Όσκαρ 2020: Όλες οι υποψηφιότητες - Κυριαρχούν Τζόκερ και Irishman

Τα 8.469 μέλη της Ακαδημίας των Όσκαρ ψήφισαν από τις 2 έως τις 7 Ιανουαρίου και για τις 24 κατηγορίες των Όσκαρ 2020, από αυτήν της Καλύτερης Φωτογραφίας έως την Καλύτερη Διεθνή Ταινία Μεγάλου Μήκους.

Η ώρα των ανακοινώσεων για τα φετινά Όσκαρ έφτασε και πραγματοποιείται σχεδόν ένα μήνα πριν τη μεγάλη τελετή. Η απονομή των πολυαναμενόμενων βραβείων θα γίνει στις 9 Φεβρουαρίου στο Dolby Theater.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ταινία Τζόκερ "σάρωσε", συγκεντρώνοντας τις περισσότερες (11) υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ , μεταξύ των οποίων εκείνο καλύτερης ταινίας.

Συγκεκριμένα, ειναι υποψήφια στις κατηγορίες καλύτερης ταινίας, πρώτου ανδρικού ρόλου, καλύτερης σκηνοθεσίας, καλύτερου προσαρμοσμένου σεναρίου και σε πολλές τεχνικές κατηγορίες.

Ο Τζόκερ διαγωνίζεται στήθος με στήθος με άλλες τρεις ταινίες, «Ο Ιρλανδός» του Μάρτιν Σκορσέζε, «Κάποτε στο... Χόλιγουντ» του Κουέντιν Ταραντίνο και «1917» του Σαμ Μέντες, οι οποίες συγκεντρώνουν από δέκα υποψηφιότητες.

Καλύτερη ταινία

«Κόντρα σε όλα» (Ford v Ferrari, Le Mans 66)

Ο Ιρλανδός

Jojo Rabbit

Joker

Μικρές Κυρίες

Ιστορίες Γάμου

1917

Κάποτε στο Χόλγουντ

Παράσιτα

Σκηνοθεσία

Μάρτιν Σκορσέζε - «Ο Ιρλανδός»

Μπονγκ Τζουν Ζο - «Παράσιτα»

Κουέντιν Ταραντίνο - «Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

Σαμ Μέντες - «1917»

Τοντ Φίλιπς - «Joker»

Α' Ανδρικός Ρόλος

Χοακίν Φίνιξ - «Joker»

Ανταμ Ντράιβερ - «Ιστορία γάμου»

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο - «Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

Αντόνιο Μπαντέρας - «Pain and Glory»

Τζόναθαν Πράις - «Οι δύο πάπες»

Α' Γυναικείος Ρόλος

Ρενέ Ζελβέγκερ - «Judy»

Σαρλίζ Θερόν - «Βόμβα»

Σκάρλετ Γιόχανσον - «Ιστορία γάμου»

Σίρσα Ρόναν - «Μικρές κυρίες»

Σίνθια Ερίβο - Harriet

Β' Ανδρικός Ρόλος

Μπραντ Πιτ - «Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

Αλ Πατσίνο - «Ο Ιρλανδός»

Τζο Πέσι - «Ο Ιρλανδός»

Τομ Χανκς - «Μια όμορφη μέρα στη γειτονιά»

Αντονι Χόπκινς - «Οι δύο πάπες»

B' Γυναικείος Ρόλος

Κάθι Μπέιτς - «Richard Jewell»

Λόρα Ντερν - «Ιστορία γάμου»

Μάργκο Ρόμπι - «Βόμβα»

Φλόρενς Πιου - «Μικρές κυρίες»

Σκάρλετ Γιόχανσον - «Τζότζο»

Διασκευασμένο Σενάριο

Τάικα Γουαϊτίτι, «Jojo Rabbit»

Στιβ Ζέιλιαν, «The Irishman»

Αντονι ΜακΚάρτεν, «The Two Popes»

Γκρέτα Γκέργουιγκ, «Little Women»

Τοντ Φίλιπς, Σκοτ Σίλβερ, «Joker»

Πρωτότυπο Σενάριο

Ράιαν Τζόνσον, «Knives Out»

Νόα Μπόμπακ, «Marriage Story»

Σαμ Μέντες, Κρίστι Γουίλσον-Κερνς, «1917»

Κουέντιν Ταραντίνο, «Once Upon a Time in Hollywood»

Μπονγκ Τζουν-χο, Χαν Τζιν-γουον, «Parasite»

Φωτογραφία

«The Irishman»

«Joker»

«The Lighthouse»

«1917»

«Once Upon a Time in Hollywood»

Κοστούμια

«Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

«Ο Ιρλανδός»

«Τζότζο»

«Joker»

«Μικρές κυρίες»

Μοντάζ

«Ford v Ferrari»

«The Irishman»

«Jojo Rabbit»

«Joker»

«Parasite»

Μακιγιάζ και Κομμώσεις

«Bombshell»

«Joker»

«Judy»

«Maleficent: Mistress of Evil»

«1917»

Μουσική

«Joker»

«Little Women»

«Marriage Story»

«1917»

«Star Wars: Rise of Skywalker»

Τραγούδι

I Can’t Let You Throw Yourself Away, «Toy Story 4»

I’m Gonna Love Me Again, «Rocketman»

I’m Standing With You, «Breakthrough»

Into the Unknown, «Frozen 2»

Stand Up, «Harriet»

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

«The Irishman»

«Jojo Rabbit»

«1917»

«Once Upon a Time in Hollywood»

«Parasite»

Ηχητικά Εφέ

«Ad Astra»

«Ford v Ferrari»

«Joker»

«1917»

«Once Upon a Time in Hollywood»

Ήχος

«1917»

«Ford v Ferrari»

«Ad Astra»

«Κάποτε στο... Χόλιγουντ»

«Joker»

Οπτικά Εφέ

«Avengers: Endgame»

«The Irishman»

«The Lion King»

«1917»

«Star Wars: Rise of Skywalker»

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

«How to Train Your Dragon: The Hidden World»

«I Lost My Body»

«Klaus»

«Missing Link»

«Toy Story 4»

Διεθνής Ταινία

«Corpus Christi»

«Honeyland»

«Les Miserables»

«Pain and Glory»

«Parasite»

Ντοκιμαντέρ - Μεγάλου Μήκους

«American Factory»

«The Cave»

«Edge of Democracy»

«For Sama»

«Honeyland»

Ντοκιμαντέρ - Μικρού Μήκους

«In the Absence»

«Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl»

«Life Overtakes Me»

«St. Louis Superman»

«Walk Run Cha-Cha»

Μικρού Μήκους Ταινία - Animation

«Daughter»

«Hair Love»

«Kitbull»

«Memorable»

«Sister”»

Μικρού Μήκους Ταινία - Live Action

«Brotherhood»

«Nefta Football Club»

«The Neighbor’s Window»

«Saria»

«A Sister»