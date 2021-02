Ο Τζάρεντ Λέτο επιστρέφει σαν Τζόκερ με νέο λουκ που θυμίζει goth κρεοπώλη

Ο Τζάρεντ Λέτο είναι ίσως ο μοναδικός ηθοποιός που κλήθηκε να υποδυθεί τον Τζόκερ, την αρχινέμεση του Μπάτμαν και δεν απέσπασε καλές κριτικές για την ερμηνεία του. Ο ίδιος (όπως και πολλοί θαυμαστές του) υποστηρίζει ότι ο ρόλος του ως πρίγκιπας του εγκλήματος στο "Suicide Squad" κατακρεουργήθηκε στο μοντάζ και ότι στην τελική κόπια της ταινίας εμφανίζεται πολύ λίγο και δεν υπάρχει η συνοχή και η εξέλιξη του χαρακτήρα που είχε παρουσιάσει κατά τα γυρίσματα.

ADVERTISING

Ο Τζόκερ του ομολογουμένως δίχασε: Πολλοί σχολίασαν αρνητικά το λουκ που τον ήθελε να έχει τατουάζ από το μέτωπο μέχρι τα πόδια και μεταλλικές θήκες στα δόντια, ενώ άλλοι εστίασαν στο ότι ο μαφιόζικος αέρας και τα... γρυλίσματα που έδωσε ο Λέτο στον διαστροφικό κλόουν των κόμικς δεν "κούμπωσαν" καλά.

Ο Λέτο ωστόσο ίσως να έχει μια ευκαιρία να δικαιωθεί: Ο σκηνοθέτης Ζακ Σνάιντερ που είναι και ο βασικός εμπνευστής του DC Extended Universe (του κινηματογραφικού σύμπαντος της DC) αποφάσισε να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον 49χρονο ηθοποιό, γράφοντας μια νέα σκηνή για το πολυναμενόμενο cut της ταινίας του "Justice League", στην οποία πρωταγωνιστούν ο Μπάτμαν (Μπεν Άφλεκ) και ο Τζόκερ. Την Τρίτη μάλιστα δόθηκαν στη δημοσιότητα οι πρώτες φωτογραφίες από τον... ανανεωμένο Τζόκερ του Λέτο. Στο νέο λουκ απουσιάζουν τελείως τα τατουάζ και η όλη αίσθηση θυμίζει κάτι από... goth κρεοπώλη.

Είναι αδιαμφισβήτητα ωστόσο μια πιο σκοτεινή απόδοση του ήρωα, κάτι που το υποδέχθηκαν με χαρά και θετικά σχόλια οι χρήστες στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.

INSTAGRAM / @ZACKSNYDERSJUSTICELEAGUE

Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για τη σκηνή του και πώς επηρεάζει την ιστορία. Εικασίες θέλουν η σκηνή να εξελίσσεται στο Ψυχιατρικό Άσυλο Άρκαμ. Το σίγουρο είναι ότι θα είναι μια σκηνή σύγκρουσης μεταξύ του Μπάτμαν και του πρίγκιπα του εγκλήματος και πιθανώς να υπάρχει αναφορά στον θάνατο του Ρόμπιν (ο οποίος πέθανε μαρτυρικά στα χέρια του Τζόκερ, όπως αποκαλύφθηκε στην ταινία "Batman V. Superman: Dawn of Justice").

INSTAGRAM / @ZACKSNYDERSJUSTICELEAGUE

Γιατί επιστρέφει ο Τζάρεντ Λέτο σαν Τζόκερ

Όσον αφορά στο γιατί ο Λέτο επιστρέφει και δεν έχει νέα διανομή του ρόλου, πιθανότατα η απάντηση βρίσκεται στο όραμα του Ζακ Σνάιντερ: Η Warner Bros ήθελε να ακολουθήσει τη χρυσή συνταγή της Marvel για αλληλοσυνδεόμενες μεταξύ τους ταινίες και εμπιστεύτηκε στον Σνάιντερ την υλοποίηση του εγχειρήματος αυτού. Έτσι ο βραβευμένος σκηνοθέτης υπογράφει τα τρία πρώτα μεγάλα κεφάλαια του DCEU και είναι ο ιθύνων νους για πολλές επιτυχημένες επιλογές όπως η Γκαλ Γκαντότ για τον ρόλο Γουόντερ Γούμαν και ο Τζέισον Μομόα για τον Άκουαμαν.

