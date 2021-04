Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: Το εντυπωσιακό trailer για τη νέα ταινία της Marvel

Μια αναπάντεχη έκπληξη επιφύλασσε χθες, Δευτέρα, για το σινεφίλ της κοινό η Marvel Studios, δίνοντας στη δημοσιότητα το τρέιλερ για τη νέα της ταινία "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" (Σανγκ Τσι: Ο Μύθος των Δέκα Δαχτυλιδιών) με πρωταγωνιστή τον πρώτο της Κινέζο υπερήρωα.

ADVERTISING

Το trailer του ρίχνει "σαγόνια" με την καταιγιστική δράση, τς εκπληκτικές χορογραφίες που θυμίζουν κάτι από "Crouching Tiger, Hidden Dragon" και ην ενδιαφέρουσα ατμόσφαιρα που δεν θυμίζει τις προηγούμενες ταινίες του MCU αλλά αντίθετα παραπέμπει στα κλασικά κινηματογραφικά της κινεζικής κουλτούρας και των πολεμικών τεχνών. Στα μπόνους η συμμετοχή της Awkwafina στον ρόλο της Katy και η σεκάνς με το λεωφορείο που πιθανότα αποτελεί φόρο τιμής στην πρώτη ταινία "Speed".

Απολαύστε το:

Την ταινία σκηνοθετεί ο Destin Daniel Cretton (Just Mercy, The Glass Castle, Short Term 12) και τον ομώνυμο ήρωα υποδύεται ο Simu Liu. Το βασικό cast εκπροσωπείται μόνο από ασιατικής καταγωγής ηθοποιούς όπως ο Tony Leung, θρυλικό ηθοποιό από το Χονγκ Κονγκ που έχει παίξει στα "In the Mood for Love" και "Chunking Express" που υποδύεται εδώ τον μεγάλο κακό της ταινίας, ονόματι Wenwu (πληροφορίες λένε ότι ο Wenwu είναι ένα αμάλγαμα του Φου Μαντσού, βασικού αντίπαλου του Shang-Chi στα κόμικ και του Mandarin, που είναι ο μεγάλος εχθρός του Iron Man. Ο Mandarin εμφανίστηκε -μερικώς- στην ταινία "Iron Man 3", αλλά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν "αυθεντικός")

Συμπρωταγωνιστεί όπως προαναφέραμε η Awkwafina (Crazy Rich Asians), η Michelle Yeoh (Star Trek: Discovery), η Fala Chen, ο Meng’er Zhang, ο Florian Munteanu, και ο Ronny Chieng.

MARVEL

Shang-Chi: Ποιος είναι ο Master του Kung Fu

To 1972 ήταν μια χρονιά που οι κινεζικές πολεμικές τέχνες - όπως το Kung Fu - μεσουρανούσαν στη διεθνή ποπ κουλτούρα: Ο Μπρους Λη μεσουρανούσε (ήταν ένας χρόνος πριν τον τραγικό θάνατό του) και τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο παρήγαγαν ολοένα και νέα πρότζεκτ και ασιατικό άρωμα και εντυπωσιακές σκηνές μάχης με πολεμικές τεχνικές από την Άπω Ανατολή. Η η κραταιά εκείνη την περίοδο Marvel Comics ήθελε και αυτή να πάρει μερίδιο από την εν λόγω "πίτα"΄. Όταν οι προσπάθειες της εταιρείας να μεταφέρει σε κόμικ την τηλεοπτική σειρά "Kung-Fu" με τον Ντέιβιντ Καραντάιν απέβησαν άκαρπες, η Marvel αγόρασε τα πνευματικά δικαιώματα του Δρ. Φου Μαντσού, ενός φανταστικού κακοποιού που παρουσιάστηκε σε μια σειρά μυθιστορημάτων από τον Άγγλο συγγραφέα Σαξ Ρόμερ. Δημιούργησαν έτσι τη σειρά κόμικ "Master of Kung Fu" με κεντρικό χαρακτήρα τον Shang-Chi, γιο του Φου Μαντσού, ο οποίος αρνείται να συμμετάσχει στα σατανικά σχέδιά του.

Ο χαρακτήρας δημιουργήθηκε από τους Steve Englehart (σενάριο) και Jim Starlin (σχέδιο) και οι περιπέτειές του είχαν στοιχεία από ταινίες James Bond του '60, από κλασικλες αμερικανικές τηλεοπτικές σειρές περιπέτειας της δεκαετίας του '30 και από Sherlock Holmes. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι ο Shang-Chi αποτελεί φόρο τιμής στον Μπρους Λη που αποτέλεσε και βασική έμπνευση για τον ήρωα.

MARVEL

Η πρώτη του εμφάνιση έγινε στο τεύχος Special Marvel Edition #15 (Δεκέμβριος του 1973) και ήταν τέτοια η επιτυχία του που από το επόμενο κιόλας τεύχος η σειρά μετονομάστηκε σε "The Hands of Shang-Chi: Master of Kung Fu".

Ως προς την υπόθεση, ο Shang-Chi εμφανίζεται να μεγαλώνει εσώκλειστος στο πύργο του πατέρα του, αποκτώντας την καλύτερη εκπαίδευση στις ανατολίτικες πολεμικές τέχνες, αγνοώντας όμως πως ο προγονός του είναι ο μεγαλύτερος εν ζωή εγκληματίας του κόσμου. Όταν ο νεαρός μαθαίνει τη φρικτή αλήθεια, αποφασίζει να εναντιωθεί στα σχέδια του πατέρα του για παγκόσμια κυριαρχία, ανοίγοντας έτσι πόλεμο με τη μεγαλύτερη εγκληματική οργάνωση του πλανήτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη δεκαετία του ’80, η "μόδα" του Kung Fu πέρασε και μαζί της έπεσε και η δημοτικότητα του Shang-Chi. Ο Ασιάτης μαχητής έχασε το 1983 τη σειρά κόμικ του και τα επόμενα χρόνια εμφανιζόταν σαν guest σε άλλες σειρές (και έχει συνεργαστεί με σχεδόν όλους τους υπερήρωες της Marvel - εκπαίδευσε τον Spider-Man και ήταν μέλος των Avengers).

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις