Όσκαρ 2021: Οι μεγάλοι νικητές - Όσα έγιναν στη φετινή "παράξενη" τελετή

Πολύ διαφορετική σε σχέση με περασμένες χρονιές ήταν η 93η Τελετή Απονομής των Όσκαρ που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (25/04) προς ξημερώματα της Δευτέρας (26/04) στις ΗΠΑ. Παρά την πανδημία και μετά από μια πολύ δύσκολη χρονιά για την βιομηχανία του σινεμά, ο διάσημος κινηματογραφικός θεσμός αναβίωσε προσαρμοσμένος στα νέα δεδομένα. Η τελετή των Όσκαρ 2021 διεξήχθη στο Union Station, έναν ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό στην καρδιά του Λος Άντζελες, περίπου 12 χιλόμετρα από το Dolby Theater όπου διεξάγονται παραδοσιακά οι τελετές.

Παρόντες στην τελετή ήταν μόνο οι υποψήφιοι και οι παρουσιαστές των επί μέρους βραβείων, χωρίς να υπάρχει και φέτος κεντρικός παρουσιαστής. Καθένας εξ αυτών μπόρεσε να φέρει αυστηρά και μόνο έναν συνοδό/ καλεσμένο, με τους παρόντες να μπαίνουν στην αίθουσα "κατά κύματα". Στο Κόκκινο Χαλί είχαμε αρκετές εντυπωσιακές εμφανίσεις, αν και την παράσταση έκλεψε ο 7χρονος Alan S. Kim, αλλά και η υπέροχη Έμεραλντ Φένελ. Φυσικά, δεν έλειψαν και τα αστεία περιστατικά, όπως το νέο trend με τα "ψεύτικα σφηνάκια" που δημιουργήθηκε στο Κόκκινο Χαλί από τη Βάιολα Ντέιβις και τη Μαρία Μπακάλοβα.

Αξίζει να σημειωθεί πως φέτος, λόγω της αλλιώτικης κατάστασης, οι παρουσιαστές των βραβείων μιλούσαν για τις κατηγορίες, και αφιέρωναν χρόνο σε κάθε υποψήφιο λέγοντας ενδιαφέροντα πράγματα για την δημιουργική τους πορεία. Παράλληλα, το ύφος της βραδιάς ήταν αρκετά στενό, οικείο, κοντινό. Οι υποψήφιοι κάθονταν απλωτά σε διαφορετικά τραπεζάκια και τα χρώματα, το όλο στυλ ήταν αρκετά μακριά από το κάτι extravagant. (Για τα οσκαρικά δεδομένα φυσικά!)

Πολύ σημαντική λεπτομέρεια και διαφορά από άλλες χρονιές, ήταν ότι δεν υπήρχε η προσβλητική μουσική που έκοβε τους νικητές, ενώ έδιναν τις ευχαριστήριες ομιλίες τους. Ίσως αυτό να ευνόησε και τις αρκετά πιο προσωπικές ομιλίες που ακούσαμε, με τον λόγο της Γιου-Τζουνγκ Γιουν, που απέσπασε το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για τη συμμετοχή της στην ταινία "Minari", να ξεχωρίζει. Επίσης, σημειώνεται ότι η "παράξενη" τελετή είχε τη μεγαλύτερη ανατροπή για το τέλος. Το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, παραδοσιακά το τελευταίο και μεγαλύτερο βραβείο, απονεμήθηκε πριν τους Α' Ρόλους!

Όσκαρ 2021: Οι μεγάλοι νικητές των φετινών βραβείων

Καμία ταινία δεν σάρωσε στην φετινή τελετή, με τα Όσκαρ να μοιράζουν το χρυσό σε πολλούς υποψήφιους.

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας:

Ήταν το μεγαλύτερο φαβορί της 93ης Τελετής Απονομής των Όσκαρ και απέσπασε το βραβείο της Καλύτερης Ταινίας, μια νίκη που φαίνεται να ήταν "κλειδωμένη" από καιρό.

Πιο συγκεκριμένα, το "Nomadland" της Κλόι Τζάο - η οποία κέρδισε το Όσκαρ Σκηνοθεσίας για την ταινία της - ήταν επιλογή στην οποία είχε συμφωνήσει όλο το industry εδώ και μήνες (από το Χρυσό Λιοντάρι στη Βενετία και το βραβείο κοινού στο Τορόντο νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο). Πρόκειται για μια ταινία που είχε πολύ ισχυρή στήριξη από την κριτική (ένα εξαιρετικά υψηλό 93% στο metacritic), αλλά και ένα φιλμ δίχως αληθινή αντιπολίτευση.

