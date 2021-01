Sacha Baron Cohen: Το "τέλος" του Borat και η σχέση με τον Τραμπ

Ο Sacha Baron Cohen επεφύλασσε μια δυσάρεστη είδηση για τους θαυμαστές του: Ο αιχμηρός του Borat, ένας ρόλος που τον έκανε διεθνώς γνωστό, δεν πρόκειται να επιστρέψει ξανά στη μεγάλη οθόνη.

ADVERTISING

Η τελευταια εμφάνιση του ήρωα είναι το sequel στην πρώτη ταινία του («Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan», 2006) που περνάει από ακτινογραφία τις παθογένειες της αμερικανικής κοινωνίας (και του δυτικού πολιτισμού ευρύτερα), με τον μακροσκελή τίτλο "Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan» (ή εν συντομία «Borat Subsequent Moviefilm»).

Σε συνέντευξή του στο Variety, ο Baron Cohen, ο οποίος συν-έγραψε και παρήγαγε το «Borat Subsequent Moviefilm» δήλωσε ότι είναι πολύ απίθανο να επιστρέψει ξανά ως Borat, καθώς είχε πολύ συγκεκριμένο σκοπό η δεύτερη εμφάνιση του, τον οποίο δεν πιστεύει ότι θα μπορέσει να βρει ξανά για μια τρίτη ταινία.

«Έφερα τον Borat πίσω εξαιτίας του Τραμπ», δήλωσε ο Baron Cohen στο μέσο, μιλώντας για την απόφασή του φτιάξει sequel μετά από τόσα χρόνια. «Υπήρχε ένας σκοπός σε αυτήν την ταινία, και δεν βλέπω πραγματικά τον σκοπό να το κάνω ξανά. Οπότε, ναι, έχει μπει στην άκρη για τα καλά τώρα».

Ο Baron Cohen αποκάλυψε ότι δεν είχε προγραμματίσει να κάνει μια συνέχεια της πρώτης ταινίας, καθώς είχε «ορκιστεί να μην ξανακάνει άλλη undercover ταινία« μετά το «Brüno» του 2009, λόγω του πόσο είχε επηρεάσει την πραγματική του ζωή, ωστόσο άλλαξε γνώμη για μια τελευταία φορά πέρυσι.

«Μετά το Bruno, ένιωθα ψυχολογικά τραυματισμένος. Για περίπου έξι μήνες μετά, όταν άκουγα σειρήνα της αστυνομίας, θα άρχιζα να αγχώνομαι, γιατί με είχε κυνηγήσει τόσο πολύ η αστυνομία. Ορκίστηκα τότε ότι δεν θα ξανακάνω άλλη undercover ταινία», δήλωσε.

«Ένιωσα ότι η δημοκρατία βρισκόταν σε κίνδυνο, ένιωσα ότι η ζωή των ανθρώπων ήταν σε κίνδυνο και ένιωθα υποχρεωμένος να τελειώσω την ταινία», εξήγησε, συζητώντας τη καίρια ατμόσφαιρα του «Borat 2». «Η ταινία αφορούσε αρχικά τον κίνδυνο του Trump και του Τραμπισμού. Αυτό που έδειξε ο κοροναϊός ήταν ότι υπάρχει θανατηφόρα επίδραση στη διάδοση ψεμάτων και θεωριών συνωμοσίας».

Η ταινία ήταν «μεγάλη επιτυχία» με πάνω από 150 εκατ. ανθρώπους να την έχουν ήδη δει. Ένα εκατομμύριο θεατές την παρακολούθησαν μέσω του watch party στο Facebook και άλλοι τόσοι μέσω του live stream στο Twitch.

Το «Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan» έκανε πρεμιέρα στις οθόνες των συνδρομητών στις 23 Οκτωβρίου μέσω του Amazon Prime.

Η ταινία γυρίστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού φέτος, με το συνεργείο να ταξιδεύει σε άλλες χώρες του εξωτερικού για να κάνει γυρίσματα μετά την άρση των μέτρων. Οι Anthony Hines (Borat, Bruno, Da Ali G Show), Dan Swimmer (Who Is America) και Nina Pedrad (30 Rock, New Girl) έγραψαν το σενάριο και ο Baron Cohen ενσαρκώνει για άλλη μια φορά τον ομώνυμο χαρακτήρα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.