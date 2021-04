Όσκαρ 2021: Στο "Nomadland" το βραβείο Καλύτερης Ταινίας

Ήταν το μεγαλύτερο φαβορί της 93ης Τελετής Απονομής των Όσκαρ και απέσπασε το βραβείο της Καλύτερης Ταινίας, μια νίκη που φαίνεται να ήταν "κλειδωμένη" από καιρό.

ADVERTISING

Πιο συγκεκριμένα, το "Nomadland" της Κλόι Τζάο - η οποία κέρδισε το Όσκαρ Σκηνοθεσίας για την ταινία της - ήταν επιλογή στην οποία είχε συμφωνήσει όλο το industry εδώ και μήνες (από το Χρυσό Λιοντάρι στη Βενετία και το βραβείο κοινού στο Τορόντο νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο). Πρόκειται για μια ταινία που είχε πολύ ισχυρή στήριξη από την κριτική (ένα εξαιρετικά υψηλό 93% στο metacritic), αλλά και ένα φιλμ δίχως αληθινή αντιπολίτευση.

Το "Nomadland" ακολουθεί μια γυναίκα χωρίς δουλειά, χάρη στην διάλυση της τοπικής βιομηχανίας κατά την περίοδο της Κρίσης, η οποία χωρίς πλέον να έχει σπίτι ταξιδεύει στην Αμερική περιμένοντας το επόμενο εποχικό συμβόλαιο. Οι επικριτές θεωρούν πως το φιλμ ρομαντικοποιεί την συγκεκριμένη κατάσταση φτώχειας, όμως η ενέργεια και η προσέγγιση της Τζάο είναι τόσο ήρεμη και πνευματική που είναι δύσκολο να διαβάσεις έτσι το έργο, το οποίο μέσα σε όλα χρησιμοποιεί και αληθινούς ανθρώπους που παίζουν μια εκδοχή του εαυτού τους.

Η Κλόι Τζάο είναι μια δημιουργός που ερχόμενη από άλλη χώρα έχει ωστόσο αφιερώσει όλη της την καριέρα στην εξερεύνηση της Αμερικάνικης ταυτότητας με ένα εξαιρετικό σερί τριών φιλμ κι η οποία παράλληλα έχει αναλάβει το επόμενο μπλοκμπάστερ της Marvel δείχνοντας έτοιμη να δουλέψει και γύρω από το σύστημα αλλά και μέσα σε αυτό.

Όσκαρ 2021: Υποψηφιότητες για Καλύτερη Ταινία

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις