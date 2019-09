Ο Spider-man επιστρέφει στις ταινίες της Marvel και η αντίδραση του Tom Holland γίνεται viral

Η αιφνίδια αποχώρηση του Spider-Man από το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, που προέκυψε μετά το "ναυάγιο" των διαπραγματεύσεων της Disney με τη Sony ήταν από τα θέματα που μονοπώλησαν τον Αύγουστο το ενδιαφέρον των σινεφίλ και των θαυμαστών του υπερήρωα. Το ότι δεν θα εμφανιζόταν πλέον στο MCU δε σήμαινε βέβαια και το κινηματογραφικό τέλος του ανθρώπου-αράχνη: Η Sony είχε ανακοινώσει ότι θα συνεχίσει να παράγει ταινίες, χωρίς τη συνδρομή της Marvel, με τον ίδιο μάλιστα πρωταγωνιστή, Tom Holland.

Την Παρασκευή ωστόσο το Deadine ανακοίνωσε ότι τα δύο στούντιο παραγωγής έφτασαν σε συμφωνία, βάσει της οποίας ο Spider-Man θα παραμείνει για τουλάχιστον άλλες δύο ακόμα ταινίες στο MCU. Η είδηση προκάλεσε ενθουσιασμό στους φαν του δημοφιλούς ήρωα, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα είναι ο μόνος που παρόλο έχει ένα πολύ δυνατό franchise, δεν έχει καταφέρει εντούτοις να ολοκληρώσει μία επιτυχημένη κινηματογραφική τριλογία: Το τρίτο κεφάλαιο του Spider-man από τον σκηνοθέτη Sam Raimi, με τον Tobey Maguire στον πρωταγωνιστικό ρόλο κρίθηκε ιδιαίτερα αρνητικά από τους θεατές ενώ η δεύτερη κινηματογραφική μεταφορά του ήρωα από τον σκηνοθέτη Marc Webb με τον Andrew Garfield, έφτασε μετά βίας τις δύο ταινίες. Ο ανατρεπτικός τρόπος που τελείωσε δε το Spider-man: Far from Home (η δεύτερη ταινία Spider-Man στο MCU) άφηνε μεγάλες εκκρεμότητες στη μέση, που θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα λυθούν...

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Spiderman θα εμφανιστεί σε δύο ακόμα ταινίες του MCU: Μία δική του και μία που προς το παρών δεν είναι γνωστή. Την παραγωγή θα αναλάβει ο Kevin Feige μαζί με την Amy Pascal της Sony Pictures.

Ο επικεφαλής των Marvel Studios στην επίσημη δήλωση που έκανε είπε: «Είμαι κατενθουσιασμένος που το ταξίδι του Spidey στο MCU θα συνεχιστεί και εγώ και όλοι μας στη Marvel Studios είμαστε χαρούμενοι που θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε αυτό. Ο Spider-Man είναι ένας παντοδύναμος χαρακτήρας που η ιστορία του έχει απήχηση σε όλες τις ηλικίες και τα κοινά του κόσμου. Επίσης, αποτελεί τον μοναδικό ήρωα με την υπερδύναμη να συμμετέχει στα κινηματογραφικά σύμπαντα. Επομένως όσο η Sony συνεχίσει να αναπτύσσει το δικό της Spidey-verse ποτέ δεν ξέρετε τι εκπλήξεις επιφυλάσσει το μέλλον.»

Η συνέχεια του Spider-Man: Far From Home, απέκτησε μάλιστα ημερομηνία κυκλοφορίας για τις 16 Ιουλίου 2021.

Η επική αντίδραση του Tom Holland

Στα highlights των τελευταίων εξελίξεων είναι και η αντίδραση του ηθοποιού Tom Holland στο άκουσμα της επιστροφής του στο MCU, η οποία έγινε viral. Ο κινηματογραφικός Spider-man ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram του την σκηνή από την ταινία "Λύκος της Wall Street" όπου ο Jordan Belfort (Leonardo Di Caprio) ανακοινώνει στους υπαλλήλους πως δεν φεύγει με την ατάκα: "I'm not leaving. I'm not leaving. I'm not f**ing leaving":

Φήμες λένε...

Η φημολογία για το τι θα συμβαίνει στο τρίτο κεφάλαιο του Spider-man έχει ήδη ξεκινήσει: Δεδομένου ότι το φινάλε της προηγούμενης ταινίας πιθανότατα θα οδηγήσει τον υπερήρωα στα δικαστήρια, οι θαυμαστές περιμένουν να τον εκπροσωπήσει ο δικηγόρος Matt Murdock, γνωστός και ως Daredevil. Μάλιστα πιστεύουν ότι η Marvel θα επαναφέρει στον ρόλο τον Charlie Coxx, ο οποίος τον απέδωσε συγκλονιστικά στην τηλεοπτική σειρά του Netflix "Daredevil". Η σειρά καταμέτρησε τρεις εξαιρετικές σεζόν, αλλά κόπηκε αδίκως, μαζί με τα άλλα σόου της Marvel που παρουσίαζε η συνδρομητική πλατφόρμα λόγω κόστους (ρόλο σίγουρα θα έπαιξε και ότι η Disney λανσάρει τη δική της συνδρομητική πλατφόρμα, οπότε έχει επιδοθεί στο να "μαζεύει" τα τηλεοπτικά δικαιώματα όσων περισσότερων υπερηρώων της Marvel μπορεί.

Μια ακόμα φήμη είναι ότι προκειμένου να δώσει το χέρι, η Sony ζήτησε από την Disney να της "δανείσει" τους X-men και τον Deadpool... Ας ελπίσουμε κάτι τέτοιο να μην ισχύσει, διότι πολλοί είναι αυτή που περιμένουν την είσοδο των μεταλλαγμένων αυτών ηρώων στο MCU, ειδικά μετά την αποτυχία του "Dark Phoenix"...