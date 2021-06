Βραβεία Ίρις 2021: Προβολές των υποψήφιων ταινιών στο Άνεσις

Οι φετινές υποψήφιες για Βραβεία ΙΡΙΣ ταινίες υα προβληθούν για μία εβδομάδα στον κινηματογράφο Άνεσις. Λίγο πριν την φετινή τελετή απονομής, που προγραμματίζεται για τον Ιούνιο, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να (ξανα)δεί κάποιες από τις ταινίες που ξεχώρισαν την παράξενη αυτή κινηματογραφική χρονιά στον φυσικό τους χώρο, τη μεγάλη οθόνη, και μάλιστα σε προβολή από 4Κ λέιζερ προτζέκτορα - τον μοναδικό σε θερινό σινεμά της Αθήνας.

Οι μεγάλου μήκους ταινίες μυθοπλασίας που θα προβληθούν με αλφαβητική σειρά:

Digger

14 Υποψηφιότητες: Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας | Σκηνοθεσίας |Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη | Σεναρίου | Α’ Ανδρικού Ρόλου | Β’ Ανδρικού Ρόλου |

Β’ Γυναικείου Ρόλου | Φωτογραφίας | Μοντάζ | Σκηνογραφίας | Ενδυματολογίας | Ήχου |

Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφφέ | Ειδικών Εφφέ και Οπτικών Εφφέ

Σύνοψη: Το Digger είναι ένα σύγχρονο γουέστερν. Είναι η ιστορία του Νικήτα, που ζει αποτραβηγμένος στην κορυφή ενός ορεινού δάσους. Μια βιομηχανία επεκτείνεται επιθετικά, διαταράσσοντας την άγρια φύση και απειλώντας τον πρωταγωνιστή μας. Η μεγαλύτερη απειλή όμως έρχεται με την ξαφνική άφιξη του γιου του, ο οποίος επιστρέφει για να διεκδικήσει το μερίδιο του κτήματος που κληρονόμησε μετά τον θάνατο της μητέρας του. Με φόντο μια κοινωνία σε ατμόσφαιρα εμφυλίου, οι δύο άνδρες συγκρούονται μετωπικά, με την φύση ως τον μόνο παρατηρητή.

Συντελεστές: Σενάριο - Σκηνοθεσία: Τζώρτζης Γρηγοράκης | Παραγωγοί: Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη, Μαρία Χατζάκου, Χρυσάνθη Καρφή Κόη | Συμπαραγωγοί: Gabrielle Dumon, Νίκος Κατσαούνης, Ernst Fassbender, Φένια Κοσοβίτσα, Άννα Νικολάου | Executive Producers: Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος, Michael Weber | Συνεργάτες σεναρίου: Μαρία Βώττη, Βαγγέλης Μουρίκης | Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Καρβέλας | Μοντάζ: Θοδωρής Αρμάος | Μουσική: Μιχάλης Μοσχούτης | Σκηνικά: Δάφνη Καλογιάννη | Κοστούμια: Βασιλεία Ροζάνα | Ήχος: François Abdelnour, Λέανδρος Ντούνης, Simon Apostolou, Make Up - Κομμώσεις: Ιωάννα Λυγίζου | Ειδικά Εφφέ: Ματθαίος Βούλγαρης, Δάφνη Καλογιάννη | VFX: Arnaud Chelet | Πρωταγωνιστούν: Βαγγέλης Μουρίκης, Αργύρης Πανταζάρας, Σοφία Κόκκαλη, Theo Alexander, Θύτης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Παύλος Ιορδανόπουλος, Στέφανος Κουτσαρδάκης, Βασίλης Μπισμπίκης, Μαριάνθη Παντελοπούλου, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος

Προβολή: Σάββατο 5 Ιουνίου, 22.30

Kala Azar

2 Υποψηφιότητες: Α’ Γυναικείου Ρόλου | Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφφέ

Σύνοψη: Στις παρυφές μιας πόλης κάπου στη νότια Ευρώπη, ένα νεαρό ζευγάρι έχει ως δουλειά να συλλέγει τα νεκρά κατοικίδια από τα σπίτια των ιδιοκτητών τους, ώστε να τα μεταφέρει στο αποτεφρωτήριο και να τους επιστρέφει τις στάχτες τους. Έξω από αυτό το επαγγελματικό πλαίσιο, συλλέγουν και αποτεφρώνουν νεκρά ζώα, τα οποία βρίσκουν στις άκρες του δρόμου, καθώς οδηγούν με το αυτοκίνητό τους που μοιάζει να είναι και το ίδιο τους το σπίτι. Σε αυτόν τον ατέρμονο κύκλο ζωής, άνθρωποι και ζώα συνυπάρχουν αρμονικά, μέχρι τη στιγμή που το ζευγάρι γίνεται υπεύθυνο για το θάνατο ενός ζώου.

