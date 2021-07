Το ελληνικό σινεμά πάει Κάννες

Δυναμική, συντονισμένη και κυρίως συνασπισμένη θα είναι η παρουσία της χώρας στο 74o Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών, που ξεκινάει την Τρίτη. Στο Εθνικό Περίπτερο, το οποίο θα λειτουργήσει στα πέριξ της Κρουαζέτ καθ' όλη την διάρκεια του φεστιβάλ (6-17 Ιουλίου), το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) συντονίζουν τη δράση τους στοχεύοντας στην περαιτέρω προσέλκυση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών μέσα από την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδας .

Ειδικότερα, μέσα από την κοινή παρουσία τους στις Κάννες, ΕΚΚ και ΕΚΟΜΕ θα προβάλλουν τα οικονομικά και φορολογικά κίνητρα (όπως τα Cash Rebate 40% και Tax Relief 30%) τα οποία προσφέρονται πια σε ξένες κινηματογραφικές παραγωγές που γυρίζονται στην Ελλάδα, αλλά και την επάρκεια, αγγλομάθεια, και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού του ελληνικού σινεμά, καθώς και την τεχνογνωσία και τις υποδομές που διαρκώς εκσυγχρονίζονται.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚ, Μάρκος Χολέβας αναφερόμενος στο Εθνικό Περίπτερο και στον συντονισμό της δράσης των δύο φορέων δήλωσε: «Είναι σημαντικό ότι η Ελλάδα πλέον αναπτύσσει συντονισμένη στρατηγική για τη διεθνή παρουσία της στις μεγάλες φεστιβαλικές διοργανώσεις και αγορές. Η πλούσια παράδοση και εμπειρία του ΕΚΚ στη διεθνή προβολή και προώθηση του ελληνικού κινηματογράφου και των δημιουργών του αξιοποιείται πλέον πιο αποτελεσματικά χάρη στη δυναμική που έχει αποκτήσει η χώρα στον παγκόσμιο κινηματογραφικό χάρτη τα τελευταία χρόνια με τις συμπαραγωγές ελληνικών ταινιών, αλλά και μέσω της προσέλκυσης και εξυπηρέτησης ξένων οπτικοακουστικών παραγωγών».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΟΜΕ, Πάνος Κουάνης, τόνισε: «Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την εθνική στρατηγική ανάπτυξης της οπτικοακουστικής βιομηχανίας και την προώθηση της ελληνικής δημιουργικής κοινότητας στο διεθνές γίγνεσθαι. Η διοργάνωση του Φεστιβάλ φέτος, που επιτρέπει τη φυσική παρουσία, δίνει την ευκαιρία να προβάλλουμε δυναμικά το ελληνικό σινεμά στις ξένες αγορές και η κοινή μας παρουσία επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας επάξια θεωρείται πολλά υποσχόμενη στον τομέα της οπτικοακουστικής δημιουργίας».

Ελληνικές ταινίες και συμμετοχές

Αν και λιγότερο εντυπωσιακή σε σύγκριση με άλλες χρονιές, η εκπροσώπηση της ελληνικής κινηματογραφικής δημιουργίας δεν θα λείψει, βέβαια, ούτε από το 74ο Φεστιβάλ των Καννών. Εν προκειμένω, το αλληγορικό θρίλερ του Μανώλη Μαυρή «Brutalia, εργάσιμες μέρες» θα διαγωνιστεί στην Εβδομάδα Κριτικής, όπου, ως γνωστόν, προβάλλονται ταινίες πρωτοεμφανιζόμενων σκηνοθετών. Συγχρόνως, το κινηματογραφικό προσχέδιο για το φιλμ «Cora», την παρθενική μεγάλου μήκους μυθοπλασία της Εύης Καλογηροπούλου, επιλέχθηκε για παρουσίαση στο πλαίσιο του εργαστηρίου της Cinefondation, ενώ άλλα έξι ελληνικά έργα εν εξελίξει θα παρουσιαστούν στην εκδήλωση «Thessaloniki Goes to Cannes».

·Τέλος, αξίζει μνείας η ενδυναμωμένη θέση ελλήνων παραγωγών σε διεθνείς συμπαραγωγές ταινιών, που θα προβληθούν στις φετινές Κάννες, όπως το «Bill Murray’s Party: New Worlds, the Cradle of A Civilization» ή το «Feathers», όπου συμμετέχουν οι ελληνικές εταιρείες παραγωγής Neda Film και Heretic αντίστοιχα.

