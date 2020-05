John Wick: Η ταινία ονομάστηκε έτσι γιατί ο Keanu Reeves έλεγε λάθος τον κανονικό τίτλο

Η σειρά ταινιών δράσης John Wick, στην οποία πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός Keanu Reeves θα ονομαζόταν διαφορετικά αν δεν... έκανε συνεχώς λάθος το όνομα του χαρακτήρα του ο άνθρωπος που τον ενσάρκωνε.

Σύμφωνα με το comicbook, η ταινία αρχικά είχε το όνομα Scorn, η τέλεια περιγραφή - κατά τον σεναριογράφο της ταινίας Derek Kolstad - του "συνταξιοδοτημένου" δολοφόνου που ήταν αποφασισμένος να πάρει εκδίκηση για ό,τι του είχε συμβεί .

Όμως τα σχέδια του Kostad τα χάλασε ο πρωταγωνιστής της ταινίας, Reeves, ο οποίος συνέχεια ανέφερε το όνομα του χαρακτήρα του ως John Wick.

Έτσι λοιπόν ο σεναριογράφος αποφάσισε να αλλάξει το όνομα του χαρακτήρα και ανακοίνωσε σε όλους τους συνεργάτες που συμμετείχαν στην ταινία, ότι θα λέγεται από τότε και στον εξής, John Wick.

Μάλιστα σε συνέντευξή του ο Kostald είχε πει : " Ο μόνος λόγος που λέγεται John Wick είναι επειδή ο Keanu τον ανέφερε συνέχεια ως John Wick ".

Η αλλαγή του τίτλου όμως φάνηκε να βγήκε σε καλό για τον Kolstad, καθώς ο John Wick - και το όνομα της ταινίας και του χαρακτήρα - αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ποπ κουλτούρας, όσον αφορά τις ταινίες δράσης.

Μάλιστα στην συνέντευξή του πρόσθεσε: " Δεν θα μπορούσα να φανταστώ να έχει το όνομα Scorn πλέον ".

Ο ηθοποιός Keanu Reeves δεν έχει εξηγήσει γιατί είχε επιλέξει να ονομάσει τον χαρακτήρα του John Wick.

Βέβαια, σε μια παλαιότερη συνέντευξή του, είχε πει πως του αρέσει να υποδύεται χαρακτήρες με το όνομα John, κάτι που δεν είναι δύσκολο να πρατατηρήσει κανείς αν ρίξει μια ματιά στις ταινίες που έχει παίξει ο ίδιος.

O Johnny Utah στην ταινία Point Break (1991)

Ο Don John, στην ταινία Much Ado About Nothing (1993)

Ο Johnny Mnemonic στην ταινία Johnny Mnemonic (1995)

Ο John Constantine στην ταινία Constantine (2005)

Ο John Wall στην ταινία Generation Um.. (2013)

Και φυσικά ο John Wick στις ταινίες του Jock Wick (2014 - 2019)

Τελικά μήπως δεν μπέρδευε το όνομα του χαρακτήρα του ο Keanu Reeves;