Συντελεστές: Σενάριο - Σκηνοθεσία: Τζάνις Ραφαηλίδου | Παραγωγοί: Κωνσταντίνος Κοντοβράκης, Γιώργος Καρναβάς | Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θοδωρής Μιχόπουλος | Μοντάζ: Patrick Minks | Μουσική: LOOR, Gwilym Sainsbury | Σκηνικά: Έλενα Βαρδαβά | Κοστούμια: Βασίλης Μπαρμπαρίγος | Ήχος: Νίκος Κωνσταντίνου, Marc Lizier, Μακιγάζ: Σίσσυ Πετροπούλου | Πρωταγωνιστούν: Πηνελόπη Τσιλίκα, Δημήτρης Λάλος, Michelle Valley, Τάσος Ραφαηλίδης και Oğuz Han Kaya

Προβολή: Παρασκευή 4 Ιουνίου, 22.30

Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς

15 Υποψηφιότητες: Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας | Σκηνοθεσίας | Σεναρίου | Α’ Ανδρικού Ρόλου | Α’ Γυναικείου Ρόλου | Β’ Ανδρικού Ρόλου | Β’ Γυναικείου Ρόλου | Φωτογραφίας | Μοντάζ | Πρωτότυπης Μουσικής | Σκηνογραφίας | Ενδυματολογίας | Ήχου | Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφφέ | Ειδικών Εφφέ και Οπτικών Εφφέ

Σύνοψη: Σε μια μικρή πόλη της Ελλάδας, όταν το ερωτικό πάθος διασταυρώνεται με την απληστία για το χρήμα, τα πτώματα αρχίζουν να στοιβάζονται το ένα μετά το άλλο και η "Ωραία Κοιμωμένη" Όλγα δεν θα μάθει ποτέ από τι πραγματικά έχει γλιτώσει...

Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Γιάννης Οικονομίδης | Σενάριο: Γιάννης Οικονομίδης, Χάρης Λαγκούσης, Δημοσθένης Παπαμάρκος | Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος, Elie Meirovitz, Ingmar Trost, Γιάννης Οικονομίδης | Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Κατσαΐτης | Μοντάζ: Γιάννης Χαλκιαδάκης | Μουσική: Jean-Michel Bernard | Σκηνικά: Ιουλία Σταυρίδου | Κοστούμια: Χριστίνα Λαρδίκου | Ήχος: Ντίνος Κίττου, Κώστας Φυλακτίδης | Μακιγιάζ: Γιάννης Παμούκης | VFX: Αντώνης Κοτζιάς | Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης, Βίκη Παπαδοπούλου, Γιάννης Τσορτέκης, Βασιλική Καλλιμάνη, Σοφία Κουνιά

Προβολή: Πέμπτη 3 Ιουνίου, 22.30

Η Οδύσσεια του Βάση

Υποψήφια για Βραβείο Ταινίας Ελληνικής Μειοψηφικής Συμπαραγωγής

Σύνοψη: Μια ταινία δρόμου που προβάλλει με χιούμορ και εγγύτητα την παράξενη και γλυκιά συνάντηση ενός άντρα και μιας γυναίκας με πολύ διαφορετικές προσωπικότητες. Μια διαδρομή που θα ταξιδέψει τους χαρακτήρες αλλά και τους θεατές από την Ισπανία στην Ελλάδα, μέσω της Γαλλίας, Ιταλίας και Αλβανίας, σε ένα ταξίδι που οι πρωταγωνιστές θα μάθουν να αντιμετωπίζουν τα λάθη τους και θα εμβαθύνουν στις προσωπικές και οικογενειακές τους σχέσεις. Μια ταινία που σχετίζεται με την συνύπαρξη δύο αγνώστων κατά τη διάρκεια ενός μακρινού ταξιδιού. Θα μας ταξιδέψουν στη γαστρονομία, το φολκλόρ, την παλιά παράδοση αντιμετωπίζοντας την δυσκολία επικοινωνίας που υπάρχει με τις ξένες γλώσσες. Μια αναζήτησή της ευτυχίας, μέσα από μυστικά, όνειρα και ελπίδες.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Βασίλης Παπαθεοχάρης | Σενάριο: Βασίλης Παπαθεοχάρης, David Valero | Παραγωγοί: José Luis Rancaño, Mamen Espinosa, Βασίλης Παπαθεοχάρης | Διεύθυνση Φωτογραφίας: Miguel Garví | Μοντάζ: Sergi Dies, Alberto Gutiérrez Díaz, Miguel Garví | Σκηνικά: Mariavi Martinez | Μουσική: Alejandro Román | Ήχος: Roberto H.G., Rubén Climent | Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Παπαθεοχάρης, María Gregorio, Alejandro Tous

Προβολή: Τετάρτη 9 Ιουνίου, 22.50

Παρί

8 Υποψηφιότητες: Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας | Σκηνοθεσίας | Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη | Α’ Γυναικείου Ρόλου | Β’ Γυναικείου Ρόλου | Φωτογραφίας | Μοντάζ | Ενδυματολογίας

Σύνοψη: Όταν ο Μπάμπακ, ένας Ιρανός φοιτητής στην Ελλάδα, δεν εμφανιστεί στο αεροδρόμιο για να υποδεχτεί τους γονείς του, η μητέρα του, Παρί, θα ξεκινήσει μια αγωνιώδη προσπάθεια να βρει το γιο της. Προερχόμενη από ένα συντηρητικό, θρησκευτικό περιβάλλον, με λιγοστές γνώσεις Αγγλικών, στο πρώτο της ταξίδι εκτός Ιράν, η Παρί θα βρεθεί να τριγυρνά μόνη στις πιο σκοτεινές γωνιές μιας άγνωστης, απειλητικής αλλά και γοητευτικής πόλης, θα φτάσει τα όριά της στα άκρα και θα ανακαλύψει τελικά τον ίδιο της τον εαυτό.

