Οσκαρικά φιλμ και πολύ ελληνικό σινεμά: Οι streaming επιλογές της εβδομάδας

Οι προτάσεις για ταινίες αυτές τις δύσκολές μέρες της καραντίνας λόγω κορονοϊού συνεχίζονται. Γιατί μπορεί οι αίθουσες να είναι προσωρινά κλειστές, όμως το σινεμά δεν σταματά.

1917

Η πολεμική ταινία που για ένα διάστημα έμοιαζε με το μεγάλο φαβορί των φετινών Όσκαρ πριν υποκλιθεί κι αυτή στα “Παράσιτα”, κέρδισε ωστόσο και Χρυσές Σφαίρες και πολλούς φανς, με την δουλειά του Ρότζερ Ντίκινς στη διεύθυνση φωτογραφίας να εντυπωσιάζει ιδιαίτερα.

Πού το βρίσκεις: On demand Vodafone TV + COSMOTE TV Movies Club

Jojo Rabbit

Άλλο ένα χιτ των φετινών Όσκαρ, η βραβευμένη για το σενάριό της δραμεντί ενηλικίωσης εν καιρώ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου με ένα αγόρι που έχει τον Αδόλφο Χίτλερ για φανταστικό φίλο. Του Τάικα Γουαϊτίτι με τη Σκάρλετ Γιόχανσον υποψήφια για Όσκαρ στο ρόλο της μητέρας.

Πού το βρίσκεις: Google Play

Όταν ο Βάγκνερ Συνάντησε τις Ντομάτες (+15 ακόμα υποψήφιες ταινίες στα βραβεία Ίρις)

Το ευρηματικό ντοκιμαντέρ της Μαριάννας Οικονόμου,είναι ένα μόνο από τα 16 φιλμ που η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου προσφέρει δωρεάν online μέσω της πλατφόρμας Festival Scope για τις επόμενες 4 μέρες. Τα ετήσια βραβεία Ίρις, για τις καλύτερες δουλειές της χρονιάς στο ελληνικό σινεμά, απονέμονται την ερχόμενη Τρίτη και καθώς διανύουμε τις ημέρες της ψηφοφορίας, όλες οι υποψήφιες ταινίες στις κατηγορίες των ντοκιμαντέρ και μικρού μήκους (σύνολο 16 ταινίες από 4 κατηγορίες) γίνονται δωρεάν διαθέσιμες.

Ανάμεσά τους ταινίες για τις οποίες έχουμε μιλήσει και στο σάιτ: Το ντοκιμαντέρ “Όταν ο Βάγκνερ Συνάντησε τις Ντομάτες” , το μικρού μήκους “Ανάμεσα στον Ουρανό κι Εμάς” και το μικρού μήκους ντοκιμαντέρ “Ο Χειροπαλαιστής”, αλλά και πολλές ακόμα αξιόλογες φετινές παραγωγές.

Πού τις βρίσκεις: Festival Scope (Μέχρι τις 12 Απριλίου)

Άφτερλωβ

Μια ελληνική ρομαντική κομεντί εγκλεισμού-παραγγελιά για τις μέρες της καραντίνας. Με την Ηρώ Μπέζου και τον Χάρη Φραγκούλη να παίζουν οι δυο τους απολαυστικά, ανάμεσα στους τοίχους. Βρίσκεται δωρεάν online από την παραγωγό εταιρεία Marni Films ως και τις 20 Απριλίου.

Πού το βρίσκεις: YouTube

Αστέρω

Συνεχίζουμε με ελληνικό σινεμά αλλά πάμε πολύ παλιά. Η Ταινιοθήκη εγκαινιάζει αυτές τις μέρες μια ονλάιν αίθουσα προσαρμοζόμενη στις ανάγκες της παρούσας κρίσης, και παρουσιάζει μερικές από τις σπάνιες ιστορικές ταινίες της γένεσης του ελληνικού σινεμά. Ανάμεσά τους η κλασική “Αστέρω” του 1929, η παλιότερη “φουστανέλα” που επιβιώνει σήμερα και μέρος της ελληνικής πολιτιστικής ιστορίας. Θα προβάλλεται από 11 ως 14 Απριλίου.

Πού το βρίσκεις: tainiothiki.gr (Από 11 Απριλίου)

One Cut of the Dead

Μια αληθινή ζόμπι Αποκάλυψη ξεσπά την ώρα του γυρίσματος μιας φτηνής ταινίας τρόμου με ζόμπι, προς ενθουσιασμό του σκηνοθέτη. Ένα από τα απόλυτα καλτ διαμάντια των τελευταίων χρόνων, το γιαπωνέζικο φιλμ ξεκινά με ένα ήδη διάσημο μονοπλάνο 37 λεπτών και συνεχίζει μπλέοντας κωμωδία και τρόμο σε μια απολαυστική σατιρική αποδόμηση. Must για τους φανς του είδους.

Πού το βρίσκεις: Mubi

Tetro

Ίσως το πιο ενδιαφέρον φιλμ από τη σύγχρονη, λιγότερο γνωστή, περίοδο του κινηματογραφικού θρύλου Φράνσις Φορντ Κόπολα, για δυο αδέρφια που έρχονται κοντά με φόντο το Μπουένος Άιρες. Πρωταγωνιστούν ο Βίνσεντ Γκάλο κι ο φίλος του σάιτ, Άλντεν Έρενραϊχ.

Πού το βρίσκεις: Cinobo (από 10 Απριλίου)

Όρνιθες (ή Πώς να Γίνεις Πουλί)

Μια ταινία-πείραμα από τον Μπάμπη Μακρίδη, σκηνοθέτη του “Οίκτου”, εμπνευσμένη από τον μύθο του Αριστοφάνη και την παράσταση “Όρνιθες” του Νίκου Καραθάνου. Ο Μακρίδης κινηματογραφεί τους συντελεστές εκτός σκηνής σε διάλογο με το έργο στο οποίο συμμετέχουν. Το φιλμ του φτάνει κατευθείαν στις οθόνες του σπιτιού μας μέσα από το ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση, με καθημερινές απογευματινές προβολές.

Πού το βρίσκεις: Ψηφιακό κανάλι Ιδρύματος Ωνάση (12-15 Απριλίου, στις 19.00)

Jurassic World: Fallen Kingdom

Το πιο πρόσφατο σίκουελ του δεινοσαυροfranchise προστίθεται στον κατάλογο του Netflix και το συμπεριλαμβάνω στις επιλογές της εβδομάδας επειδή παρά την προφανώς μεγάλη του εμπορική επιτυχία πιστεύω πως πέρασε επικοινωνιακά σχετικά απαρατήρητο. Το οποίο ίσως είναι εν μέρει έχει να κάνει με το πόσο ανέμπνευστο ήταν το προηγούμενο, “Jurassic World”. Όμως ετούτο το σίκουελ κάνει κάποιες αληθινά ενδιαφέρουσες στυλιστικές επιλογές, ειδικά στο β’ μέρος όπου παίρνει τη μορφή ενός σκοτεινού, γοτθικού παραμυθιού. Έχει κι ετούτο κάποιες μεγάλες κοιλιές αλλά είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα από ό,τι υπονοεί η σχεδόν ανύπαρκτη φήμη της.

Πού το βρίσκεις: Netflix

Ο Φύλακας

Δεκαετία του 1960, Ιράν, στη μέση του πουθενά. Σε μια φυλακή που εκκενώνεται για να κατεδαφιστεί ένας θανατοποινίτης κρατούμενος εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Ο ταγματάρχης που είναι υπεύθυνος ξεχύνεται σε ανθρωποκυνηγητό μαζί με μια κοινωνική λειτουργό που είναι πεπεισμένη πως ο καταζητούμενος είναι αθώος. Η Ιρανική ταινία της χρονιάς που πρόλαβε να παιχτεί στις αίθουσες για μια βδομάδα πριν κλείσουν οι αίθουσες, προσφέρεται σε on demand ενοικίαση προς 1.5 ευρώ από τη εταιρεία διανομή Neo.

Πού το βρίσκεις: Vimeo on demand

Απαλό Δέρμα

Αισθηματικό δράμα του Τρυφώ διαθέσιμο τώρα στην Ελλάδα. Ένας γνωστός συγγραφέας και συντάκτης λογοτεχνικού περιοδικού παίρνει μία πτήση για την Πορτογαλία, στην οποία γνωρίζει μια εντυπωσιακή αεροσυνοδό. Όταν συναντιούνται τυχαία στο ξενοδοχείο που μένει, ξεκινά μεταξύ τους μια ερωτική σχέση, ενώ εκείνος είναι παντρεμένος. Το ζευγάρι συναντιέται κρυφά όσο πιο συχνά γίνεται, η γυναίκα του συγγραφέα όμως έχει αρχίσει να υποψιάζεται πως κάτι δεν πάει καλά.

Πού το βρίσκεις: Cinobo

Πρότζεκτ Χώροι #1

Το πάντα δραστήριο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ζήτησε από 8 Έλληνες σκηνοθέτες να γυρίσουν μικρού μήκους ταινίες “εγκλεισμού” από το σπίτι και παρουσιάζει το πρώτο σκέλος του ενδιαφέροντος πρότζεκτ μέσα από το YouTube κανάλι του. Στη συνέχεια η πρόσκληση μεταφέρθηκε σε μερικούς από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες του παγκόσμιου φεστιβαλικού στερεώματος οι οποίοι αποδέχθηκαν την πρόσκληση, οπότε το πρότζεκτ θα έχει σύντομα και συνέχεια.

Πού το βρίσκεις: YouTube / Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Deadpool 2

Το σίκουελ της υπερηρωικής κωμωδίας-φαινόμενο έρχεται από τον συν-σκηνοθέτη του πρώτου “John Wick” και αν και δεν έκανε την ίδια αίσθηση με το ορίτζιναλ φιλμ, οι φανς του ήρωα το διωράκι μια χαρά θα το περάσουν.

Πού το βρίσκεις: COSMOTE CINEMA 1HD (Κυριακή 12/4, 21.00) και στην OTP υπηρεσία της COSMOTE TV

30 ταινίες Disney

Για όλη τη διάρκεια του Απριλίου, η Vodafone TV ξεκλειδώνει τον ντισνεϊκό κατάλογο προσφέροντας τις ταινίες δωρεάν για τους συνδρομητές, από το “Frozen” μέχρι το “Cars” κι από το “Toy Stοry” μέχρι τους “Πειρατές της Καραϊβικής”.

Πού τις βρίσκεις: Vodafone TV