταινία, και είμαι γεμάτη χαρά για όλους" είπε. "Ελπίζω η ταινία «Μικρές Κυρίες» να κάνει σε μια άλλη γενιά κοριτσιών και γυναικών αυτό που έκανε σε μένα: να ανάψει μια φωτιά για να γράψετε το βιβλίο σας, να γυρίσετε την ταινία σας, να τραγουδήσετε τον στίχο σας. Από όλους εμάς, τις Μικρές Κυρίες και τους Μικρούς Κυρίους ευχαριστώ την Ακαδημία" πρόσθεσε.



Ο Τζέιμς Μάνγκολντ, σκηνοθέτης του "Ford v Ferrari" υποψήφιας στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας εξήρε το σενάριο, τη δημιουργία χαρακτήρων και τη χημεία μεταξύ των Κρίστιαν Μπέιλ και Ματ Ντέιμον. "Οι ταινίες είναι δαπανηρές, ένα άλμα προς το σκοτάδι. Δεν σκοτωνόμαστε όπως οι οδηγοί αγώνων αυτοκινήτων σε διαδρομές τη δεκαετία του 1960, αλλά αν κάνεις μερικές κακές, δεν ξεκινάς να γυρίσεις ξανά. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που φθάσαμε στο τέλος αυτού του αγώνα" ανέφερε.



"Θα ήθελα να πω «merci» στην Ακαδημία. Ονειρευόμουν πάντα να πω αυτή τη φράση μια μέρα! Σας ευχαριστώ όλους εσάς που ψηφίσατε τις διεθνείς ταινίες και τη Γαλλία και εμάς. Είμαστε όλοι «Άθλιοι» υπό την έννοια ότι όλοι είμαστε μετανάστες" τόνισε ο Ladj Ly σκηνοθέτης της ταινίας "Les Misérables", υποψήφια στην κατηγορία Καλύτερη Διεθνής Ταινία.

"Αλλά μπορούμε όλοι να κάνουμε την επανάσταση, εγώ το κάνω με την κάμερα μου. Πιστεύω στη δύναμη του κινηματογράφου ως εργαλείο για την αμφισβήτηση της πολιτικής και μάλιστα μερικές φορές για να εμπνεύσει επανάσταση και, πάνω απ' όλα, να επιφέρει πραγματικές, διαρκείς αλλαγές. Ο Ουόλτ Ντίσνεϊ είχε ένα ρητό: «Όλα τα όνειρά μας μπορούν να γίνουν πραγματικότητα... αν έχουμε το θάρρος να τα ακολουθήσουμε». Είχαμε ένα όνειρο και τώρα ήρθε η ώρα να το κάνουμε αληθινό. Οι Miserables σας χρειάζονται, ο κόσμος σας χρειάζεται να συνεχίσετε να έχετε όνειρα... αυτό είναι που ονομάζουμε μαγεία του κινηματογράφου! Να είστε έτοιμοι, οι Άθλιοι έρχονται στο Χόλιγουντ" υπογράμμισε.