Συντελεστές: Σενάριο - Σκηνοθεσία: Σιαμάκ Ετεμάντι | Παραγωγή: Γιώργος Καρναβάς, Κωνσταντίνος Κοντοβράκης (Heretic), Le Bureau, TopKapi Films, The Chouchkov Brothers | Διεύθυνση Φωτογραφίας: Claudio Bolivar | Μοντάζ: Πάνος Βουτσαράς | Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Έλενα Βαρδαβά | Κοστούμια: Μαγιού Τρικεριώτη | Ήχος: Boris Trayanov, Vincent Sinceretti, Jan Schermer | Μουσική: Avia | Μακιγάζ: Valentin Valov | Πρωταγωνιστούν: Melika Foroutan, Shahbaz Noshir, Σοφία Κόκκαλη, Αργύρης Πανταζάρας, Λένα Κιτσοπούλου, Δημήτρης Ξανθόπουλος

Προβολή: Δευτέρα 7 Ιουνίου, 22.45

Πρόστιμο

2 Υποψηφιότητες: Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας | Β’ Ανδρικού Ρόλου

Σύνοψη: Ο Βαγγέλης, απομεινάρι της rave γενιάς, ζει ντιλάροντας κάνναβη. Θα θελε μία σταθερή δουλειά, χωρίς ρίσκα. Ο Πέτρος, ένας μπράβος των νοτίων προαστίων. Θέλει σεβασμό και οικογένεια. Η Κατερίνα, άθελα της, θα τους φέρει στο ίδιο σπίτι.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Φωκίων Μπόγρης | Σενάριο: Πάνος Τράγος, Φωκίων Μπόγρης | Σύμβουλος Σεναρίου: Γιώργος Τελτζίδης | Παραγωγοί: Μαρία Καραγιαννάκη, Φωκίων Μπόγρης | Συμπαραγωγοί: Παναγιώτης Μπεζιργιαννίδης, Πάνος Μπίσδας | Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Σίμος | Σκηνικά - Κοστούμια: Βασιλίνα Κουλιού | Μοντάζ: Γιώργος Γεωργόπουλος | Μουσική: Jay Glass Dubs, Άκης Καπράνος, Ahiyava | Ήχος: Λευτέρης Καμπαλώνης, Σπύρος Αραβοσιτάς, VFX: Αντώνης Κοτζιάς, Πρωταγωνιστούν: Βαγγέλης Ευαγγελινός, Στάθης Σταμουλακάτος, Μαρία Μπαλούτσου, Βασίλης Άγγελος Αναστασίου, Φένια Αποστόλου, Βαγγέλης Μουρίκης, Τζένη Κιτσέλη, Σίσσυ Τουμάση, Όμηρος Πουλάκης, Κώστας Στεφανάκης, Γιάννης Οικονομίδης

Προβολή: Κυριακή 6 Ιουνίου, 22.30

Σπείρε τον Άνεμο (Sow the wind)

Υποψήφια για Βραβείο Ταινίας Ελληνικής Μειοψηφικής Συμπαραγωγής

Σύνοψη: Στα εικοσιένα της, η Νίνα, μια φοιτήτρια Γεωπονίας, εγκαταλείπει τη Ρώμη και επιστρέφει στην Απουλία. Η οικογένειά της, στο χείλος της καταστροφής, έχει εναποθέσει τις τελευταίες ελπίδες της στις κρατικές αποζημιώσεις για τα ετοιμοθάνατα υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα της περιοχής. Η Νίνα αρνείται αυτή τη μοιρολατρική προσέγγιση και, οπλισμένη με μια σχεδόν θρησκευτική πίστη στις δυνάμεις της φύσης, ξεκινάει μια σταυροφορία για τη σωτηρία των δέντρων. Ένα μυσταγωγικό κράμα κοινωνικού ρεαλισμού και περιβαλλοντικού ακτιβισμού, που εξερευνά τα μυστικά που κρύβουν οι αρχέγονες παγανιστικές παραδόσεις.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Danilo Caputo | Σενάριο: Danilo Caputo, Milena Magnani | Παραγωγοί: Jacques Bidou, Marianne Dumoulin, Paolo Benzi | Συμπαραγωγοί: Κωνσταντίνα Σταυριανού, Ρένα Βουγιούκαλου | Διεύθυνση Φωτογραφίας: Χρήστος Καραμάνης | Μοντάζ: Sylvie Gadmer | Σκηνικά: Federica Bologna | Μουσική: Valerio Camporini F | Ήχος: Maximilien Gobiet | Πρωταγωνιστούν: Yile Yara Vianello, Feliciana Sibilano, Caterina Valente, Espedito Chionna

Προβολή: Τρίτη 8 Ιουνίου, 22.50

Οι μεγάλου μήκους ταινίες ντοκιμαντέρ που θα προβληθούν με αλφαβητική σειρά:





Οι Άγνωστοι Αθηναίοι

Υποψήφια για Βραβείο Μεγάλου Μήκους Ταινίας Ντοκιμαντέρ

Σύνοψη: Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει τον αγώνα επιβίωσης των αδέσποτων σκύλων στο κέντρο της Αθήνας και τους ανθρώπους που έχουν αφιερωθεί αθόρυβα στην φροντίδα τους, σε ένα οδοιπορικό έξι ετών (2014-2020). Οι Άγνωστοι Αθηναίοι αποκαλύπτουν ανεξερεύνητες διαδρομές στην καρδιά της Αθήνας και σκιαγραφούν ένα διαφορετικό, αυθεντικό πορτρέτο μιας πόλης που αλλάζει συνεχώς.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία - Σενάριο - Παραγωγή - Διεύθυνση Φωτογραφίας: Αγγελική Αντωνίου | Μοντάζ: Χρόνης Θεοχάρης | Μουσική: Σεραφείμ Γιαννακόπουλος | Ήχος: Αγγελική Αντωνίου, Κώστας Φυλακτίδης

Προβολή: Παρασκευή 4 Ιουνίου, 20.40

Ο Γιώργος του Κέδρου

Υποψήφια για Βραβείο Μεγάλου Μήκους Ταινίας Ντοκιμαντέρ

Σύνοψη: Ένα προσωπικό ταξίδι στον χρόνο μέσα από τις ματιές δύο γενεών κινηματογραφιστών, στο νησί της Δονούσας από τη δεκαετία του '70 ως σήμερα. Ο Γιώργος Κολόζης πήγε για πρώτη φορά στη Δονούσα το 1972, δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα ούτε τουρισμός τότε στο νησί. Μένοντας μόνος στην παραλία του Κέδρου, απέκτησε το όνομα "Ο Γιώργος του Κέδρου". Ο θάνατός του το 2009, οδήγησε τον γιο του Γιάννη να συνεχίσει το έργο του, δημιουργώντας μια ιστορία στην οποίο ο χρόνος αντιμετωπίζεται ως μια αναθεώρηση της παρούσας στιγμής. Μια μελέτη στην έννοια της μνήμης.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία - Παραγωγή - Διεύθυνση Φωτογραφίας - Μοντάζ: Γιάννης Κολόζης

Προβολή: Κυριακή 6 Ιουνίου, 20.40

Όρνιθες (ή πώς να γίνεις πουλί)

2 Υποψηφιότητες: Μεγάλου Μήκους Ταινίας Ντοκιμαντέρ | Ήχου

Σύνοψη: Μια ταινία του Μπάμπη Μακρίδη μεταξύ ψεύτικου και αληθινού, ανάμεσα στο ντοκιμαντέρ και τη μυθοπλασία. Για την πτήση και την πτώση, για την ανθρώπινη ανάγκη να πετάμε, για τον φόβο του ύψους, τον ίλιγγο, την ουτοπία, τους θεούς και τον άνθρωπο. Εμπνευσμένη από την αρχαία κωμωδία «Όρνιθες» του Αριστοφάνη και την ομώνυμη θεατρική παράσταση από τον Νίκο Καραθάνο και τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Μπάμπης Μακρίδης | Παραγωγός: Αμάντα Λιβανού | Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κωνσταντίνος Κουκουλιός | Ήχος: Λέανδρος Ντούνης, Στέφανος Ευθυμίου | Μοντάζ: Μάριος Κλεφτάκης | Πρωταγωνιστούν: Άρης Σερβετάλης, Νίκος Καραθάνος

Προβολή: Σάββατο 5 Ιουνίου, 20.40





Οι μικρού μήκους ταινίες μυθοπλασίας που θα προβληθούν με αλφαβητική σειρά:

Bella

Υποψήφια για Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους

Σύνοψη: Ελλάδα 1986-1987 λίγο πριν την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού, λίγο πριν το τέλος του ψυχρού πολέμου. Στα μάτια της Ανθής η χώρα αλλάζει, ο κόσμος αλλάζει και μαζί τους ο Χρήστος μοιάζει να αλλάζει κι αυτός.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία - Σενάριο: Θέλγια Πετράκη | Παραγωγός: Κώστας Ταγκαλάκης | Διεύθυνση Φωτογραφίας: Μάνου Τιλίνσκι | Μοντάζ: Μυρτώ Καρρά | Ήχος: Χρήστος Γιαννακόπουλος, Βάλια Τσέρου, Κώστας Βαρυμποπιώτης, Ηρακλής Βλαχάκης / Κοστούμια: Βασιλεία Ροζάνα | Μακιγιάζ - Κομμώσεις: Ιωάννα Λυγίζου | Πρωταγωνιστούν: Έλενα Τοπαλίδου, Νίκος Κουρής, Έλενα Μεγρέλη, Άδωνης Χατζηπόπης, Θεοφανία Ντόκου

