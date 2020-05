Πέθανε ο ηθοποιός Richard Herd - Είχε παίξει στη σειρά Seinfeld

Ο γνωστός ηθοποιός Richard Herd, που είχε παίξει στη σειρά Seinfeld, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 87 ετών. Ο Herd, έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 26/05, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στο Los Angeles. Στο πλευρό του μέχρι την τελευταία στιγμή βρισκόταν όλη η οικογένειά του.

Σύμφωνα με το CNN, ο Herd είχε γίνει ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό μέσα από το ρόλο του ως Mr Willelm, ο προϊστάμενος του George Costanza, όταν ο George δούλευε ως βοηθός στο ταξιδιωτικό γραφείο των New York Yankees.

ADVERTISING

Ο ηθοποιός ήταν γνωστός για τους ρόλους του σε πολλές ακόμη ταινίες και σειρές, όπως το Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Voyager, Star Trek: Renegades, NYPD Blue, Dallas και Get Out.

Το twitter γέμισε με συγκινητικά μηνύματα αποχαιρετισμού από άτομα που είχαν συνεργαστεί με τον ηθοποιό, αλλά και από θαυμαστές του .