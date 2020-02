Όσκαρ 2020: Τα Παράσιτα τα πήραν όλα και έφυγαν. Δίκαιη βράβευση για Φοίνιξ και Ζελβέγκερ

Τα "Παράσιτα" του σκηνοθέτη Μπονγκ Τζουν-χο ήταν ο μεγάλος νικητής των Όσκαρ 2020, κάνοντας την ανατροπή και κατακτώντας 4 σπουδαία βραβεία. Μάλιστα για πρώτη φορά η ίδια ταινία κερδίζει Όσκαρ καλύτερης ταινίας και καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας.

Τα "Παράσιτα", η ταινία από τη Νότια Κορέα κέρδισε τις πολύ σημαντικές κατηγορίες των Όσκαρ: αυτή της Σκηνοθεσίας, του Πρωτότυπου Σεναρίου, Διεθνούς Ταινίας και Ταινίας της χρονιάς. Το 1917 που ήταν φαβορί για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, περιορίστηκε σε τεχνικά βραβεία.

Το "Τζόκερ", που πολυσυζητήθηκε, δεν ικανοποίησε τις προσδοκίες, αφού ενώ ήταν προτεινόμενο για 11 βραβεία Όσκαρ έλαβε μόλις 2: το βραβείο του Α' Ανδρικού Ρόλου και το Όσκαρ Καλύτερης Μουσικής.

Η τελετή της 92ης απονομής των δημοφιλών κινηματογραφικών βραβείων πραγματοποιήθηκε στο Dolby Theater στο Λος Άντζελες.

Για δεύτερη χρονιά φέτος, το σόου πραγματοποιήθηκε χωρίς κεντρικό παρουσιαστή. Οι αφίξεις των σταρ στο Λος Άντζελες ξεκίνησαν υπό καταρρακτώδη βροχή.

Τη μαγική βραδιά "άνοιξαν" οι Janelle Monae και Billy Porter που "ζέσταναν" το κοινό με τη μουσική τους. Highlight της βραδιάς ήταν η εμφάνιση-έκπληξη του Eminem, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το ιστορικό -πλέον- κομμάτι Lose Yourself που μετράει 18 χρόνια ζωής. Ακόμα, μεταξύ άλλων είδαμε σε βίντεο την έφηβη ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ που αναφέρθηκε στα περιβαλλοντικά προβλήματα, αλλά και τη Μπίλι Άλις που μαζί με τον αδερφό της διασκεύασαν το Yesterday των θρυλικών Beatles.

Η ώρα που περίμεναν όλοι έφτασε και η απονομή των βραβείων ξεκίνησε. Το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου που έλαβε ο Μπραντ Πιτ είναι το πρώτο αγαλματίδιο που πήρε ως ηθοποιός. Το Όσκαρ Β' Γυναικείου ρόλου πήγε στην Λόρα Ντερν για την ερμηνεία της στην ταινία "Marriage Story", η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά "This is the best birthday present ever" (=Είναι το καλύτερο δώρο γενεθλίων), αφού ευχαρίστησε τους γονείς της.

Ο Χοακίν Φοίνιξ ήταν ο μεγάλος νικητής με το Όσκαρ Α' Ανδρικού ρόλου τη συγκλονιστική ερμηνεία του στην ταινία Τζόκερ. Κατά την παραλαβή του βραβείου συγκίνησε το πλήθος με τον συγκινητικό λόγο του, όπου αναφέρθηκε στον νεκρό αδερφό του και σε κάποιους στίχους που είχε γράψει όσο ζούσε, αλλά και στην ευκαιρία που του δόθηκε παρ'όλο που "έχω υπάρξει πολύ κακός χαρακτήρας", όπως είπε χαρακτηριστικά.

Νικήτρια ήταν και η Ρενέ Ζελβέγκερ, που έλαβε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της στο "Judy" και τράβηξε όλα τα βλέμματα.





Αναλυτικά οι νικητές:





Καλύτερη Ταινία: Parasite - Παράσιτα

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Σκηνοθεσία: Bong Joon Ho, «Parasite»

Martin Scorsese, «The Irishman»

Todd Phillips, «Joker»

Sam Mendes, «1917»

Quentin Tarantino, «Once Upon a Time in Hollywood»

Bong Joon Ho, «Parasite»

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Χοακίν Φίνιξ – «Joker»

Χοακίν Φίνιξ – «Joker»

Ανταμ Ντράιβερ – «Ιστορία γάμου»

Λεονάρντο Ντι Κάπριο – «Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

Αντόνιο Μπαντέρας – «Pain and Glory»

Τζόναθαν Πράις – «Οι δύο πάπες»

Ο Joaquin Phoenix παραλαμβάνει το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Ρενέ Ζελβέγκερ – «Judy»

Ρενέ Ζελβέγκερ – «Judy»

Σαρλίζ Θερόν – «Βόμβα»

Σκάρλετ Γιόχανσον – «Ιστορία γάμου»

Σίρσα Ρόναν – «Μικρές κυρίες»

Σίνθια Ερίβο – «Harriet»

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Μπραντ Πιτ

Τομ Χανκς, «A Beautiful Day in the Neighborhood»

Αντονι Χόπκινς, «The Two Popes»

Αλ Πατσίνο, «The Irishman»

Τζο Πέσι, «The Irishman»

Μπραντ Πιτ, «Once Upon a Time in Hollywood»

Ο Brad Pitt CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP

Η Regina King δίνει στον Brad Pitt το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP

B’ Γυναικείος Ρόλος: Λόρα Ντερν

Κάθι Μπέιτς, «Richard Jewell»

Λόρα Ντερν, «Marriage Story»

Σκάρλετ Τζοχάνσον, «Jojo Rabbit»

Φλόρενς Πιου, «Little Women»

Μάργκο Ρόμπι, «Bombshell»

Η Laura Dern πήρε το βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP

Η Laura Dern πήρε το βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP

Διασκευασμένο Σενάριο: Jojo Rabbit

Τάικα Γουαϊτίτι, «Jojo Rabbit»

Στιβ Ζέιλιαν, «The Irishman»

Αντονι ΜακΚάρτεν, «The Two Popes»

Γκρέτα Γκέργουιγκ, «Little Women»

Τοντ Φίλιπς, Σκοτ Σίλβερ, «Joker»

Πρωτότυπο Σενάριο: Παράσιτα

Ράιαν Τζόνσον, «Knives Out»

Νόα Μπόμπακ, «Marriage Story»

Σαμ Μέντες, Κρίστι Γουίλσον-Κερνς, «1917»

Κουέντιν Ταραντίνο, «Once Upon a Time in Hollywood»

Μπονγκ Τζουν-χο, Χαν Τζιν-γουον, «Parasite»

Το Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου στον Bong Joon Ho για τα "Παράσιτα" CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP

Φωτογραφία: 1917

«The Irishman»

«Joker»

«The Lighthouse»

«1917»

«Once Upon a Time in Hollywood»

Ο Roger Deakins παραλαμβάνει το Όσκαρ Φωτογραφίας για το "1917" CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP

Κοστούμια: Little Women

«The Irishman»

«Jojo Rabbit»

«Joker»

«Little Women»

«Once Upon a Time in Hollywood»





Μοντάζ: Ford v Ferrari

«Ford v Ferrari»

«The Irishman»

«Jojo Rabbit»

«Joker»

«Parasite»

Οι Andrew Buckland και Michael McCuskerπαραλαμβάνουν το Όσκαρ Μοντάζ για το "Ford v Ferrari" CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP

Μακιγιάζ και Κομμώσεις: Bombshell

«Bombshell»

«Joker»

«Judy»

«Maleficent: Mistress of Evil»

«1917»





Μουσική: Joker

«Joker»

«Little Women»

«Marriage Story»

«1917»

«Star Wars: Rise of Skywalker»





Τραγούδι: I’m Gonna Love Me Again, «Rocketman»

I Can’t Let You Throw Yourself Away, «Toy Story 4»

I’m Gonna Love Me Again, «Rocketman»

I’m Standing With You, «Breakthrough»

Into the Unknown, «Frozen 2»

Stand Up, «Harriet»





Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Once Upon a Time in Hollywood

«The Irishman»

«Jojo Rabbit»

«1917»

«Once Upon a Time in Hollywood»

«Parasite»





Ήχος: Ford v Ferrari

«Ford v Ferrari»

«Joker»

«1917»

«Once Upon a Time in Hollywood»

«Star Wars: Rise of Skywalker»





Ηχητικά Εφέ: 1917

«Ad Astra»

«Ford v Ferrari»

«Joker»

«1917»

«Once Upon a Time in Hollywood»





Οπτικά Εφέ: 1917

«Avengers: Endgame»

«The Irishman»

«The Lion King»

«1917»

«Star Wars: Rise of Skywalker»





Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Toy Story 4

«How to Train Your Dragon: The Hidden World»

«I Lost My Body»

«Klaus»

«Missing Link»

«Toy Story 4»





Διεθνής Ταινία: Παράσιτα

«Corpus Christi» (Πολωνία)

«Honeyland» (Βόρεια Μακεδονία)

«Πόνος και δόξα» (Ισπανία)

«Παράσιτα» (Νότια Κορέα)

Ο Bong Joon Ho παραλαμβάνει το βραβείο Διεθνούς Ταινίας για τα Παράσιτα CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP

Ντοκιμαντέρ – Μεγάλου Μήκους: American Factory

«American Factory» Julia Rieichert, Steven Bognar

«The Cave», Feras Fayyad

«The Edge of Democracy», Petra Costa

«For Sama» Waad Al-Kateab, Edward Watts

«Honeyland» Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

Jeff Reichert, Julia Reichert και Steven Bognar παραλαμβάνουν όσκαρ για το American Factory JORDAN STRAUSS/INVISION/AP

Ντοκιμαντέρ – Μικρού Μήκους: Learning to Skateboard in a Warzone

«In the Absence»

«Learning to Skateboard in a Warzone» Carol Dysinger

«Life Overtakes Me», Kristine Samuelson, John Haptas

«St. Louis Superman»

«Walk Run Cha-Cha» Laura Nix

Βραβείο Ντοκιμαντέρ – Μικρού Μήκους στο "Learning to Skateboard in a Warzone" JORDAN STRAUSS/INVISION/AP

Μικρού Μήκους Ταινία – Animation: Hair Love

«Daughter»

«Hair Love»

«Kitbull»

«Memorable»

«Sister»





Μικρού Μήκους Ταινία – Live Action

«Brotherhood»

«Nefta Football Club»

«The Neighbor’s Window»

«Saria»

«A Sister»





Κέρδισαν Βραβεία? Κέρδισαν μία θέση στη Nova. Δες τις βραβευμένες ταινίες της χρονιάς με Nova3play Cinema σε εκπληκτική τιμή!