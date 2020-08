Το "χρυσό ρίσκο" του Tenet και οι πιο ακριβές ταινίες όλων των εποχών

Το κατασκοπευτικό θρίλερ του Christopher Nolan με πρωταγωνιστές τους John David Washington (BlacKkKlansman) και Robert Pattinson αποτελεί ένα από τα κινηματογραφικά γεγονότα της περιόδου που διανύουμε, αν όχι και της (φτωχής λόγω Covid-19) σεζόν.

Το "Tenet" αποτελεί λοιπόν τη δεύτερη πιο ακριβή παραγωγή του Nolan μετά το "Ο σκοτεινός ιππότης: Η επιστροφή" (The Dark Knight Rises) του 2012. Συγκεκριμένα, το "The Dark Knight Rises" απέφερε 448,1 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό box office και 636,3 εκατομμύρια δολάρια στον υπόλοιπο κόσμο, ξεπερνώντας το 1 δισ. δολάρια σε εισπράξεις.

Ως προς το Tenet, το budget του φτάνει στα 205 εκ. δολάρια, ενώ για την ταινία εργάστηκε προσωπικό 500 ατόμων. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν τον Μάιο του 2019 και πραγματοποιήθηκαν σε επτά χώρες: Δανία, Εσθονία, Ινδία, Ιταλία, Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες. Μένει φυσικά να δούμε τις εισπράξεις που θα κάνει δεδομένων των παγκόσμιων συνθηκών με την εξάπλωση της πανδημίας.

Στο παραπάνω κόστος να προσθέσουμε και την ανατίναξη ενός κανονικού, παλιού Boeing 747 για να γίνει πιο ρεαλιστικό το γύρισμα.

Σημειώνεται άλλωστε πως πολλά blockbuster αποφάσισαν να μην κυκλοφορήσουν μέχρι νεωτέρας αποφεύγοντας το εισπρακτικό ρίσκο, ενώ πολλές παραγωγές έχουν πάει πίσω.

Το "Tenet" αποτελεί προσωπική επιμονή του Νόλαν και είναι η πρώτη μεγάλη ταινία που βγαίνει στις αίθουσες εν μέσω πανδημίας. Αν πάει καλά, θα σηματοδοτήσει και την επιστροφή του κόσμου στο σινεμά, με επιφυλακτικότητα, με μάσκες και με όλα τα δέοντα υγειονομικά μέτρα προστασίας.

Να σημειώσουμε ακόμη πως από την παραγωγή του Tenet λείπει ο "μετρ" της μουσικής Χανς Ζίμερ ο οποίος δούλεψε για το Dune του Βιλνέβ, αλλά και ο μοντέρ Λι Σμιθ που δούλεψε με τον Σαμ Μέντες για το 1917, και πήρε φυσικά το Όσκαρ. Και οι δύο είναι βασικοί πυλώνες των ταινιών του Νόλαν.

Τα παραπάνω λοιπόν επιβεβαιώνουν τις δηλώσεις του Νόλαν πως η ταινία είναι το πιο "φιλόδοξο εγχείρημα" που έχει πραγματοποιήσει στην καριέρα του μέχρι σήμερα. Το σενάριο του φιλμ παρέμεινε μέχρι την πρεμιέρα, επτασφράγιστο μυστικό.

Το budget των προηγούμενων ταινιών του, παρακάτω.

MEMENTO (2000) - 9 εκ. δολάρια

INSOMNIA (2002) - 46 εκ. δολάρια

BATMAN BEGINS (2005) - 150 εκ. δολάρια

THE PRESTIGE (2006) - 40 εκ. δολάρια

THE DARK KNIGHT (2008) - 185 εκ. δολάρια

INCEPTION (2010) - 160 εκ. δολάρια

THE DARK NIGHT RISES (2012) - 250 εκ. δολάρια

INTERSTELLAR (2014) - 165 εκ. δολάρια

DUNKIRK (2017) - 100 εκ. δολάρια

Οι δέκα πιο ακριβές παραγωγές όλων των εποχών:

- Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) 430 εκ. δολάρια

- Avengers: Age of Ultron (2015) 365 εκ. δολάρια

- Avengers: Endgame (2019) 356 εκ. δολάρια

- Titanic (1997) 319 εκ. δολάρια

- Avengers: Infinity War (2018) 316 εκ. δολάρια

- Pirates of the Caribbean: At World's End (2007) 300 εκ. δολάρια

και Justice League (2017) 300 εκ. δολάρια

- Avatar (2009) 282 εκ δολάρια

- Solo: A Star Wars Story (2018) 275 εκ. δολάρια

και Star Wars: The Rise of Skywalker (2019) 275 εκ. δολάρια

- John Carter (2012) 264 εκ. δολάρια

- Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) 263 εκ. δολάρια.