Προβολή: Τρίτη 8 Ιουνίου, 20.40

Βούτα

Υποψήφια για Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους

Σύνοψη: Η Βούτα είναι ένα είδος περιστεριού που πετάει μέχρι τα σύννεφα και μετά πέφτει με ταχύτητες που φτάνουν τα 230 χλμ/ώρα και επιβραδύνει λίγα μέτρα πριν ακουμπήσει στο έδαφος. Ο Χρήστος, όπως ακριβώς και τα αγαπημένα του περιστέρια, θα πρέπει να βρει τον τρόπο να αποφύγει τη σύγκρουση, όταν ο πατέρας του επιστρέφει από τη φυλακή.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Δημήτρης Ζάχος | Σενάριο: Γιώργος Τελτζίδης | Παραγωγός: Μαρία Καραγιαννάκη | Διεύθυνση Φωτογραφίας: Μιχάλης Γκατζόγιας | Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Δανάη Ελευσινιώτη | Μοντάζ: Ιωάννα Σπηλιοπούλου | Μουσική: Νίκος Βελιώτης | Ήχος: Χρήστος Σακελλαρίου / Μακιγιάζ: Σίσσυ Πετροπούλου | Πρωταγωνιστούν: Χρήστος Χαλίλογλου, Μίλτος Σωτηρακόπουλος, Τσιμάρας Τζανάτος, Παντελής Δεντάκης, Νίκος Ντάλλας, Παύλος Ιορδανόπουλος, Χρήστος Σαπουντζής, Γιώργος Ζυγούρης, Θανάσης Ντάλας, Λευτέρης Παπακώστας

Προβολή: Τρίτη 8 Ιουνίου, 20.40

Πρώτος Έρωτας

Υποψήφια για Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους

Σύνοψη: Δυο μοναχικοί άνθρωποι συναντιούνται για πρώτη φορά. Τα σκυλιά τους επικοινωνούν. Ίσως και οι ίδιοι.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Χάρης Ραφτόγιαννης | Παραγωγός: Ελένη Κοσσυφίδου | Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Κανάκης | Μοντάζ: Νίκος Βαβούρης | Σκηνικά - Κοστούμια: Τεό Δασκαλάκης | Ήχος: Κώστας Κουτελιδάκης, Γιάννης Σκανδάμης, Νίκος Μούτσελος | Μακιγιάζ - Κομμώσεις: Ειρήνη Γιαλαμά | Πρωταγωνιστούν: Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Κώστας Κορωναίος

Προβολή: Τρίτη 8 Ιουνίου, 20.40

Στα Βήματα της

Υποψήφια για Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους

Σύνοψη: Η Λένα προσπαθεί να ξαναφτιάξει τη ζωή της. Μέσα από την καινούρια της δουλειά αποκτά πρόσβαση σε αγροτική φυλακή ανηλίκων όπου θα έρθει αντιμέτωπη με το παρελθόν της.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία - Σενάριο: Αναστασία Κρατίδη | Παραγωγός: Θάνος Αναστόπουλος / Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βαλσαμής | Μοντάζ: Ιωάννα Πογιαντζή | Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Χρύσα Σερδάρη | Ήχος: Νάσος Τσιάλτας, Περσεφόνη Μήλιου | Μακιγιάζ: Ιωάννα Λυγίζου | Πρωταγωνιστούν: Μαντώ Γιαννίκου, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Παρασκευάς Τζίμος, Κατερίνα Πρωτονοτάριου, Ιάσονας Φαρρούκος, Αντώνης Παπαδάκης, Κώστας Παπαζήσης, Παναγιώτα Δούκα, Αθανασία Λαζάκη, Γλυκερία Πατραμάνη, Ελένη Μπακίρη

Προβολή: Τρίτη 8 Ιουνίου, 20.40

Το Τέλος του Πόνου (Μια Πρόταση)

Υποψήφια για Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους

Σύνοψη: Η Σοφία βρίσκεται πάλι σε πανικό. Το Σύμπαν αποφασίζει να επικοινωνήσει μαζί της. Άλλος ένας διάλογος με τον κόσμο. Μια πλανητική συμφωνία για τον Άρη, όπου οι άνθρωποι ονειρεύονται ξύπνιοι κι αγωνίζονται για την αγάπη.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία - Σενάριο: Ζακλίν Λέντζου, Παραγωγός: Φένια Κοσοβίτσα | Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κωνσταντίνος Κουκουλιός | Μοντάζ: Σμαρώ Παπαευαγγέλου | Κοστούμια: Εύα Γουλάκου | Ήχος: Λέανδρος Ντούνης | Μακιγιάζ: Ιωάννα Λυγίζου | Πρωταγωνιστεί: Σοφία Κόκκαλη

Προβολή: Τρίτη 8 Ιουνίου, 20.40

Οι μικρού μήκους ταινίες ντοκιμαντέρ που θα προβληθούν με αλφαβητική σειρά:





This is Right; Zak Life and After

Υποψήφια για Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ

Σύνοψη: Οι φωνές του στενού και αλληλέγγυου κύκλου του Ζακ Κωστόπουλου για την ίδια, τη ζωή και το μετά.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία - Σενάριο - Μοντάζ: Γεύη Δημητρακοπούλου | Παραγωγοί: Γεύη Δημητρακοπούλου, Βασιλική Λαζαρίδου | Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Λαμπρίδης | Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Ιωάννα Παπαδογιάννης, Μαίρη Μαρμαρινού | Ήχος: Δάφνη Φαραζή | Μουσική: Δάφνη Φαραζή, Βασιλική Λαζαρίδου

