Όσκαρ 2020: Οι ηθοποιοί με τα περισσότερα βραβεία στην ιστορία του θεσμού

Με την 92η τελετή απονομής των Όσκαρ να πλησιάζει, κάνουμε μία ανασκόπηση στην ιστορία των μεγάλων βραβείων, απαριθμώντας τους ηθοποιούς που κατάφεραν να πιάσουν στα χέρια τους τις περισσότερες φορές, το χρυσό αγαλματίδιο.

Για τη συντριπτική πλειοψηφία των ηθοποιών του Χόλιγουντ, η κατάκτηση του Όσκαρ θεωρείται κατάκτηση της κορυφής. Ωστόσο, ανάμεσα στους δεκάδες ηθοποιούς που έχουν πάρει στο σπίτι τους το χρυσό αγαλματίδιο, υπάρχουν και αυτοί που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο θεσμό, έχουν γράψει τη δική τους μεγάλη ιστορία στον κινηματογράφο και μέσα από τα Όσκαρ είχαν και έχουν τη δική τους επιρροή στην κινηματογραφική βιομηχανία του Χόλυγουντ.

Με αφορμή λοιπόν την προσεχή 92η απονομή, κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν και σε εκείνους που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους.

Κέβιν Σπέισι - 2 Όσκαρ

Ο Κέβιν Σπέισι (AP Photo/Kamran Jebreili) AP

Ο πολυσυζητημένος ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός Κέβιν Σπέισι. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90, η δουλειά του στον κινηματογράφο αναγνωρίστηκε με αποκορύφωμα το Όσκαρ Β′ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία, Συνήθεις Ύποπτοι το 1995.Το 1999 ακολούθησε και δεύτερο Όσκαρ, Α′ Ανδρικού Ρόλου, για την ερμηνεία του στην ταινία, American Beauty.

Tom Hanks – 2 Όσκαρ

O Tom Hanks BRENT N. CLARKE/INVISION/AP

Ο Αμερικανός ηθοποιός Tom Hanks έχει λάβει πάρα πολλά βραβεία και διακρίσεις. Ωστόσο, είναι τα 2 (και μάλιστα συνεχόμενα) Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για τις ερμηνείες του στις ταινίες Philadelphia (1993) και Forrest Gump (1994), εκείνα που ξεχωρίζουν.

Dustin Hoffman – 2 Όσκαρ

O Dustin Hoffman EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

Ο 82χρονος σήμερα Hoffman κέρδισε το πρώτο Όσκαρ του το 1979 για το Kramer vs Kramer, ενώ το δεύτερο ήρθε το 1988, για το αριστουργηματικό Rain Man. Και τα δύο ήταν βραβεία Α' Ανδρικού Ρόλου. Ήταν υποψήφιος άλλες 5 φορές για το ίδιο Όσκαρ.

Denzel Washington – 2 Όσκαρ

Ο Denzel Whasington έγινε ο δεύτερος Αφροαμερικανός μετά τον Sidney Poitier που κέρδισε το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου, το 2001, για την ερμηνεία του στην ταινία Training Day, αφού προηγουμένως είχε πάρει στο σπίτι του και ένα Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου, το 1989, για το Glory.

Hilary Swank – 2 Όσκαρ

H Hilary Swank AP

Η Swank είναι η μόνη γυναίκα με ποσοστό επιτυχίας στα Όσκαρ 100%. Προτάθηκε και κέρδισε το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο, δύο φορές. Το 2004 με την ταινία Million Dollar Baby κατάφερε να κρατήσει το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για δεύτερη φορά. Το πρώτο αντίστοιχο βραβείο το είχε κερδίσει για τον ρόλο της στην ταινία Boys Don't Cry, το 1999.

Κέιτ Μπλάνσετ – 2 Όσκαρ

Η Κέιτ Μπλάνσετ στα βραβεία BAFTA JORDAN STRAUSS/INVISION/AP

Η Αυστραλή Κέιτ Μπλάνσετ έχει δυο βραβεία Όσκαρ, ένα Α′ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία του 2013 Θλιμμένη Τζάσμιν (Blue Jasmine) και ένα Β′ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία του 2004 Ιπτάμενος Κροίσος (The Aviator).

