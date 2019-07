Ρούτγκερ Χάουερ: 5 ρόλοι του εμβληματικού ηθοποιού του Blade Runner που ίσως δεν θυμάσαι

O Ρούτγκερ Χάουερ, ο κορυφαίος Ολλανδός ηθοποιός με το ψυχρά επιβλητικό βλέμμα - στο οποίο υπήρχε σχεδόν πάντα μια υπόσχεση απειλής - πέθανε στις 19 Ιουλίου σε ηλικία 75 ετών. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη.

Ο ρόλος που τον καταξίωσε ήταν αυτός του Roy Batty, του σατανικού, μοιρολατρικού και (αυτο)καταστροφικού ανδροειδούς στο φουτουριστικό αριστούργημα του Ρίντλεϊ Σκοτ "Blade Runner". Η ερμηνεία του στην ταινία ήταν τόσο δυνατή που απειλούσε να κλέψει τον "προβολέα" από τον ανερχόμενο τότε Χάρισον Φορντ, ενώ ο συγκινητικός μονόλογός του στο τέλος αποτελεί μια μεγάλη στιγμή στην ιστορία του σινεμά.

Η καριέρα του Χάουερ ξεκίνησε επίσημα το 1969 στην ολλανδική τηλεοπτική σειρά “Floris”. Το 1982 απογειώθηκε με το “Blade Runner”, ενώ ακολούθησαν σημαντικές ερμηνείες σε ταινίες όπως "Flesh+Blood", "Escape from Sobibor" (κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για β ανδρικό ρόλο), "Nighthawks", "Wedlock", "Sin City", "Confessions of a Dangerous Mind", "The Osterman Weekend", "The Blood of Heroes", "Batman Begins", "Hobo with a Shotgun" και "The Rite".

Το News 24/7 ξεχώρισε και παρουσιάζει πέντε ιδιαίτερες ερμηνείες και ρόλους του σπουδαίου Ολλανδού ηθοποιού:

1. Ladyhawke (Ο λύκος και το γεράκι)

Η ταινία «Ο λύκος και το γεράκι» (1979) αποτελεί ένα σκοτεινό μεσαιωνικό παραμύθι, απόλυτα ρομαντικό ως προς το ύφος και τις προθέσεις της: Στη ανατολή του ηλίου, η "Ladyhawke" Ιζαμπό (Μισέλ Φάιφερ) είναι καταδικασμένη να μεταμορφώνεται σε γεράκι. Το άλλο της μισό, ο Ετιέν (Χάουερ), μόλις ο ήλιος δύσει, είναι καταδικασμένος να μεταμορφώνεται σε λύκο. Μόνο για μια φευγαλέα και κάλπικη στιγμή μπορούν να είναι μαζί ως άνθρωποι, ώστε να θυμούνται την ανθρώπινη επαφή που ο διαβολικός επίσκοπος της Λ’ Άκουιλα τους στέρησε με την κατάρα του.

Η σκηνή της μεταμόρφωσης:

2. Soldier of Orange (Ο πορτοκαλί στρατιώτης)

Το "Soldier of Orange" (1977) αποτελεί την τρίτη συνεργασία του Ρούτγκερ Χάουερ με τον σκηνοθέτη Πολ Βερχόφεν (σ.σ.: οι άλλες ήταν τα "Turkish Delight" και το 'Spetters"). Η υπόθεση αφορά στην αληθινή ιστορία του Erik Hazelhoff, ήρωα της Ολλανδικής Αντίστασης κατά των Γερμανών, που έγινε γνωστός ως "πορτοκαλί στρατιώτης". Η ταινία είχε επίσης ένα εξαιρετικό soundtrack.

Η περίφημη σκηνή του τανγκό:

3. The Hitcher (Το Ωτοστόπ Του Τρόμου)

Από τις πιο χαρακτηριστικές ταινίες τρόμου - θρίλερ των 80's με πολλή δράση και σασπένς. Στο «The Hitcher» (1986) παρακολουθούμε την εφιαλτική περιπέτεια που βιώνει ένας νεαρός οδηγός όταν κάνει το λάθος να πάρει στο αυτοκίνητό του έναν παρανοϊκό που του έκανε ωτοστόπ. Ο Χάουερ υποδύεται τον παρανοϊκό φονιά (για τον οποίο δεν παίρνουμε πολλές πληροφορίες πέραν του ονόματός του και ότι «αρέσκεται» στο να κάνει ωτοστόπ), δίνοντας ένα ρεσιτάλ χαιρεκακίας και φονικής αποτελεσματικότητας.

Το τρέιλερ του Hitcher:

4. Wanted: Dead or Alive

Ο Χάουερ στο "Wanted: Dead or Alive" (1986) υποδύεται έναν πρώην πράκτορα της CIA, ο οποίος αναλαμβάνει να εξαρθρώσει μια αραβική τρομοκρατική ομάδα που τοποθετεί βόμβες στο Λος Άντζελες. Το σενάριο μπορεί να "πατάει" σε όλα τα γνωστά κλισέ, ο Χάουερ ωστόσο καταφέρνει να δείξει πόσο άνετος και... περιπετειώδης μπορεί να είναι.

5. Blind Fury (Τυφλός σαμουράι)

Ίσως ένας από τους καλύτερους ρόλους της καριέρας του, ο Χάουερ στον «Τυφλό Σαμουράι» (1989) ερμηνεύει έναν βετεράνο του Βιετνάμ που τυφλώθηκε στον πόλεμο αλλά στη συνέχεια εκπαιδεύτηκε στις πολεμικές τέχνες. Η πλοκή θέλει τον ήρωα του να πασχίζει να προστατέψει ένα μικρό παιδί από μια αδίστακτη συμμορία απαγωγέων κι εμπόρων ναρκωτικών. Παρότι το σενάριο είναι "κλεμμένο" από αντίστοιχες ιαπωνικές ταινίες, ο Ολλανδός ηθοποιός πείθει απόλυτα στον ρόλο του... τυφλού σαμουράι. Πρόκειται για μια ταινία που θα έπρεπε να έχει αναδείξει τον Χάουερ ως τον απόλυτο πρωταγωνιστή ταινιών δράσης.