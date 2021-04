Όσκαρ 2021: Στον Ντάνιελ Καλούγια το βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου

Ο Ντάνιελ Καλούγια (Daniel Kaluuya) έλαβε το βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου στην 93η τελετή απονομής των Όσκαρ, για τη συμμετοχή του στην ταινία "Judas and the Black Messiah".

Ο ηθοποιός ήταν ένα από τα αδιαφιλονίκητα φαβορί της βραδιάς.

Αξίζει να σημειωθεί, πως ο Καλούγια είχε κερδίσει και τη Χρυσή Σφαίρα για την ταινία, ενώ στα Όσκαρ είχε ταυτόχρονη υποψηφιότητα με τον συμπρωταγωνιστή του, Λακίθ Στάνφιλντ.

Στην ομιλία του, ο Ντάνιελ Καλούγια ευχαρίστησε τους γονείς του που έκαναν σεξ, ενώ λίγο αργότερα δήλωσε πως δεν έχει μιλήσει με τη μητέρα του ακόμη, ωστόσο, η ίδια έχει αίσθηση του χιούμορ.

Οι υποψήφιοι στο Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου

Σασά Μπαρόν Κοέν - The Trial of the Chicago 7

Ντάνιελ Καλούγια - Judas and the Black Messiah

Λέσλι Όντομ Τζούνιορ - One Night in Miami

Πολ Ράσι -Sound of Metal

Λακίθ Στανφίλντ - Judas and the Black Messiah