Robert De Niro – 2 Όσκαρ

SAG Awards 2020 CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP

Ο Robert De Niro θεωρείται ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του και έχει τα βραβεία για να το αποδείξει. Συνολικά έχει κερδίσει 2 Όσκαρ για τους ρόλους του στις ταινίες Raging Bull (1980 - Α' Ανδρικού) και The Godfather part II (1974 - Β' Ανδρικού), ενώ ποιος μπορεί να αρνηθεί ότι άξιζε ένα ακόμα, μόνο και μόνο για τον μονόλογο "You talkin' to me?", στην ταινία Taxi Driver; Για το Taxi Driver, ο De Niro ήταν υποψήφιος για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου το 1976, ενώ προτάθηκε για το ίδιο βραβείο άλλες 3 φορές.

Οι πολυνίκες του θεσμού

Daniel Day-Lewis: 3 Όσκαρ

O Daniel Day Lewis JOHN SHEARER/INVISION/AP

Τα χρυσά αγαλματίδια του Day-Lewis, όλα για ερμηνεία Α' Ανδρικού Ρόλου, κατακτήθηκαν το 1990 για το My Left Foot, το 2008 για το There Will Be Blood και το 2013 για το Lincoln. Ήταν ξανά υποψήφιος το 1994 και το 2003.

Jack Nicholson: 3 Όσκαρ

Ο Τζακ Νίκολσον με το πρώτο Όσκαρ για την ταινία "Στη φωλιά του κούκου" AP

O Jack Nicholson έχει κερδίσει συνολικά 3 βραβεία Όσκαρ, ενώ έχει προταθεί συνολικά 12 φορές. Αδιαμφισβήτητα είναι ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών. Το πρώτο του Όσκαρ (Α' Ανδρικού Ρόλου), το κέρδισε το 1976 για τον ρόλο του στην ταινία One Flew Over the Cuckoo's Nest, το δεύτερο (Β' Ανδρικού Ρόλου) ήρθε το 1984 για την ερμηνεία του στην ταινία Terms of Endearment και το τρίτο (Α' Ανδρικού Ρόλου) το πήρε το 1998 για τον ρόλο του στην ταινία As Good As It Gets.

Meryl Streep: 3 Όσκαρ

Το... χρυσό των Όσκαρ ταιριάζει απόλυτα στην Μέριλ Στριπ AP

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως η Meryl Streep με σχεδόν κάθε ρόλο που καλείται να ενσαρκώσει, καταφέρνει να είναι και υποψήφια στα Όσκαρ. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η Streep έχει προταθεί συνολικά για Όσκαρ 19 φορές (αριθμός ρεκόρ και μάλλον αξεπέραστος) , 15 φορές για βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου και 4 για βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου. Από αυτές τις 19 υποψηφιότητες, οι 3 μετατράπηκαν σε νίκες, για τις ταινίες Kramer vs Kramer (1980 - Όσκαρ Β' Γυναικείου), Sophie's Choice (1983 - Όσκαρ Α' Γυναικείου) και The Iron Lady (2012 - Όσκαρ Α' Γυναικείου).

Το ρεκόρ της Κάθριν Χέπμπορν

Katharine Hepburn: 4 Όσκαρ

Η Κάθριν Χέμπορν κατέχει το ρεκόρ όλων των εποχών κι ας εμφανίστηκε σε μία μόνο τελετή το 1974 ASSOCIATED PRESS

H Katharine Hepburn, το 1999, τέσσερα χρόνια πριν τον θάνατό της, ψηφίστηκε από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (1999) πρώτη στη λίστα με τις καλύτερες γυναίκες ηθοποιούς όλων των εποχών. Στην πολυετή της καριέρα, συνολικά 73 χρόνων, έχει κερδίσει 4 Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου, τα περισσότερα από οποιονδήποτε συνάδελφό της, ενώ έχει προταθεί άλλες 8 φορές για το ίδιο βραβείο. Κέρδισε Όσκαρ για τις ερμηνείες της σε: Morning Glory (1934), Guess Who's Coming to Dinner (1968), The Lion in Winter (1969), On Golden Pond (1982).