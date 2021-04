Βραβεία SAG 2021: Μαγνητοσκοπημένη αλλά ιστορική τελετή

Σε μια αλλιώτικη σα-να-πούμε τελετή απονεμήθηκαν χτες στο Λος Άντζελες τα φετινά βραβεία SAG, ήγουν τα βραβεία της Ένωσης Ηθοποιών της Οθόνης, μεγάλης και μικρής. Το αλλιώτικο του πράγματος οφείλεται προφανώς στα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Έτσι, η 60λεπτη τελετή, κομμένη στο μισό σε σχέση με την κανονική της διάρκεια, μεταδόθηκε προμαγνητοσκοπημένη από το Σράιν Οντιτόριουμ με παρουσιαστές, μεταξύ άλλων, την Χέλεν Μίρεν, τον Χένρι Γκόλντινγκ, τον Τζίμι Φάλον και την Λίλι Κόλινς. Προδήλως οι νικητές των επιμέρους κατηγοριών είχαν ειδοποιηθεί λίγες μέρες νωρίτερα και είχαν «γράψει» την έτοιμη ευχαριστήρια ομιλία τους.

Τα 27α βραβεία SAG θα μείνουν, βέβαια, στην ιστορία για όλους τους λάθος, εξωκαλλιτεχνικούς λόγους. Αλλά και για αξιομνημόνευτες ουσιαστικές επιδόσεις –ευτυχώς. Η πρώτη και σημαντικότερη, μια και δεν αφορά μεμονωμένα πρόσωπα αλλά συλλογικές νοοτροπίες και πρακτικές, είναι πως για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού και στις τέσσερις ατομικές κατηγορίες στο πεδίο του σινεμά κέρδισαν έγχρωμοι ηθοποιοί. Κυριολεκτικά έγχρωμοι, όχι μόνο μαύροι, μια και η Γιούνγκ Γιό-Τσανγκ, νικήτρια στην κατηγορία Β’ Γυναικείου Ρόλου, είναι βέβαια Νοτιοκορεάτισσα.

Ο σπουδαίος Τσάντουικ Μπόουζμαν, που πέθανε τον περασμένο Αύγουστο από καρκίνο, όχι μόνο απέσπασε μετά θάνατον το βραβείο Α’ Ρόλου για την ερμηνεία του στο μουσικό δράμα «Η θρυλική Μα Ρέινι» (που απέφερε και οσκαρική υποψηφιότητα), αλλά πέτυχε και το εξής εντυπωσιακό: έγινε ο μοναδικός μέχρι τώρα ηθοποιός που είναι ταυτόχρονα υποψήφιος σε τέσσερις κατηγορίες της ίδιας χρονιάς. Συγκεκριμένα ο Μπόουζμαν, εκτός από την υποψηφιότητα α’ ρόλου που κέρδισε με το «Η θρυλική Μα Ρέινι», ήταν υποψήφιος και στην κατηγορία Β΄ Ρόλου για την ταινία «Da 5 Bloods», ενώ είχε και άλλες δυο υποψηφιότητες στην κατηγορία Καλύτερου Καστ για τις δυο προαναφερθείσες ταινίες.

Ιστορία, όμως, έγραψε και ο υπέροχος Μάικλ Κίτον καταφέρνοντας να γίνει ο πρώτος ηθοποιός που βραβεύεται τρεις φορές με SAG στην κατηγορία Καλύτερου Καστ. Φέτος, ο Κίτον μοιράστηκε το εν λόγω βραβείο με τους συμπρωταγωνιστές του στο ιστορικό δράμα του Άαρον Σόρκιν «Η δίκη των 7 του Σικάγο». Είχαν προηγηθεί οι βραβεύσεις για το «Birdman ή Η απρόσμενη αρετή της αφέλειας» το 2014, και για το εξαιρετικό «Spotlight: Όλα στο φως» το 2015.

Hθοποιοί από το "The Trial of the Chicago 7" αποδέχονται το βραβείο για το καλύτερο καστ AP

Οι νικητές των βραβείων SAG:

Καλύτερο Καστ σε Κινηματογραφική Ταινία: «Η δίκη των 7 του Σικάγο» (Netflix)

A’ Ανδρικού Ρόλου: Τσάντγουικ Μπόουζμαν («Η θρυλική Μα Ρέινι»)

Α’ Γυναικείου Ρόλου: Βαϊόλα Ντέιβις («Η θρυλική Μα Ρέινι»)

Καλύτερου Καστ σε Δραματική Σειρά: «Το στέμμα»

Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά: Τζέισον Μπέιτμαν («Ozark»)

Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά: Τζίλιαν Άντερσον («Το στέμμα»)

Β’ Γυναικείου Ρόλου: Γιούνγκ Γιό-Τσανγκ («Μινάρι»)

Β’ Ανδρικού Ρόλου: Ντάνιελ Καλούγια («Ο Ιούδας και ο μαύρος Μεσσίας»)

Καλύτερου Καστ σε Κωμική Σειρά: «Schitt’s Creek»

Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά: Κάθριν Ο’Χάρα («Schitt’s Creek»)

Β’ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμική Σειρά: Τζέισον Σουντέικις («Ted Lasso»)

Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Τηλεταινία ή Μίνι-σειρά: Άνια Τέιλορ-Τζόι («Το γκαμπί της βασίλισσας»)

Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Τηλεταινία ή Μίνι-σειρά: Μαρκ Ράφαλο («I Know This Much Is True»)

Καλύτερου Καστ Κασκαντέρ σε Ταινία: «Wonder Woman 1984»

Καλύτερου Καστ Κασκαντέρ σε Κωμική ή Δραματική Σειρά: «The Mandalorian»