Προβολή: Πέμπτη 3 Ιουνίου, 20.40

Μόνος στο Δάσος

Υποψήφια για Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ

Σύνοψη: Από το 1985 μέχρι το 1989, ο Κωνσταντίνος Πίττας ταξίδεψε μόνος σε όλη την Ευρώπη. Με μια compact 35άρα ΜΙΝΟΧ έβγαλε 30.000 ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Στόχος του ήταν να φτιάξει ένα βιβλίο με τους Ευρωπαίους - πίσω και από τις δύο πλευρές του «Σιδηρού Παραπετάσματος» - ενωμένους. Με την Ευρώπη χωρίς σύνορα. Έβγαλε την τελευταία του φωτογραφία στο Τείχος του Βερολίνου μια μέρα μετά την πτώση του. Με το τέλος του "Ψυχρού Πολέμου" πίστεψε ότι το σχέδιό του δεν είχε πια νόημα. Έβαλε τα αρνητικά σε ένα κουτί και συνέχισε την ζωή του. Μετά από 25 χρόνια, το 2014 ανακάλυψε την φωτογραφική μηχανή και τα ξεχασμένα αρνητικά. Τον χειμώνα του 2019, στην τριακοστή επέτειο της επανένωσης, ο Πίττας επισκέπτεται το Βερολίνο και άλλες πρωτεύουσες για να ξαναζήσει το ταξίδι, την “νεανική του τρέλα”, σε μια άλλη πλέον Ευρώπη.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία - Σενάριο: Λευτέρης Φυλακτός | Φωτογραφία: Θανάσης Μπακόπουλος, Στράτος Θεοδοσίου | Ήχος: Νίκος Παλιατσούδης | Μοντάζ: Λευτέρης Φυλακτός | Μουσική: Θοδωρής Λεμπέσης

Προβολή: Πέμπτη 3 Ιουνίου, 20.40





Ο Σπύρος και ο Γύρος του Θανάτου

Υποψήφια για Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ

Σύνοψη: Ο Σπύρος είναι ο τελευταίος ακροβάτης του Γύρου του Θανάτου. Ζει μια νομαδική ζωή μαζί με την οικογένεια του, το τροχόσπιτο του και μερικούς μοτοσικλετιστές που συχνά τον εγκαταλείπουν. Ο πατέρας του ήταν ένας θρύλος του Γύρου του Θανάτου όπως επίσης πολύ γνωστά ονόματα ήταν ο παππούς του, ο θείος του και ο αδερφός του – μια οικογενειακή παράδοση μισού αιώνα. Στην σημερινή εύθραυστη Ελλάδα θα καταφέρει ο Σπύρος να επιβιώσει και να δώσει μια «δεύτερη ζωή» σ’ αυτό το υπό εξαφάνιση επάγγελμα; Θα συνεχίσουν οι γιοί του την παράδοση; Το ανθρώπινο πορτραίτο ενός εραστή της ταχύτητας και του κινδύνου σ’ ένα κόσμο που αλλάζει ραγδαία.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Λίνο & Δημήτρης Καφίδας | Έρευνα: Δημήτρης Καφίδας | Διεύθυνση Φωτογραφίας: Λίνο Καφίδας | Μοντάζ: Λίνο & Δημήτρης Καφίδας | Ήχος: Όμηρος Κομνηνός

Προβολή: Δευτέρα 7 Ιουνίου, 20.40

Τεό, ο Γείτονας μου

Υποψήφια για Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ

Σύνοψη: Ο Τεό μένει δίπλα μου. Απολαμβάνει την απομόνωση. Επιλέγει να ζει στο δικό του, ξεχωριστό ρυθμό. Ονειρεύεται να βρει έναν ίδιο άνθρωπο.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία - Σενάριο - Παραγωγή - Διεύθυνση Φωτογραφίας - Μοντάζ: Χρήστος Καρτέρης | Ήχος: Θάνος Πέτρου

Προβολή: Δευτέρα 7 Ιουνίου, 20.40

Οι μικρού μήκους ταινίες animation που θα προβληθούν με αλφαβητική σειρά:





All You Can Eat

Υποψήφια για Βραβείο Μικρού Μήκους Animation

Σύνοψη: Μια φυλή χρωματιστών πλασμάτων αποσπάται με τη βία από το φυσικό της περιβάλλον, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι επιθυμίες των ανθρώπων. Το ‘πράσινο’ και το ‘κόκκινο’ είναι ερωτευμένα, αλλά είναι τα συναισθήματά τους πιο ισχυρά από τη πραγματικότητα;

Συντελεστές: Σκηνοθεσία - Animation: Δημήτρης Αρμενάκης | Χρωματισμός: Κωνσταντίνος Βασιλάκης | Ήχος: Charlie Carroll, Δημήτρης Αρμενάκης | Μουσική Επένδυση: Κωνσταντίνος Καγκελάρης, Δημήτρης Τσαμπουνάρης, Μιχάλης Καλλιγέρης | Φωνές: Γεννάδιος Αρβανίτης

Προβολή: Πέμπτη 3 Ιουνίου, 20.40

Ένας Αλλιώτικος Καρυοθραύστης σουίτα op.071a

Υποψήφια για Βραβείο Μικρού Μήκους Animation

Σύνοψη: Η Κλάρα, ένα ρομαντικό κορίτσι το βράδυ μιας χριστουγεννιάτικης γιορτής στο σπίτι της, ανάμεσα από αρκετά δώρα ξεχωρίζει και αγαπά τον Kαρυοθραύστη, δώρο του θείου της που είναι κατασκευαστής παιχνιδιών και ταχυδακτυλουργός- μάγος. Όταν το σπίτι αδειάζει η Κλάρα ξαπλώνει με το αγαπημένο της παιχνίδι, ένα παιχνίδι που θα της χαρίσει ένα χρωματιστό όνειρο στο μαγικό κάστρο, ένα κάστρο που είναι η αφετηρία για μία ονειρική ξενάγηση στον κόσμο, όλα αυτά βέβαια μόνο όταν ξεπεράσουν τον εφιαλτικό βασιλιά των ποντικών.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία - Animation - Παραγωγή: Γιώργος Μόλβαλης | Εικονογράφηση: Νίκος Πολυχρονόπουλος | Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Χάρης Ορεινός, Στέφανος Τσιάλης | Χορογραφία: Έλενα Μπότη | Ήχος: Παναγιώτης Χούντας | Μουσική Διεύθυνση: Νίκος Χαλιάσας | Χορεύτρια: Μαρία Βούρου

Προβολή: Δευτέρα 7 Ιουνίου, 20.40

Σεβαράμπες

Υποψήφια για Βραβείο Μικρού Μήκους Animation

Σύνοψη: Στην πόλη Σεβαράμπες, όπου τα γιγαντιαία μηχανικά χέρια επιβάλλουν το νόμο, κάθε καλλιτεχνική έκφραση από τους ανθρώπινους εργάτες τιμωρείται. Όταν ο Er συλλαμβάνεται ενώ προσπαθεί να παίξει μουσική, καταφέρνει να δραπετεύσει μέσα στη συσκευή μιας απειλητικής μηχανής. Μέχρι να συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι μόνος.

Συντελεστές: Σενάριο - Σκηνοθεσία: Τζώρτζης Κόντος | Παραγωγοί: Μίνα Ντρέκη, Φαίδρα Βόκαλη | Διεύθυνση Φωτογραφίας - Μοντάζ: Τζώρτζης Κόντος | Μουσική - Ήχος: Κωστής Κόντος | Σκηνικά: Τζώρτζης Κόντος

Προβολή: Πέμπτη 3 Ιουνίου, 20.40

Οι μικρού μήκους σπουδαστικές ταινίες που θα προβληθούν με αλφαβητική σειρά:





Phélia

Υποψήφια για Βραβείο Μικρού Μήκους Σπουδαστικής Ταινίας

Σύνοψη: Μια νυχτοφύλακας στην Αθήνα, προσπαθεί να ξεφύγει από την ασφυκτική καθημερινότητα, συντηρώντας μια ιδιόρρυθμη σχέση. Σύντομα θα συνειδητοποιήσει ότι στην ανθρώπινη επαφή, η ρουτίνα δεν είναι πάντα η απάντηση.

Συντελεστές: Σενάριο - Σκηνοθεσία - Παραγωγή - Μοντάζ: Έλια Καλογιάννη | Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Κυβερνήτης, Θάνος Τσάντας | Ήχος: Αντριάννα Μούτουλα, Κλεονίκη Στάνιτς, Δανάη Μπελοσίνωφ, Κώστας Χαϊκάλης / Μουσική: Canvas Trio | Μακιγιάζ: Μαίρη Τσαντοπούλου, Έφη Καλογριοπούλου, Ornela Kena | Πρωταγωνιστούν: Μαρία Φιλίνη, Δήμητρα Βλαγκοπούλου

Προβολή: Τετάρτη 9 Ιουνίου, 20.40

Βιολέττα

Υποψήφια για Βραβείο Μικρού Μήκους Σπουδαστικής Ταινίας

Σύνοψη: Μετά τον ξαφνικό θάνατο της μητέρας της Βιολέττας, ο πατέρας της αναζητά τρόπο για να ανανεώσουν τη σχέση τους. Θα βρεθεί όμως αντιμέτωπος με τον αντιδραστικό χαρακτήρα της κόρης του, αλλά και με λάθη του παρελθόντος.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία - Σενάριο - Παραγωγή: Φοίβος Ήμελλος | Διεύθυνση Φωτογραφίας: Μιχάλης Καλιδώνης | Μοντάζ - Χρώμα: Παναγιώτης Πελέκης | Ήχος: Χρήστος Σακελλαρίου | Μουσική: Αλέξανδρος Ρουμελιώτης | Πρωταγωνιστούν: Αργύρης Ξάφης, Έλσα Λεκάκου

Προβολή: Τετάρτη 9 Ιουνίου, 20.40

Βλέπετε τη θάλασσα;

