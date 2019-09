Παρασκευή και 13: 5 πράγματα που πρέπει να ξέρεις για την all time classic σειρά ταινιών τρόμου

Το όνομα Jason Voorhees είναι συνώνυμο της φρίκης. Ο serial killer των ταινιών «Παρασκευή και 13» (Friday the 13th) που είχε για σήμα κατατεθέν του τη μάσκα χόκεϊ και σκότωνε τα θύματά του με ματσέτες "τρομοκρατεί" εδώ και δεκαετίες το σινεφίλ κοινό.

Από την 9η Μαΐου του 1980 οπότε και έκανε πρεμιέρα η πρώτη ταινία «Παρασκευή στις 13» στις κινηματογραφικές αίθουσες μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσεις 11 sequels, μια τηλεοπτική σειρά, μια σειρά graphic novels και ένα βίαιο βιντεοπαιχνίδι, καθιστώντας τον "Jason" ένα από τα πιο επιτυχημένα franchise τρόμου στην ιστορία.

Η ιστορία του Voorhees είναι λίγο πολύ γνωστή τους περισσότερους θιασώτες του είδους. Η έμπνευση ωστόσο και η δημιουργία του διαταραγμένου ήρωα που έγινε από τα πιο αναγνωρίσιμα "τέρατα" του κινηματογράφου, δεν είναι τόσο...

Με αφορμή τη σημερινή Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου, το News 24/7 παρουσιάζει πέντε αλήθειες για την επιτυχημένη κινηματογραφική σειρά τρόμου:

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ SPOILERS

1. Σακί από λινάτσα

Μολονότι η μάσκα χόκεϊ που φορά ο Jason για να κρύψει το παραμορφωμένο του πρόσωπο έχει ταυτιστεί με την εικόνα του και αποτελεί την "αφίσα" του franchise, ο ήρωας την πρωτοφόρεσε στο τρίτο (!) κεφάλαιο της σειράς.

Ενώ ο χαρακτήρας δημιουργήθηκε από τον σεναριογράφο Victor Miller και τον σκηνοθέτη Sean S. Cunningham, η μάσκα χόκεϊ ήταν μια συνεισφορά του σκηνοθέτη του τρίτου μέρους Steve Miner.

Σύμφωνα με τον Cunningham, ο Miner είχε σκηνοθετήσει πολυάριθμα ντοκιμαντέρ για το χόκεϊ, και η μάσκα ήταν μια προσθήκη που έκανε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Στην πρώτη του εμφάνιση (ως δολοφόνος) στο "Friday the 13th II" ο Jason φορούσε στο κεφάλι ένα... σακί από λινάτσα, στο οποίο είχε ανοίξει τρύπες για να βλέπει. Ο Cunningham ήθελε να το αλλάξει αυτό και να δώσει στον Jason μια δυναμική και χαρακτηριστική φυσιογνωμία που θα γινόταν ιδιαίτερα τρομακτική με τον κατάλληλο φωτισμό.

Η μάσκα που φόρεσε ο Jason στο Μέρος ΙΙΙ ήταν αντίγραφο μιας μάσκας τερματοφύλακα της ομάδας χόκεϊ "Detroit Red Wings"). Στα υπόλοιπα κινηματογραφικά κεφάλαια η μάσκα ανασχεδιάστηκε αρκετές φορές και είχε μπόλικες παραλλαγές.

Το φινάλε του "Friday the 13th II", όπου ο Jason εμφανίζεται με την πρώτη εκδοχή της μάσκας, φτιαγμένη από σακί:

2. Τζος Βόρχις

Ο Miller είχε αρχικά ονομάσει τον χαρακτήρα Josh Voorhees αλλά αποφάσισε να αλλάξει το μικρό του όνομα σε Jason αφενός για να ακούγεται πιο "τρομακτικό" (μότο όπως τα "Jason Lives", "Jason Goes to Hell" και "Jason takes Manhattan" δεν θα ακούγονταν το ίδιο αν ο ήρωας λεγόταν Josh) αφετέρου για να μη συνδεθεί με τον γιο του, Jason Miller. Στην πρώτη ταινία το όνομα του χαρακτήρα βέβαια δεν είχε τόσο μεγάλη σημασία - δεν αναμενόταν καν να επιστρέψει σε επόμενη ταινία - καθώς αναφερόταν μόνο στα όνειρα - φλας μπακ της μητέρας του. Ακόμα και η εμφάνισή του στην πρώτη ταινία ήταν απόφαση της τελευταίας στιγμής.

3. Η κατασκήνωση της Κρυστάλλινης Λίμνης υπάρχει

Η κατασκήνωση "Crystal Lake" όπου διαδραματίζεται η πρώτη ταινία υπάρχει στην πραγματικότητα: Είναι η κατασκήνωση "No-Be-Bo-Sco" (North Bergen Boy Scouts camp) η οποία βρίσκεται στο Νιου Τζέρσι και λειτουργεί από το 1927. Παρότι είναι κλειστή στο κοινό, η κατασκήνωση διοργανώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα περιοδείες για το σινεφίλ κοινό.

4. Ο πρώτος Jason έφτιαξε την πανκ μπάντα "First Jason"

O Ari Lehman είναι ο πρώτος ηθοποιός που ερμήνευσε τον Jason σαν παιδί, στην πρώτη ταινία "Friday the 13th". Ακολούθησαν άλλοι εννιά ηθοποιοί. Ως πρώτος "Jason" o Lehman έχει την τιμητική του στα φεστιβάλ τρόμου και ποπ κουλτούρας που διοργανώνονται διεθνώς. Κάτι που ίσως δεν είναι τόσο γνωστό για αυτόν είναι ότι ίδρυσε την πανκ μέταλ μπάντα "First Jason" που έχει κυκλοφορήσει τραγούδια με τίτλους όπως "Machete is My Friend" και "Jason Never Dies!"

5. Ο τίτλος είχε βρεθεί πριν γραφτεί το σενάριο

Η επιλογή του τίτλου "Παρασκευή και 13" ήταν μια σοφή κίνηση μάρκετινγκ προκειμένου ο σκηνοθέτης Sean S. Cunningham να βρει χορηγούς και παραγωγούς. Για την ακρίβεια ο Cunningham ήξερε ότι θέλει να γυρίσει μια ταινία τρόμου, αλλά προτού καν γραφτεί το σενάριό της, αποφάσισε να την προμοτάρει με τον έξυπνο αυτό τίτλο και μότο όπως "η πιο τρομακτική ταινία όλων των εποχών". Η τακτική του απέδωσε καρπούς, αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι στην προσπάθειά του συνέβαλε και η μεγάλη επιτυχία που γνώρισε την εποχή εκείνη το "Halloween" (Νύχτα με τις Μάσκες) του John Carpenter. Όταν γραφόταν το σενάριο, ο τίτλος του πρότζεκτ ήταν "Μια μεγάλη νύχτα στο Camp Blood" (A Long Night at Camp Blood).