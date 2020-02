Όσκαρ 2020: Το παιδί-θαύμα Julia Butters και η κρυμμένη γαλοπούλα στο τσαντάκι

Όλες οι κάμερες είναι στραμμένες στο Dolby Theater στο Λος Άντζελες και στη 92η απονομή των κινηματογραφικών βραβείων Όσκαρ 2020.

Οι εμφανίσεις των σταρς στο Κόκκινο Χαλί έχουν ήδη ξεκινήσει και οι εκλεκτοί καλεσμένοι περπατούν και φωτογραφίζονται με τα λαμπερά ρούχα τους, ωστόσο, από το περίφημο "Red carpet" δεν λείπουν και τα περίεργα!

Όλες οι εξελίξεις για τα Όσκαρ 2020 μέσα από τη live blogging πλατφόρμα του News 24/7.

Η Amy Kaufman, δημοσιογράφος που καλύπτει την τελετή των Όσκαρ για το "Los Angeles Times" φωτογράφισε την μικρή πρωταγωνίστρια της ταινίας "Once Upon a Time in Hollywood", η οποία είχε κάτι πολύ ιδιαίτερο μέσα στην τσάντα της.

Η ταλαντούχα ηθοποιός Julia Butters πήρε μαζί της στην απονομή το δικό της φαγητό, καθώς, όπως δηλώνει η δημοσιογράφος στο twitter, όπου δημοσίευσε τη φωτογραφία, δεν της αρέσει το μενού που προσφέρεται στην τελετή.

Συγκεκριμένα, η 10χρονη ηθοποιός είχε στην τσάντα της ένα σάντουιτς με γαλοπούλα και δεν δίστασε να φωτογραφηθεί με πονηρό ύφος και σκανταλιάρικο βλέμμα στην δημοσιογράφο.

Δείτε το tweet:

Η Julia Butters πήρε στα Όσκαρ 2020 το δικό της φαγητό TWITTER / @AMY KAUFMAN

Κέρδισαν Βραβεία? Κέρδισαν μία θέση στη Nova. Δες τις βραβευμένες ταινίες της χρονιάς με Nova3play Cinema σε εκπληκτική τιμή!