Υποψήφια για Βραβείο Μικρού Μήκους Σπουδαστικής Ταινίας

Σύνοψη: Μάρτιος 2020. Η σκηνοθέτρια περνάει την πρώτη καραντίνα στην πόλη μαζί με δύο φίλες της. Οι τρεις νέες γυναίκες, έγκλειστες στο διαμέρισμα, σκέφτονται τη μοναξιά, την απόσταση από τα αγαπημένα τους πρόσωπα και την απώλεια. Θα μπορέσουν να δουν πέρα από το γκρίζο των πολυκατοικιών;

Συντελεστές: Σκηνοθεσία - Διεύθυνση Φωτογραφίας - Ήχος - Μοντάζ: Κατερίνα Αντωνοπούλου-Βηδενμάιερ | Μουσική: Benjamin Farago | Πρωταγωνιστούν: Δήμητρα Μάρκου, Σοφία Πρώιου

Προβολή: Τετάρτη 9 Ιουνίου, 20.40

Μοσχοκάρυδο

Υποψήφια για Βραβείο Μικρού Μήκους Σπουδαστικής Ταινίας

Σύνοψη: Η Αγγελική είναι μία νεαρή κοπέλα, η οποία εργάζεται ως τηλεφωνήτρια σε μία μικρή εταιρία στο κέντρο της πόλης. Μέσω της δουλειάς της αναπτύσσει μία ιδιαίτερη σχέση με μία ηλικιωμένη γυναίκα, τη Σόφη. Μέσα από τις φανταστικές εξιστορήσεις της Σόφης, η Αγγελική θα αναθεωρήσει κάποιες καταστάσεις της ζωής της.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία - Σενάριο - Παραγωγή: Νεφέλη Καλλίδου | Διεύθυνση Φωτογραφίας: Υρώ Κιοσσέ | Μοντάζ: Κωνσταντίνος Ντίνιας | Σκηνικά - Κοστούμια: Τριανταφυλλιά Γιαννοπούλου, Αντζέλικα Μουχσιάδου | Ήχος: Κωνσταντίνος Ντίνιας, Λάζαρος Βαγιόπουλος, Νίκος Ζιώγας | Μακιγιάζ: Ιωάννα Βαγιάννου | Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Ράντου, Κλεάνθη Ευαγγελοπούλου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Πόπη Κατράνα, Ειρήνη Γαβρά

Προβολή: Τετάρτη 9 Ιουνίου, 20.40

Όπως θα συνέβαιναν μέσα στο νερό

Υποψήφια για Βραβείο Μικρού Μήκους Σπουδαστικής Ταινίας

Σύνοψη: Η ταινία είναι η ιστορία της Ήρας, μιας γυναίκας στην ηλικία των 35. Το σπίτι της είναι ο κόσμος της και ο κόσμος της είναι μαγικός. Η μοναξιά της είναι γεμάτη πράγματα. Ανάμεσα στις καθημερινές ασχολίες ξεχνιέται και μπλέκεται σε μικρόκοσμους που η ίδια δημιουργεί. Η δυσκολία της να ανταποκριθεί στις κοινωνικές προσταγές του φύλου καθώς και μια αμήχανη συνάντηση με έναν κοσμηματοπώλη την οδηγεί στην αγορά μιας βέρας, η οποία γίνεται η αφορμή για τη δημιουργία μιας φανταστικής σχέσης, σύντομης σαν όνειρο. Καθώς η σχέση λήγει, η Ήρα συνεχίζει την καθημερινότητά της.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία - Σενάριο: Ανθή Δαουτάκη | Διεύθυνση Φωτογραφίας: Στάθης Γαλαζούλας | Σκηνικά: Χρήστος Συμεωνίδης | Πρωταγωνιστεί: Στέλλα Βογιατζάκη

Προβολή: Τετάρτη 9 Ιουνίου, 20.40

Πρόγραμμα

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ

20:40 Μόνος στο Δάσος, 51´

This is Right; Zak Life and After, 14´

Σεβαράμπες, 12´

All You Can Eat, 5´

22:30 Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς, 138´





ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ

20:40 Οι Άγνωστοι Αθηναίοι, 76’

22:30 Kala Azar, 99’





ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ

20:40 Όρνιθες (ή πώς να γίνεις πουλί), 80’

22:30 Digger, 101´





ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ

20:40 Ο Γιώργος του Κέδρου, 82´

22:30 Πρόστιμο, 101´





ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ

20:40 Ο Σπύρος και ο Γύρος του Θανάτου, 56´

Τεό, ο Γείτονας μου, 14´

Ένας Αλλιώτικος Καρυοθραύστης σουίτα op.071a, 27´

22:45 Παρί, 97´





ΤΡΙΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ

20:40 Bella, 25´

Βούτα, 18´

Πρώτος Έρωτας, 15´

Στα Βήματα της, 25´

Το Τέλος του Πόνου (Μία Πρόταση), 15´

22:50 Σπείρε τον άνεμο, 91´





ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ

20:40 Phélia, 17´

Βιολέττα, 15´

Βλέπετε τη θάλασσα;, 21´

Μοσχοκάρυδο, 27´

Όπως θα συνέβαιναν μέσα στο νερό, 18´

22:50 Η Οδύσσεια του Βάση, 105´





Τιμές εισιτηρίων: 7.5 ευρώ ανά προβολή, 12 ευρώ ανά ημέρα

Προπώληση εισιτηρίων: https://anesiscinema.store/ibooking63/shows.xhtml