Το "Nomadland" ακολουθεί μια γυναίκα χωρίς δουλειά, χάρη στην διάλυση της τοπικής βιομηχανίας κατά την περίοδο της Κρίσης, η οποία χωρίς πλέον να έχει σπίτι ταξιδεύει στην Αμερική περιμένοντας το επόμενο εποχικό συμβόλαιο. Οι επικριτές θεωρούν πως το φιλμ ρομαντικοποιεί την συγκεκριμένη κατάσταση φτώχειας, όμως η ενέργεια και η προσέγγιση της Τζάο είναι τόσο ήρεμη και πνευματική που είναι δύσκολο να διαβάσεις έτσι το έργο, το οποίο μέσα σε όλα χρησιμοποιεί και αληθινούς ανθρώπους που παίζουν μια εκδοχή του εαυτού τους.

Η Κλόι Τζάο είναι μια δημιουργός που ερχόμενη από άλλη χώρα έχει ωστόσο αφιερώσει όλη της την καριέρα στην εξερεύνηση της Αμερικάνικης ταυτότητας με ένα εξαιρετικό σερί τριών φιλμ κι η οποία παράλληλα έχει αναλάβει το επόμενο μπλοκμπάστερ της Marvel δείχνοντας έτοιμη να δουλέψει και γύρω από το σύστημα αλλά και μέσα σε αυτό.

Όσκαρ Σκηνοθεσίας: Κλόι Ζάο

Η ταινία "Nomadland" της Κλόι Ζάο (Chloé Zhao) απέσπασε το Όσκαρ Σκηνοθεσίας. Το εν λόγω βραβείο ήταν από τα πιο κλειδωμένα Όσκαρ της βραδιάς, σε μια χρονιά που για πρώτη φορά στην ιστορία της Ακαδημίας δύο γυναίκες προτείνονται για το βραβείο.





Η Κλόι Τζάο είναι η πρώτη σκηνοθέτης ασιατικής καταγωγής που ήταν υποψήφια, ενώ είναι ημόλις η δεύτερη γυναίκα που κερδίζει το Όσκαρ Σκηνοθεσίας στην ιστορία του θεσμού.

Η Κλόι Τζάο (προσωπικά υποψήφια για 4 Όσκαρ φέτος) είναι μια δημιουργός που ερχόμενη από άλλη χώρα έχει ωστόσο αφιερώσει όλη της την καριέρα στην εξερεύνηση της Αμερικάνικης ταυτότητας με ένα εξαιρετικό σερί τριών φιλμ κι η οποία παράλληλα έχει αναλάβει το επόμενο μπλοκμπάστερ της Marvel δείχνοντας έτοιμη να δουλέψει και γύρω από το σύστημα αλλά και μέσα σε αυτό.

Σημειώνεται ότι ο Μπονγκ Τζουν-χο, ο δημιουργός του φιλμ που θριάμβευσε στην περσινή τελετή με τα "Παράσιτα", παρουσίασε το Όσκαρ Σκηνοθεσίας μιλώντας στην γλώσσα του, και μεταφέροντας τα λόγια των 5 υποψήφιων της κατηγορίας για το τι σημαίνει να είσαι σκηνοθέτης.

Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου: Φράνσις ΜακΝτόρμαντ

Στην Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για τη συμμετοχή της στην ταινία "Nomadland" - η οποία απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας - δόθηκε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου.

Η νίκη ήταν μεγάλη ανατροπή, καθώς θεωρείτο "αουτσάιντερ", με την Βάιολα Ντέιβις να αποτελεί το μεγάλο φαβορί ως πρωταγωνίστρια της ταινίας "Ma Rainey’s Black Bottom".

Κάθε υποψήφια στην κατηγορία είχε κερδίσει από ένα σημαντικό βραβείο όμως ανάμεσα σε αυτές οι μόνες των οποίων οι νίκες προήλθαν από ψηφοφόρους που ψηφίζουν και στα Όσκαρ ήταν η Βάιολα Ντέιβις για το "Ma Rainey’s Black Bottom" (πήρε το SAG των Ηθοποιών) και η Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για το "Nomadland" (πήρε το βρετανικό BAFTA). ρδίσει ξανά η ΜακΝτόρμαντ, που λογικά δε θα πανηγυρίσει καν.

Η ΜακΝτόρμαντ είχε κερδίσει ξανά πολύ πρόσφατα. Από την άλλη, η Βάιολα Ντέιβις, με μια εντυπωσιακά θεατρική ερμηνεία είχε μπει πλήρως στην καρδιά του φιλμ και το απογείωσε. Θα ήταν μια φανταστική νικήτρια- δεδομένου ειδικά πως θεωρείται μια από τις κορυφαίες ηθοποιούς του σύγχρονου Αμερικάνικου σινεμά, αλλά δεν έχει κερδίσει ποτέ Όσκαρ Α’ Ρόλου.

Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου: Σερ Άντονι Χόπκινς

Ο Άντονι Χόπκινς κέρδισε στην 93η απονομή των βραβείων Όσκαρ, το βραβείο Α’ Ανδρικού ρόλου για τον ρόλο του στην ταινία «The Father».

Η ταινία «The Father» βασίζεται στην ιστορία ενός ηλικιωμένου άντρα ο οποίος παλεύει με την γεροντική ανία καθώς αυτή επιδεινώνεται. Ο Άντονι Χόπκινς καταφέρνει να δραματοποιήσει τον ρόλο του και να μεταφέρει με απόλυτη φυσικότητα στον θεατή τις δυσκολίες και τις συνέπειες που έχει μία τέτοια ασθένεια και συναντάται πολύ συχνά στις οικογένειες.

Ο 83χρονος Άντονι Χόπκινς με τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία The Father και τη νίκη του, άφησε πίσω του τον 79χρονο Ρίτσαρντ Φάρνσγουορθ, που το 2000 είχε προταθεί για Όσκαρ Καλύτερου Ηθοποιού, για την ερμηνεία του στην ταινία «The Straight Story».

Έτσι, ο Άντονι Χόπκινς είναι ο έβδομος γηραιότερος ηθοποιός που τίθεται υποψήφιος στη συγκεκριμένη κατηγορία και κερδίσει για δεύτερη φορά μετά το 1992 και την αξέχαστη ερμηνεία του ως «Χάνιμπαλ Λέκτερ» στην ταινία «Η Σιωπή των Αμνών».

Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου: Γιου-Τζουνγκ Γιουν

Η Γιου-Τζουνγκ Γιουν (Yuh-Jung Youn) απέσπασε το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για τη συμμετοχή της στην ταινία "Minari". Η Ακαδημία φαίνεται να την έχει λατρέψει, κέρδισε SAG και BAFTA και ήταν το μεγάλο φαβορί, αλλά και η καλύτερη ευκαιρία να τιμηθεί μια από τις ταινίες της χρονιάς.

Η Γιουν ήταν η πρώτη νοτιοκορεάτισα ηθοποιός που προτάθηκε για Όσκαρ, και ειδικά μάλιστα μια χρονιά μετά το "Parasite", όταν η ταινία του Μπονγκ Τζουν-χο θριάμβευσε κερδίζοντας 4 Όσκαρ αλλά δίχως κανένας ηθοποιός του καστ να προτείνεται στις ερμηνευτικές κατηγορίες- κάτι για το οποίο η Ακαδημία κατακρίθηκε έντονα.

Εντελώς ταπεινή και πηγαία, χαιρέτησε τον Μπραντ Πιτ (που τον πήρε και αγκαζέ μετά πηγαίνοντας προς τα παρασκήνια), αφιέρωσε το βραβείο στον πρώτο της σκηνοθέτη, είπε στα παιδιά της δείχνοντας το Όσκαρ πως "αυτό είναι το αποτέλεσμα επειδή η μαμά δούλεψε σκληρά" και είπε στις συνυποψήφιές της πως είναι απλά πιο τυχερή από αυτές. "Πώς γίνεται να κερδίσω την Γκλεν Κλόουζ;"

Είναι η πρώτη φορά που ηθοποιός από τη Νότια Κορέα κερδίζει ερμηνευτικό Όσκαρ.

Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου: Ντάνιελ Καλούγια

Ο Ντάνιελ Καλούγια (Daniel Kaluuya) έλαβε το βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου στην 93η τελετή απονομής των Όσκαρ, για τη συμμετοχή του στην ταινία "Judas and the Black Messiah". Ο ηθοποιός ήταν ένα από τα αδιαφιλονίκητα φαβορί της βραδιάς.

Αξίζει να σημειωθεί, πως ο Καλούγια είχε κερδίσει και τη Χρυσή Σφαίρα για την ταινία, ενώ στα Όσκαρ είχε ταυτόχρονη υποψηφιότητα με τον συμπρωταγωνιστή του, Λακίθ Στάνφιλντ.

Στην ομιλία του, ο Ντάνιελ Καλούγια ευχαρίστησε τους γονείς του που έκαναν σεξ, ενώ λίγο αργότερα δήλωσε πως δεν έχει μιλήσει με τη μητέρα του ακόμη, ωστόσο, η ίδια έχει αίσθηση του χιούμορ.

Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου: "Promising Young Woman"

Στην ταινία "Promising Young Woman" της Έμεραλντ Φενέλ, που αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί των φετινών Όσκαρ για τη συγκεκριμένη κατηγορία, πήγε το βραβείο Πρωτότυπου Σεναρίου.

Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου: "The Father"

Το Σενάριο ήταν η πρώτη μικρή έκπληξη της βραδιάς, καθώς αν και ήταν αναμενόμενο το φιλμ της Έμεραλντ Φενέλ - η οποία έκανε και μια αναφορά στη σειρά "Πριν Χτυπήσει το Κουδούνι" - να κερδίσει το βραβείο του Πρωτότυπου Σεναρίου, στην κατηγορία του Διασκευασμένου Σεναρίου είχαμε την πρώτη μεγάλη μάχη της βραδιάς.

Συγκεκριμένα, το "Nomadland" ήταν για πολλούς το φαβορί, ωστόσο το Όσκαρ πήρε ο Φλόριαν Ζέλερ κι ο Κρίστοφερ Χάμπτον για την εξαιρετική διασκευή του θεατρικού του πρώτου, "The Father".

Όσκαρ Ξένης Ταινίας: "Another Round"

Ο Τόμας Βίντερμπεργκ του "Another Round" ήταν το μεγάλο φαβορί για το Όσκαρ Διεθνούς Φιλμ. Ανεβαίνοντας στη σκηνή είπε πως "ήταν κάτι που ποτέ δεν φανταζόμουν.... με τη διαφορά πως αυτό ήταν κάτι που πάντα φανταζόμουν!".

Η συγκλονιστική του ευχαριστήρια ομιλία ήταν αφιερωμένη στην κόρη του, που σκοτώθηκε τραγικά λίγο αφού είχαν αρχίσει τα γυρίσματα. "Αυτό είναι για σένα".

Όσκαρ Κουστουμιών: "Ma Rainey's Black Bottom"

Νικήτρια είναι η Αν Ροθ, σε ηλικία 89 ετών.

Όσκαρ Makeup & Hairstyling: "Ma Rainey's Black Bottom"

Οι hair stylists του Ma Rainey's Black Bottom, Mia Neal και Jamika Wilson, έγραψαν ιστορία όντας οι πρώτες μαύρες γυναίκες που κερδίζουν το σχετικό βραβείο, με τη Wilson να είναι το πρώτο τρανς άτομο που βραβεύεται με Όσκαρ.

Όσκαρ κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους: "If anything happens, I love you"

Μια ταινία για την τραγωδία της απώλειας.

Όσκαρ Live Action Μικρού Μήκους: "Two Distant Strangers"

Μια ταινία του Netflix για τον ρατσισμό στις ΗΠΑ εναντίον των μαύρων.

Όσκαρ κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους: "Soul"

Της Pixar, το απόλυτο φαβορί στην κατηγορία, μια ταινία με πραγματικά υπέροχη μουσική.

Όσκαρ οπτικών εφέ: "Tenet"

Ακόμη μια ταινία φαβορί στην κατηγορία της.

Όσκαρ Production Design: "Mank"

Πρώτο σχετικό Όσκαρ μετά από 25 χρόνια για ασπρόμαυρη παραγωγή.

Όσκαρ διεύθυνσης φωτογραφίας: "Mank"

Δεν τα κατάφερε ο Φαίδωνας Παπαμιχαήλ που ήταν υποψήφιος για τη "Δίκη των 7 του Σικάγο".

Το "Mank" έχει περισσότερα Όσκαρ από τον "Πολίτη Κέιν"

Όσκαρ Μοντάζ: "Sound of Metal"

Δεν τα κατάφερε και ο Γιώργος Λαμπρινός για το "The Father".

Όσκαρ καλύτερου ήχου: "Sound of Metal"

Όσκαρ ντοκιμαντέρ μικρού μήκους: "Colette"

Όσκαρ ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους: "My Octopus Teacher"

Όσκαρ μουσικής: "Soul"

Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού: H.E.R. "Fight for you"

Για το "Judas and the Black Messiah".

Netflix και Pixar: Αυτόματοι νικητές στις κατηγορίες animation

To "If Anything Happens I Love You" είναι μια πολύ καλοφτιαγμένη, αν και μάλλον συναισθηματικά χειριστική, animation τραγωδία μικρού μήκους στο Netflix και το "Soul" μια φιλόδοξη, με μερικές εντυπωσιακές κορυφώσεις, ταινία της Pixar. Έμοιαζαν και τα δύο σχεδόν αυτόματοι νικητές στις κατηγορίες animation μικρού και μεγάλου μήκους, αντίστοιχα. Είναι καλές ταινίες και ήταν τα φαβορί, με μεγάλο πλεονέκτημα το brand των Netflix και Pixar αντίστοιχα σε αυτές τις κατηγορίες.

Αλλά αξίζει να θυμόμαστε δύο σπουδαίες δουλειές που ήταν υποψήφιες στην κάθε κατηγορία. Το απίστευτο μικρού μήκους "Opera" (φανταστείτε όλη την ανθρώπινη ιστορία μέσα σε έναν κινούμενο πίνακα ζωγραφικής 8 λεπτών) και το παραμυθένιο, πανέμορφο "Wolfwalkers".





