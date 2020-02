Όσκαρ 2020: Ταινία της χρονιάς τα "Παράσιτα"

Το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά βραβεία στον θεσμό των Όσκαρ, έλαβε η ταινία "Παράσιτα", αφήνοντάς τους όλους έκπληκτους!

Διαβάστε λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις για τα Όσκαρ 2020 μέσα από τη live blogging πλατφόρμα του News 24/7.

Αρκετοί ήταν εκείνοι που περίμεναν να το πάρει το "1917" ή το "Τζόκερ", ωστόσο, η ταινία από τη Νότια Κορέα σάρωσε και σε αυτή την κατηγορία.

Για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας οι υποψηφιότητες ήταν οι εξής:

- Ford v Ferrari

- The Irishman

- Jojo Rabbit

- Joker

- Little Women

- Marriage Story

- 1917

- Once Upon a Time in Hollywood

- Parasite

