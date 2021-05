Venom: Let There be Carnage: Ήρθε το πρώτο trailer για το πολυαναμενόμενο sequel

Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της ταινίας "Venom: Let there be carnage", της συνέχειας του Venom (2018), η οποία όπως αποκαλύπτουν τα πρώτα πλάνα θα περιλαμβάνει έντονη δράση και πολλές στιγμές γέλιου. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Eddie Brock / Venom επιστρέφει ο εξαιρετικός Tom Hardy.

Μαζί του παίζουν η Michelle Williams στον ρόλο της Anne Weying, η Naomie Harris στον ρόλο της "κακιάς" Shriek, ενώ την παράσταση αναμένεται να κλέψει ο Woody Harrelson, ο οποίος θα υποδυθεί τη νέμεση του Venom που ακούει στο όνομα Carnage (εξού και ο τίτλος της ταινίας). Ο Carnage είναι ένας εξωγήινος της φυλής του Venom, ο οποίος "προσκολλάται" στον κατά συρροή δολοφόνο Cletus Kasady (Harrelson) και όπως είναι αναμενόμενο οι δυο τους αποτελούν μια μεγάλη απειλή που μόνο ο Eddie Brock/Venom ίσως να μπορεί να αντιμετωπίσει.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο ηθοποιός (γνωστός για τον ρόλο του ως Gollum στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών) και σκηνοθέτης Andy Serkis.

Δείτε το trailer:

Tο trailer καθιστά σαφές ότι ο Eddie και ο "άλλος τους εαυτός" δυσκολεύονται να συνυπάρξουν στο ίδιο σώμα. Ο Eddie προσπαθεί να φτιάξει τη ζωή του και να ξαναχτίσει την καριέρα του ως δημοσιογράφος. Όμως, το symbiote νοιάζεται μόνο για το ρόλο του ως Lethal Protector - να δέρνει κακούς και να ικανοποιεί την απύθμενη πείνα του.

Η ταινία «Venom: Let there be carnage» θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στις κινηματογραφικές αίθουσες. Η πρεμιέρα της ταινίας θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεμπτεμβρίου 2021.