Δεδομένου άρα ότι το "Suicide Squad" αποτελεί κεφάλαιο του DCEU (σ.σ.: στην ταινία περιλαμβάνεται cameo εμφάνιση του Μπεν Άφλεκ ως Μπάτμαν), ο Σνάιντερ ήθελε να συνεχίσει το όραμά του και να επαληθεύσει ότι ο Τζόκερ του DCEU είναι ο Τζάρεντ Λέτο.

Το DCEU αποτελούν μέχρι στιγμής οι ταινίες "Man of Steel", "Batman V. Superman: Dawn of Justice", "Suicide Squad", "Wonder Woman", "Aquaman", "Justice League", "Shazam" και "Wonder Woman: 1984".

INSTAGRAM / @ZACKSNYDERSJUSTICELEAGUE

Ο Λέτο είχε επενδύσει πολλά στον ρόλο

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ηθοποιός είχε επενδύσει πολύ στον ρόλο του Τζόκερ και αυτό δεν αφορά μόνο στην ερμηνεία του που ήθελε να ξεπεράσει τους προκατόχους του αλλά και στο ότι περίμενε να ακολουθήσει δική του solo ταινία. Ως προς το πρώτο, οι μαρτυρίες από τα γυρίσματα του «Suicide Squad» τον θέλουν να παραμένει στον ρόλο συνεχώς, είτε βρισκόταν σε λήψη είτε όχι, έκανε διαρκώς αυτοσχεδιασμούς "καταργώντας" τις πρόβες που είχαν προηγηθεί με άλλους ηθοποιούς, ενώ έκανε περίεργα "δώρα" στα μέλη του καστ (είχε στείλει στη Μάργκοτ Ρόμπι ένα νεκρό ποντίκι σε πακέτο) στο πλαίσιο της έρευνάς του για τον χαρακτήρα.

Ο λόγος που ο Λέτο είχε πει το "ναι" για να παίξει τον Τζόκερ είναι γιατί η Warner Bros φέρεται να του είχε "τάξει" δική του σόλο ταινία μετά το Suicide Squad. Είχαν γίνει μάλιστα και ανακοινώσεις ότι το στούντιο έχει στα σκαριά το σενάριο της ταινίας "Joker and Harley"/. Η Μάργκοτ Ρόμπι ήταν η παρουσία που ξεχώρισε στο "Suicide Squad" κάτι που δεν γινόταν να μην εξαργυρώσει περαιτέρω η WB. Τελικώς όμως το "Joker and Harley" μπήκε στα συρτάρια και ο Λέτο παραγκωνίστηκε...

Όταν μάλιστα ανακοινώθηκε ότι ο Τοντ Φίλιπς θα γυρίσει τη δική ταινία για τον Τζόκερ, με πρωταγωνιστή τον Γιόακιν Φίνιξ (ο οποίος απέσπασε και το Όσκαρ καλύτερης ανδρικής ερμηνείας για τον ρόλο) φήμες λένε ότι ο Λέτο έβαλε λυτούς και δεμένους να μη γίνει η ταινία...

Ας ελπίσουμε η δεύτερη ευκαιρία που του δίνεται να αξιοποιηθεί σωστά. Βέβαια σε μία σκηνή θα εμφανιστεί, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο "αέρας" θα του δοθεί. Από την άλλη βέβαια και ο Μίκι Ρουρκ σε μια σκηνή διάρκειας 2 μόλις λεπτών έπαιξε στην «Υπόσχεση» (2001) και κατάφερε να καθηλώσει το κοινό...

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr