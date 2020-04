Πέντε ταινίες για τον Ιησού που δίχασαν το κοινό - Γιατί θεωρήθηκαν "βλάσφημες"

Είναι αδιαμφισβήτητο πως η ταινία "Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ" αποτελεί το πιο γνωστό και πιο δημοφιλές κινηματογραφικό έργο για τη ζωή του Χριστού. Ωστόσο, τα Πάθη του Ιησού υπήρξαν πηγή έμπνευσης για πολλούς σκηνοθέτες και υπάρχουν αρκετές ταινίες που βασίζονται στην ίδια θεματική, δοσμένες με διαφορετικό ύφος και γυρισμένες από άλλη σκοπιά, ανάλογα με τον σκοπό του καλλιτέχνη.

Άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο γνωστές, οι ταινίες για το Θείο Δράμα αποτέλεσαν συχνά την "πέτρα του σκανδάλου" στους κινηματογραφικούς κύκλους και, κυρίως, στο σινεφίλ κοινό, ενώ άνοιξαν ένα διαχρονικό διάλογο σχετικά με το κατά πόσο δείχνουν ασέβεια στη θρησκεία του χριστιανισμού και αν θεωρούνται βλάσφημες, ενώ αρκετές εξ αυτών βρήκαν απέναντί τους την Εκκλησία.

Βασισμένη στο ομώνυμο λογοτεχνικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη (ο οποίος διώχθηκε από την Εκκλησία με αφορμή το βιβλίο), η ταινία "Ο Τελευταίος Πειρασμός" σκηνοθετήθηκε από τον Μάρτιν Σκορτσέζε και είχε ως πρωταγωνιστή στον ρόλο του Ιησού τον Γουίλιαμ Νταφόε, αλλά και τον Ντέιβιντ Μπάουι στον ρόλο του Πόντιου Πιλάτου. Θεωρήθηκε αιρετική και βλάσφημη προς τον χριστιανισμό, καθώς στην ταινία ο Χριστός παρουσιάζεται με ανθρώπινα πάθη και όχι ως ο "θεάνθρωπος" που θυσιάστηκε χωρίς δισταγμούς. Δέχτηκε επικρίσεις και αρνητικά σχόλια, ενώ όταν προβλήθηκε στους ελληνικούς κινηματογράφους προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.

The Passion of the Christ (2004)