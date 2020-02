Όσκαρ 2020: Οι εκκεντρικοί και αυτοί που έλαμψαν στο Κόκκινο Χαλί

Όλες οι κάμερες είναι στραμμένες στο Dolby Theater στο Λος Άντζελες και στη 92η απονομή των κινηματογραφικών βραβείων Όσκαρ 2020.

Ηθοποιοί, τραγουδιστές, σταρς, σκηνοθέτες και καλλιτέχνες που είναι υποψήφιοι στα φετινά βραβεία περπάτησαν στο Κόκκινο Χαλί και φωτογραφήθηκαν με τις λαμπερές εμφανίσεις τους.

Όλες οι εξελίξεις για τα Όσκαρ 2020 μέσα από τη live blogging πλατφόρμα του News 24/7.

Οι παρουσίες που έκλεψαν την παράσταση και συζητήθηκαν έντονα ήταν η ηθοποιός Laura Dern, που επέλεξε μια όμορφη και λιτή τουαλέτα και η οποία είναι υποψήφια στην κατηγορία Β' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία "Marriage Story", η 19χρονη τραγουδίστρια Billie Eilish, η οποία αρέσκεται στις εκκεντρικές εμφανίσεις και θα τραγουδήσει στην τελετή απονομής, ο τραγουδιστής Billy Porter που ξάφνισε με την επιλογή του, ο σκηνοθέτης Spike Lee που τίμησε με την εμφάνισή του τον αδικοχαμένο Κόμπι Μπράιαντ, αλλά και η 10χρονη Julia Butters από το "Once Upon a Time in Hollywood", που έκρυβε ένα σάντουιτς με γαλοπούλα στο τσαντάκι της.

Τελευταίοι στο Κόκκινο Χαλί έκαναν την εμφάνισή τους οι μεγάλοι πρωταγωνιστές των ταινιών που είναι υποψήφιες για Όσκαρ, όπως η Scarlett Johansson, το φαβορί της βραδιάς, ο Joaquín Phoenix, ο Leonardo DiCaprio, ο Brad Pitt και, φυσικά, το αχτύπητο δίδυμο των Robert De Niro και Al Pacino.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το Κόκκινο Χαλί:

Η Scarlett Johansson στα Όσκαρ 2020 JORDAN STRAUSS/INVISION/AP

Η Margot Robbie στα Όσκαρ 2020 JORDAN STRAUSS/INVISION/AP

Το καστ της ταινίας "Παράσιτα" στα Όσκαρ 2020 AP

Η Salma Hayek στα Όσκαρ 2020 RICHARD SHOTWELL/INVISION/AP

Η Natalie Portman στα Όσκαρ 2020 JORDAN STRAUSS/INVISION/AP

Ο Bong Joon-ho στα Όσκαρ 2020 JORDAN STRAUSS/INVISION/AP

Η τραγουδίστρια Billie Eilish στα Όσκαρ 2020 JORDAN STRAUSS/INVISION/AP

Οι μικροί Roman Griffin Davis και Archie Yates στα Όσκαρ 2020 JORDAN STRAUSS/INVISION/AP

Οι Robert De Niro και Al Pacino στα Όσκαρ 2020 RICHARD SHOTWELL/INVISION/AP







Η ηθοποιός Zazie Beetz στα Όσκαρ 2020 AP

Η ηθοποιός Zazie Beetz στα Όσκαρ 2020 RICHARD SHOTWELL/INVISION/AP

Η ηθοποιοί Diane Ladd και Laura Dern στα Όσκαρ 2020 JORDAN STRAUSS/INVISION/AP

Η ηθοποιός Laura Dern στα Όσκαρ 2020 JORDAN STRAUSS/INVISION/AP

Ο ηθοποιός George MacKay στα Όσκαρ 2020 AP

Η ηθοποιός Sigourney Weaver στα Όσκαρ 2020 RICHARD SHOTWELL/INVISION/AP

Ο Spike Lee τιμώντας τον Κόμπι Μπράιαντ στα Όσκαρ 2020 JORDAN STRAUSS/INVISION/AP

Nicole Kimpel, Antonio Banderas και Stella Banderas στα Όσκαρ 2020 JORDAN STRAUSS/INVISION/AP

Ο ηθοποιός Gerard Butler στα Όσκαρ 2020 JORDAN STRAUSS/INVISION/AP

Η τραγουδίστρια Aurora στα Όσκαρ 2020 RICHARD SHOTWELL/INVISION/AP

Ο τραγουδιστής ο Billy Porter στα Όσκαρ 2020 JORDAN STRAUSS/INVISION/AP

Η Janelle Monae στα Όσκαρ 2020 JORDAN STRAUSS/INVISION/AP