Όσκαρ 2021: Οι Έλληνες που θα διεκδικήσουν το χρυσό αγαλματίδιο

Στα φετινά Όσκαρ ξεχωρίζουν οι ταινίες "Mank" του David Fincher, αλλά και τα "The Trial Of Chicago 7", "Judas and the Black Messiah", "Minari" και "Promising Young Woman" που έχουν κερδίσει τόσο την αγάπη του κοινού, όσο και την αποθέωση των κριτικών και θα διαγωνιστούν για μια πλειάδα βραβείων

ADVERTISING

Η φετινή τελετή θα έχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Ο πολυβραβευμένος Έλληνας μοντέρ Γιώργος Λαμπρινός είναι υποψήφιος για το μοντάζ της ταινίας «Ο Πατέρας» του Φλόριαν Ζέλερ. Ο Γ. Λαμπρινός έχει αποσπάσει περισσότερες από 10 υποψηφιότητες για το μοντάζ της συγκεκριμένης ταινίας αλλά και νίκες, μεταξύ αυτών, στα βραβεία της Ένωσης Κριτικών του Λος Άντζελες και στα British Independent Film Awards.

Ο διακεκριμένος διευθυντής φωτογραφίας Φαίδων Παπαμιχαήλ είναι υποψήφιος για τη διεύθυνση φωτογραφίας της ταινίας "The Trial Of Chicago 7" του Ααρον Σόρκιν. Πρόκειται για τη δεύτερη υποψηφιότητα στα Όσκαρ για τον Φαίδωνα Παπαμιχαήλ, μετά με τη "Nebraska" του Αλεξάντερ Πέιν που ήταν υποψήφιος για Οσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας το 2014.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις