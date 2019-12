SAG 2020: "Κάποτε στο Χόλιγουντ", "Ο Ιρλανδός" και "Bombshell" τα μεγάλα φαβορί

Η ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο “ Once Upon a Time in Hollywood” (Κάποτε στο... Χόλιγουντ), το γκανγκστερικό έπος του Μάρτιν Σκορσέζε “ The Irishman” (Ο Iρλανδός) και το «Bombshell», δράμα του Τζέι Ρόους για το σκάνδαλο που οδήγησε στην πτώση του διευθυντή του Fox News, Ρότζερ Αϊλς έχουν το προβάδισμα στις υποψηφιότητες για τα Βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών στις ΗΠΑ (Screen Actors Guild Awards) 2020.

Το “ The Marvelous Mrs. Maisel” με πρωταγωνίστρια τη Ρέιτσελ Μπρόσναχαν είναι η τηλεοπτική σειρά με τις περισσότερες υποψηφιότητες.

Η πρωταγωνίστρια του “ Superstore”, Αμέρικα Φερέρα και η ηθοποιός του “ Black Panther”, Ντανάι Γκουρίρα ήταν οι παρουσιάστριες στην τελετή στο Pacific Design Center, στο Λος Άντζελες στη διάρκεια της οποίας ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα SAG Αwards που απονέμονται από τη SAG-AFTRA (Σωματείο Ηθοποιών Κινηματογράφου - Αμερικανική Ομοσπονδία Καλλιτεχνών Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου).

Η αμερικανική επαγγελματική ένωση, Σωματείο Ηθοποιών Κινηματογράφου - Αμερικανική Ομοσπονδία Καλλιτεχνών Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου (SAG-AFTRA) αντιπροσωπεύει περίπου 160.000 ηθοποιούς του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, δημοσιογράφους, ραδιοφωνικές προσωπικότητες, μουσικούς, τραγουδιστές, ηθοποιούς φωνής και άλλους επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η ένωση δημιουργήθηκε στις 30 Μαρτίου 2012, μετά τη συγχώνευση του Σωματείου Ηθοποιών Κινηματογράφου (που ιδρύθηκε το 1933) και της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Καλλιτεχνών Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου (που ιδρύθηκε το 1937).